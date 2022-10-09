В оккупированной Голой Пристани уничтожен склад БК россиян, - Братчук
Во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области ВСУ уничтожили большой склад с боеприпасами россиян. На месте происшествия возник сильный пожар.
Об этом сообщил представитель начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области вследствие несоблюдения оккупантами требований действующего законодательства Украины по курению в общественных местах уничтожен большой склад БК россиян", - говорится в сообщении.
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Станислав Быков
показать весь комментарий09.10.2022 08:51 Ответить Мне нравится 2
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