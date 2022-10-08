Рашисти обстрілюють населені пункти Херсонщини та грабують мешканців. На деокупованій території чоловік підірвався на ворожій розтяжці

Поліція відкрила 23 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані Нацполіції.

"Російські окупаційні війська не припиняють завдавати ударів з важкої артилерії по цивільній інфраструктурі та помешканням мирного населення прифронтових сіл Бериславського району. Ворог поцілив по житловим кварталам та лініям електропередач, є потерпілі серед мирного населення. Надходять повідомлення про руйнування та пошкодження будинків, автомобілів та господарчих споруд. Через атаку росіян частина мешканців сіл залишилася без електрики, тривають ремонтні роботи, де це можливо. Через влучання ворожого снаряду у склади фермерського господарства сталося загоряння насіння соняшника", - йдеться у повідомленні.

На деокупованих територіях працівники поліції продовжують фіксувати воєнні злочини армії РФ.

"Так, надійшла інформація, що у Нововоронцовській громаді 31-річний місцевий житель рухався уздовж берега Каховського водосховища і підірвався на ворожому вибуховому пристрої (розтяжці). Чоловік загинув миттєво", - повідомляють правоохоронці.

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Зазначається, що з тимчасово окупованого Херсона надійшло повідомлення, що "російські поліцейські" прийшли до аптеки, де без будь-яких пояснень провели незаконний обшук, забрали документи, коробки з ліками, комп’ютерну техніку, грошову виручку та ключі від приміщення.

"У Херсоні представники так званої "російської поліції" у супроводі озброєних військових РФ розграбували офіс та територію приватної охоронної фірми. Загарбники провели незаконний обшук у приміщенні офісу, після чого забрали комп’ютерну техніку, гроші, документацію, а з території викрали автомобілі з документами та ключами до них. В обласному центрі окупанти вломилися до нотаріальної контори, де викрали архівні документи та вчинили погром. А з території компанії по будівництву доріг російські військові викрали автомобілі "Рено Логан" і "МАЗ".

У Скадовському районі військові РФ увірвалися до приватного будинку, погрожували власниці та її сину зброєю, після чого відібрали у людей їх паспорти громадян України", - додали у Нацполіції.