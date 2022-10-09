Визволені з полону РФ українки отримають по ₴80 тис. допомоги, - Мінреінтеграції

Громадянки України, яких було визволено з полону російських загарбників, отримають допомогу від Фонду імені блаженного священномученика Климентія Шептицького.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що таке рішення було ухвалено на засіданнях комісії Фонду. Воно стосується 52 українських жінок, які повернулися з полону у межах обмінів військовополоненими з квітня цього року дотепер. У тому числі українок, які прибули на Батьківщину у результаті двох вересневих обмінів.

Рішення стосовно ще 13 бранок Кремля буде ухвалено наступного тижня.

Кожна жінка одноразово отримає на свій банківський рахунок приблизно 80 тис. грн.

Фонд Климентія Шептицького надає українкам не лише фінансову допомогу.

Також він пропонує відпочинково-реабілітаційну поїздку до Польщі та психологічну підтримку жінок, яким довелося страждати в нелюдських умовах в неволі у ворога. Вона надається у вигляді психологічних консультацій.

Окрема програма Фонду – підтримка українських дітей віком до 18 років, які втратили через війну обох батьків або одного з них, якщо він був єдиним опікуном. Таким дітям надається щомісячна фінансова допомога у сума понад 5 тис. грн на місяць. Першим місяцем виплат вважається місяць, коли була подана заявка на допомогу. Виплати тривають протягом дії проєкту, тобто до кінця грудня 2022 року.

Заявка на допомогу заповнюється та подається онлайн на сайті Фонду.

Фонд Климентія Шептицького створений за спільною ініціативою віцепрем’єр-міністерки України Ірини Верещук та уряду Польщі. Перші заявки на допомогу Фонд розпочав приймати з 17 серпня.

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