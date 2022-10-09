ЄС дедалі важче запроваджувати санкції проти РФ, - прем’єрка Естонії Каллас

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що через "втому від війни" та "внутрішні проблеми, що даються взнаки", в Європейському Союзі дедалі важче зберігати єдність щодо санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Каллас розповіла в інтерв’ю The Telegraph.

"Стає дедалі важче запроваджувати санкції (в Європейському Союзі), і залишилося не так багато елементів, на які ми можемо накласти санкції. У цьому проблема", – сказала вона.

Водночас естонська прем’єрка вважає необхідним продовжувати тиск на Росію для того, щоб вона не вирішила поширити загарбання на інші країни.

"Після України він (Путін) поклав око на Молдову. Він націлився на Грузію, він націлився на країни Балтії. Він цього, власне, й не приховував. Єдиний спосіб зупинити це – допомогти Україні виграти цю війну", – вважає Каллас.

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