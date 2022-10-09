В окупованій Голій Пристані знищено склад БК росіян, - Братчук

У тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області ЗСУ знищили великий склад з боєприпасами росіян. На місці події спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"В тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області в результаті недотримання окупантами вимог чинного законодавства України щодо паління у громадських місцях знищено великий склад БК росіян", - йдеться в повідомленні.

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