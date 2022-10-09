Існує загроза гібридних нападів на Німеччину, - генерал Бундесверу Бройєр
Загроза нових гібридних атак на Німеччину зросла після вибухів на газопроводах "Північний потік".
Про це заявив генерал-лейтенант Карстен Бройєр, який очолює нове Територіальне командування Бундесверу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За словами генерала, не йдеться "про ворожу армію з солдатами і танками, яка атакує нашу країну".
"Але є й операції впливу, з атаками на інфраструктуру та з кібератаками, або, наприклад, польоти безпілотників-розвідників над казармами. Це як уколи, покликані посіяти невпевненість серед населення та похитнути довіру до нашої держави", - сказав Бройєр.
Тим державним органам, які відповідають за безпеку ФРН, слід бути готовими до нових загроз, упевнений генерал.
"Кожна трансформаторна станція, кожна електростанція, кожен трубопровід може бути атакований або стати однією з можливих цілей", - наголошує він.
Генерал також застеріг від недооцінки ядерних загроз з боку Росії, проте закликав "зберегти спокій та врівноваженість".
"Наш спосіб життя, наші цінності, все наше суспільство під загрозою", - вважає він.
Територіальне командування бундесверу було офіційно представлене у Берліні 27 вересня 2022 року. У його завдання входить підготовка та залучення військових для вирішення різних завдань усередині Німеччини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Почему не на братские Словакию и Грецию,которые танки Украине " дают"(за деньги Германии)?
Шо то я совсем запутался.
Газовые хранилища Германии на глубине 2 км,над трубами всегда вертолёты 24 часа в сутки летали и без всякой войны и когда беспилотников не существовало.
Так что ставьте по 6 часовых 3 патруля круглосуточной сменяемости с 3 антидроновскими пушками (хотя бы выключить gps, телеметрию, камеру и связь на основных частотах 433, 900, 1.5, 2400, 5500+-5500 и еще другие частоты, но никто не мешает сделать дрона на 27МГц или же на 250МГц с управлением, ведь тут не нужна видеокамера, оператор может быть в прямой видимости в автомобиле или электросамокате, например, на котором на 100км/ч умотает сразу же. Это не факт, что поможет, запрограммировать полет дрона и его возврат назад можно по электронному гироскопу и ему плевать на глушилку будет, магнит прицепился и взвелась боевая часть с задержкой в 1-2 секунды. На крышу всех газгольдеров ставьте микрофон круговой с АЦП в программу управления, которая услышав пропеллеры тут же включит тревогу, ну и запретить гражданским все полеты любых дронов ближе 3км как минимум. Камеры тоже в массовом порядке, распознавание движения и тут же желтая тревога, никого лишнего не пускать. Но все это может не помочь, вероятность поразить газгольдер даже с двойной стенкой не в укрытии существует, то есть надежда на тупость кацапов и это обоснованная надежда, они обсирались даже с Петровым и Башировым в простейших делах, могут обосраться и здесь. У них 75%, что они взорвут мину из-за того, что примагнитят ее к железке случайно, пока будут крепить на дрон. И это хорошо для вас. И стройте газгольдеры из немагнитного сплава, в бетоне тоже без магнитной арматуры, вокруг самих газгольдеров стройте ангар с сеткой плотной. Такие тоже можно пробить, запустив 3 выстрела в одно место, но это намного сложнее и даст время уничтожить источник угрозы стрелковым оружием у часовых.
А так хтозна скільки нмців може загинути. Забули як чавили натовп вантажівками ?
Німеччина погодилася на ганьбу, щоб запобігти війні Тепер війна стукає у її двері!
Видать деньги с Кремля ей не вовремя
переводят.