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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЄС дедалі важче запроваджувати санкції проти РФ, - прем’єрка Естонії Каллас

каллас

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що через "втому від війни" та "внутрішні проблеми, що даються взнаки", в Європейському Союзі дедалі важче зберігати єдність щодо санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Каллас розповіла в інтерв’ю The Telegraph.

"Стає дедалі важче запроваджувати санкції (в Європейському Союзі), і залишилося не так багато елементів, на які ми можемо накласти санкції. У цьому проблема", – сказала вона.

Водночас естонська прем’єрка вважає необхідним продовжувати тиск на Росію для того, щоб вона не вирішила поширити загарбання на інші країни.

"Після України він (Путін) поклав око на Молдову. Він націлився на Грузію, він націлився на країни Балтії. Він цього, власне, й не приховував. Єдиний спосіб зупинити це – допомогти Україні виграти цю війну", – вважає Каллас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може використати втікачів від мобілізації як зброю в гібридній війні проти Європи, - прем’єрка Естонії Каллас

Автор: 

росія (65007) санкції (11793) Естонія (1607) Євросоюз (13359) Каллас Кая (256)


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Топ коментарі
+15
Добре їм там, в Європі, сидячи під ядерним щитом США «втомлюватись» від війни. Шкода що не можна запустити до них полчища орків, для демо-показу як треба воювати з жилими багатоповерхівками. Втома б дуже швидко пройшла
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09.10.2022 09:40
+8
Війна у Європі ( навмисно підкреслюю це слово , бо ***** ж попередив що - Україною не обмежиться ) тільки розпочалась , а європейці вже втомились . . А не зарано ??
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09.10.2022 09:46
+7
Європу починає ломати -- путін може іх збодрити .
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09.10.2022 09:36
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Особисто враження таке,що Європа хоче закінчити війну до зими. Інакше,як реагувати на логістику зброї уже,а не в кінці року чи на початку 2023. Навіть Греції дали наказ віддати танки. Якщо так Європа стомилася ,що пілоти давно вивчають літаки Америки, а техніки високоточної зброї, як Ірис також навчання мають....
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09.10.2022 09:35 Відповісти
Європу починає ломати -- путін може іх збодрити .
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09.10.2022 09:36 Відповісти
Добре їм там, в Європі, сидячи під ядерним щитом США «втомлюватись» від війни. Шкода що не можна запустити до них полчища орків, для демо-показу як треба воювати з жилими багатоповерхівками. Втома б дуже швидко пройшла
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09.10.2022 09:40 Відповісти
У неё нет таких прекрасных дорог и парков,тротуаров.
А ещё у тебя лучший президент в мире,все от зависти аж локти кусают.
Они кацов 20 лет нах.й посылали,пока вы(партии регионов,ЖОПЗ)кацам сразу вылизывали.
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09.10.2022 09:49 Відповісти
Так на жаль це правда
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09.10.2022 09:55 Відповісти
Оно и видно как вы там куцапов ***** посылали, особенно в Германии, к путлеровской трубе так присосались что оторвать невозможно. И у вас там рашистких партий на подсосе у ********* дохрена и больше (особенно Германия, Франция)
Единственные кто цапов нах послал так это страны Балтии и Польши, и за это им реально уважуха
Так что иди Лёха вылизуй сразу....🤣🤣
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09.10.2022 10:30 Відповісти
а тому і не можна,бо вони не довбойоби які 30 років ****** маялись,а одразу вирішили під парасольку США заникатись,тому ВОНИ МАЮТЬ ПРАВО ЖИТИТ ДОБРЕ
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10.10.2022 04:27 Відповісти
Війна у Європі ( навмисно підкреслюю це слово , бо ***** ж попередив що - Україною не обмежиться ) тільки розпочалась , а європейці вже втомились . . А не зарано ??
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09.10.2022 09:46 Відповісти
а Украине легко? Хоронить своих детей...смотреть на развалины городов..устала Европа????
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09.10.2022 09:55 Відповісти
Нагадаю! "Втомлені від війни" на диванах, обрали зезидента,який бажав "подивитись у глаз",повторюючи за прутіним " меня устроит любой кроме Порошенко!".
От і обрали щось замість Президента.
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09.10.2022 10:00 Відповісти
Щось сьогодні трохи забагато алексів в одній купі на випорожнення.Все пройшло три роки-не вернеться ні під яким соусом колишній.Хочеш,Алекс Ввав-цілуй його у всі дирки,а хочеш помогти Україні-думай по державному...
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09.10.2022 10:44 Відповісти
То ти за *************?! Цілуєш сраку пісюніста до гланд(це мабуть так "думаєш по державному")і повторюєш гасло ***** " хто завгодно,аби не Порошенко!"?
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09.10.2022 11:30 Відповісти
Хто це ************?Пацан з КВН,без театральної освіти,збирав повні зали,в Києві -"Україну,-десь талант?Пропарадірував румунське шоу "Таланти",зіграв з хлопаками на піаніно-і все,вже ************?Він тоді,напевне і в кошмарному сні не бачив себе в політиці.Перший крок-опаньки-пезидент.А далі одні випробовування-саботаж на місцях,ковід,Мінські "безальтернативні", і-найстрашніше-війна...Пора йому сивіти...
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09.10.2022 15:05 Відповісти
Є фюрер Адольф Гитлер,є ******************) Володимир Путін.
Для Янелоха пісюніста оманського долучаня до вождів(фюрерів) - це неабияка честь!
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09.10.2022 15:49 Відповісти
Тиб подумав,яким чином поц з студентського квн,після довгих спроб(в роскіно) перебратися до Москви,опинився раптово в Україні у великих залах,та ще й з власною кіностудією,яка є дотаційною.
Доречі,майже всі його виступи в Україні - дотаційні(відмиваня грошей).
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09.10.2022 15:57 Відповісти
Жадібні сцикуни.
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09.10.2022 10:08 Відповісти
За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд Джерело:
Бо напів санкції не працюють...
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна західна дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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09.10.2022 10:22 Відповісти
Усё, приехали? А по млрд в день кто платит рашке за углеводороды? ЕС, прекратите торговать хоть на пару месяцев и раша капитулирует.
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09.10.2022 10:22 Відповісти
Виженіть нафік Угорщину з ЄС і все стане на свої місця.
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09.10.2022 10:37 Відповісти
Пані Марта,а ви вірно кажете.Англію "вигнали",і допомога від неї в рази більша від любої країни ЄС. Ніяких додаткових переговорів з іншими членами ЄС не потрібно.Англія попередила *****-буде ядерна атака-Англія також проатакує кацапів.А то сидять і по черзі просять то Угорщину,то Грецію,то Кіпр-звичайно від таких уговорів і поблажок втомишся...
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09.10.2022 10:51 Відповісти
Цьому ЄС треба менше соплі жувати, а більш жорсткіше відповідати на війну в Європі: снарягу і зброю ЗСУ по максимуму і повний ігнор і нищівні санкції рашці! Нічого, одну зиму як небуть перетерплять. Зато без війни у своїх країнах!
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09.10.2022 10:48 Відповісти
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що через її особисту "втому від війни" та "внутрішні проблеми, що даються взнаки", це ж саме відбувається і в цілому світу.
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09.10.2022 10:50 Відповісти
Це її особиста думка і все. Кожен має право висловити. Я тільки чув слова підтримки від британців. Від знайомих, а також у різних пабліках, на каналах новин у стрічці коментарів і т.д.
Я вже тут живу більше ніж 20 років, тому, знаю, про що говорю.
Можливо у декількох країн ЄС трохи інша позиція, тому що там багато москаля законсервувало......
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09.10.2022 10:55 Відповісти
казав і кажу - то не допомога, то подачки.

то не санкції, то вигадування санкцій щоб самим їх обходити.

то не західні цінности, то західне лицемірство.

то не адміни цензор.нет, то продажні людці, що забороняють казати правду.
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09.10.2022 11:49 Відповісти
а тепер бидло так бидло,поясни європейцям,а ***** їм страждати за бидло яке 30 років не могло доперти,що русня то уйобки? як уйобків вибирати то ти перше,і перше критикувати тих хто тебе в твоє ж лайно писком макає
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10.10.2022 04:30 Відповісти
И Это говорит лидер Эстонии?!!!

Да, это Черчель...
обмельчал народ...

«Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков « (ВВ Высоцкий)
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09.10.2022 14:52 Відповісти
Эстония не устала от войны, мы продолжаем наращивать помощь Украине, но мы видим что творится в некоторых странах ЕС -в Венгрии, Греции, Италии... Это вызывает обеспокоенность. Именно об этом она говорила. Еще раз, мы не устали. Мы будем с вами до Победы.
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09.10.2022 15:59 Відповісти
 
 