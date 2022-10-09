Існує загроза гібридних нападів на Німеччину, - генерал Бундесверу Бройєр

Загроза нових гібридних атак на Німеччину зросла після вибухів на газопроводах "Північний потік".

Про це заявив генерал-лейтенант Карстен Бройєр, який очолює нове Територіальне командування Бундесверу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами генерала, не йдеться "про ворожу армію з солдатами і танками, яка атакує нашу країну".

"Але є й операції впливу, з атаками на інфраструктуру та з кібератаками, або, наприклад, польоти безпілотників-розвідників над казармами. Це як уколи, покликані посіяти невпевненість серед населення та похитнути довіру до нашої держави", - сказав Бройєр.

Читайте: Підрив газопроводів "Північний потік" є справою рук російських спецслужб, - прем’єр Польщі Моравецький

Тим державним органам, які відповідають за безпеку ФРН, слід бути готовими до нових загроз, упевнений генерал.

"Кожна трансформаторна станція, кожна електростанція, кожен трубопровід може бути атакований або стати однією з можливих цілей", - наголошує він.

Генерал також застеріг від недооцінки ядерних загроз з боку Росії, проте закликав "зберегти спокій та врівноваженість".

"Наш спосіб життя, наші цінності, все наше суспільство під загрозою", - вважає він.

Також читайте: Німеччина передасть Україні 100 танків за круговою схемою, - міністр оборони Ламбрехт

Територіальне командування бундесверу було офіційно представлене у Берліні 27 вересня 2022 року. У його завдання входить підготовка та залучення військових для вирішення різних завдань усередині Німеччини.