ЄС дедалі важче запроваджувати санкції проти РФ, - прем’єрка Естонії Каллас
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що через "втому від війни" та "внутрішні проблеми, що даються взнаки", в Європейському Союзі дедалі важче зберігати єдність щодо санкцій проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Каллас розповіла в інтерв’ю The Telegraph.
"Стає дедалі важче запроваджувати санкції (в Європейському Союзі), і залишилося не так багато елементів, на які ми можемо накласти санкції. У цьому проблема", – сказала вона.
Водночас естонська прем’єрка вважає необхідним продовжувати тиск на Росію для того, щоб вона не вирішила поширити загарбання на інші країни.
"Після України він (Путін) поклав око на Молдову. Він націлився на Грузію, він націлився на країни Балтії. Він цього, власне, й не приховував. Єдиний спосіб зупинити це – допомогти Україні виграти цю війну", – вважає Каллас.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ещё у тебя лучший президент в мире,все от зависти аж локти кусают.
Они кацов 20 лет нах.й посылали,пока вы(партии регионов,ЖОПЗ)кацам сразу вылизывали.
Единственные кто цапов нах послал так это страны Балтии и Польши, и за это им реально уважуха
Так что иди Лёха вылизуй сразу....🤣🤣
От і обрали щось замість Президента.
Для Янелоха пісюніста оманського долучаня до вождів(фюрерів) - це неабияка честь!
Доречі,майже всі його виступи в Україні - дотаційні(відмиваня грошей).
Бо напів санкції не працюють...
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна західна дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
Я вже тут живу більше ніж 20 років, тому, знаю, про що говорю.
Можливо у декількох країн ЄС трохи інша позиція, тому що там багато москаля законсервувало......
то не санкції, то вигадування санкцій щоб самим їх обходити.
то не західні цінности, то західне лицемірство.
то не адміни цензор.нет, то продажні людці, що забороняють казати правду.
Да, это Черчель...
обмельчал народ...
«Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков « (ВВ Высоцкий)