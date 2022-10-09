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Існує загроза гібридних нападів на Німеччину, - генерал Бундесверу Бройєр

ворог,війна,окупант,русня,загарбник

Загроза нових гібридних атак на Німеччину зросла після вибухів на газопроводах "Північний потік".

Про це заявив генерал-лейтенант Карстен Бройєр, який очолює нове Територіальне командування Бундесверу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами генерала, не йдеться "про ворожу армію з солдатами і танками, яка атакує нашу країну".

"Але є й операції впливу, з атаками на інфраструктуру та з кібератаками, або, наприклад, польоти безпілотників-розвідників над казармами. Це як уколи, покликані посіяти невпевненість серед населення та похитнути довіру до нашої держави", - сказав Бройєр.

Читайте: Підрив газопроводів "Північний потік" є справою рук російських спецслужб, - прем’єр Польщі Моравецький

Тим державним органам, які відповідають за безпеку ФРН, слід бути готовими до нових загроз, упевнений генерал.

"Кожна трансформаторна станція, кожна електростанція, кожен трубопровід може бути атакований або стати однією з можливих цілей", - наголошує він.

Генерал також застеріг від недооцінки ядерних загроз з боку Росії, проте закликав "зберегти спокій та врівноваженість".

"Наш спосіб життя, наші цінності, все наше суспільство під загрозою", - вважає він.

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Територіальне командування бундесверу було офіційно представлене у Берліні 27 вересня 2022 року. У його завдання входить підготовка та залучення військових для вирішення різних завдань усередині Німеччини.

Автор: 

Німеччина (7336) напад (1118) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+16
А чего гансы хотели, если в Фатерлянде обосновалось более 5 миллионов свинособак из Параши и они ещё принимают их толпами?
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09.10.2022 09:12
+11
Кацапів не приймайте, то і тероризму у вас не буде.
А так хтозна скільки нмців може загинути. Забули як чавили натовп вантажівками ?
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09.10.2022 09:23
+9
Смешной генерал. Фрау штази превратила когда-то лучших вояк в мире на стадо трусливых баранов.
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09.10.2022 09:16
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Передайте нам всё свое оружие и про кацапов можете забыть навсегда!
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09.10.2022 09:09 Відповісти
вони тому і вигадують всяку дічь про напади щоб не передавати зброю...
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09.10.2022 10:12 Відповісти
Как на Ниметчыну,они ж агенты Кремля?
Почему не на братские Словакию и Грецию,которые танки Украине " дают"(за деньги Германии)?
Шо то я совсем запутался.
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09.10.2022 09:10 Відповісти
У нас небо патрулюють 24 години на добу, літаки військові,гелікоптери в цивільному аеропорту, і зараз літає безпілотний апарат.
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09.10.2022 09:38 Відповісти
У вас это у кого?
Газовые хранилища Германии на глубине 2 км,над трубами всегда вертолёты 24 часа в сутки летали и без всякой войны и когда беспилотников не существовало.
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09.10.2022 09:42 Відповісти
Ви знаєте,що літає і як літає у мене над будинком? Дивний комент
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09.10.2022 10:26 Відповісти
А чего гансы хотели, если в Фатерлянде обосновалось более 5 миллионов свинособак из Параши и они ещё принимают их толпами?
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09.10.2022 09:12 Відповісти
Не сци, генерал, вони на своїх не нападають.
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09.10.2022 09:14 Відповісти
Смешной генерал. Фрау штази превратила когда-то лучших вояк в мире на стадо трусливых баранов.
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09.10.2022 09:16 Відповісти
Все верно, существует и более чем. Ваши так называемые газохранилища СПГ легко взорвать дроном, притом даже не камикадзе, а с обычным подвесом и кумулятивным взрывчатым веществ из того же РПГ с магнитным кольцом спереди на расстоянии, чтобы струя успела сформироваться (но не мешающим пройти в центре струе между кольцом). Более лучше защищенные газгольдеры с бетоном снаружи пробьет тот же выстрел из рпг-вампир и других более мощных противотанковых гранат с тандемной боевой частью, также нужен магнит значительно мощнее, чтобы за арматуру прицепился или же слой клея, расстояние тоже побольше надо. И дрон спокойно назад улетит, когда оставит мину на магните и отцепит ее моторчиком или просто силой притяжения.

Так что ставьте по 6 часовых 3 патруля круглосуточной сменяемости с 3 антидроновскими пушками (хотя бы выключить gps, телеметрию, камеру и связь на основных частотах 433, 900, 1.5, 2400, 5500+-5500 и еще другие частоты, но никто не мешает сделать дрона на 27МГц или же на 250МГц с управлением, ведь тут не нужна видеокамера, оператор может быть в прямой видимости в автомобиле или электросамокате, например, на котором на 100км/ч умотает сразу же. Это не факт, что поможет, запрограммировать полет дрона и его возврат назад можно по электронному гироскопу и ему плевать на глушилку будет, магнит прицепился и взвелась боевая часть с задержкой в 1-2 секунды. На крышу всех газгольдеров ставьте микрофон круговой с АЦП в программу управления, которая услышав пропеллеры тут же включит тревогу, ну и запретить гражданским все полеты любых дронов ближе 3км как минимум. Камеры тоже в массовом порядке, распознавание движения и тут же желтая тревога, никого лишнего не пускать. Но все это может не помочь, вероятность поразить газгольдер даже с двойной стенкой не в укрытии существует, то есть надежда на тупость кацапов и это обоснованная надежда, они обсирались даже с Петровым и Башировым в простейших делах, могут обосраться и здесь. У них 75%, что они взорвут мину из-за того, что примагнитят ее к железке случайно, пока будут крепить на дрон. И это хорошо для вас. И стройте газгольдеры из немагнитного сплава, в бетоне тоже без магнитной арматуры, вокруг самих газгольдеров стройте ангар с сеткой плотной. Такие тоже можно пробить, запустив 3 выстрела в одно место, но это намного сложнее и даст время уничтожить источник угрозы стрелковым оружием у часовых.
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09.10.2022 09:19 Відповісти
Бро,какое нападение? Они Aвдеевку с 14 го взять не могут. Или это твое высказывание- отмазка,чтобы оружие не давать Украине,типа " на нас тоже могут напасть" 😸
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09.10.2022 09:19 Відповісти
Ты много кому чего дал?
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09.10.2022 09:34 Відповісти
Безпека Бундесверу залежить від України, спитай свою міністерку оборони.
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09.10.2022 09:23 Відповісти
Кацапів не приймайте, то і тероризму у вас не буде.
А так хтозна скільки нмців може загинути. Забули як чавили натовп вантажівками ?
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09.10.2022 09:23 Відповісти
чекають нападу на Мюніх з боку Ліхтенштейна
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09.10.2022 09:25 Відповісти
"Той хто хоче запобігти війні, отримавши ганьбу, отримає і війну і ганьбу!" (Уїнстон Черчіль)
Німеччина погодилася на ганьбу, щоб запобігти війні Тепер війна стукає у її двері!
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09.10.2022 09:30 Відповісти
І це історично дуже хоробра нація.
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09.10.2022 09:31 Відповісти
А шо такое,где-то у меркельши шмонька зачесалась?)(
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09.10.2022 09:32 Відповісти
Меркель продолжает жить в своей двухкомнатной квартире и скупляться на углу,где её недавно обворовали.
Видать деньги с Кремля ей не вовремя
переводят.
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09.10.2022 09:32 Відповісти
Треба більше "хороших" расєян до ФРН запросити - буде більше не тільки рашистськіх збіговіськ,але й терактів!
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09.10.2022 09:44 Відповісти
Больше принимайте уклониться от армии российских,среди которых наверняка уже заехал Троянский конь с подготовленными диверсиями
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09.10.2022 10:16 Відповісти
Добре, що в Німеччині є тверезо мислячі люди, особливо військові.
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09.10.2022 10:27 Відповісти
Загроза ??? Дяки,кер ! А паралізований залізничний рух на днюху пітуна,показово,з перерізаними кабелями,рахується ?
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09.10.2022 10:40 Відповісти
Дурне поїхало в турне. Карстен Бройєр, Леопарди Україні давайте, та побільше, і кацапії буде не до вас! Ваша передова захисту Німеччини тут, в Україні!
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09.10.2022 10:51 Відповісти
боїтеся путінських чортів то дайте зброю Україні і українці загонять чортів назад у пекло.
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09.10.2022 11:51 Відповісти
 
 