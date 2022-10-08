Росія може використати втікачів від мобілізації як зброю в гібридній війні проти Європи, - прем’єрка Естонії Каллас

Росія може використати ухилянтів, які зараз тікають від мобілізації до інших країн, як "наступну зброю" у своїй гібридній війні проти Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас сказала в п’ятницю перед неформальним самітом лідерів ЄС.

"Я б радше непокоїлася через страждання українців, а не тих, хто зараз тікає з Росії. Та ми маємо розуміти, що перебуваємо в гібридній війні з Росією, і це означає, що вона використовує різноманітні елементи як зброю проти нас. Енергетику ми вже бачили, а міграція - наступна зброя", - сказала Каллас.

Естонська прем’єрка нагадала, що за час радянської окупації частка росіян у населенні країни зросла з 3,2% до понад 30%, а під час міграції росіяни "схильні прибувати в країни, де вже є російська меншина".

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"Якщо зараз ці люди приїжджають до Естонії й Латвії, то російська меншина зростає, і Росія далі говорить: ми повинні "звільнити" їх. Це все - частина ширшої імперіалістичної картини, і ми з великою пересторогою до цього ставимось", - наголосила вона.

Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

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При цьому Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Донеччини й Луганщини та планує поширити мобілізацію і на окуповані території Херсонщини та Запоріжжя. Відкрито гарячу лінію для звернень жителів окупованого півострова, які намагаються уникнути мобілізації до російської армії.

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації. Водночас в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації. Ірландія також над цим роздумує.