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Росія може використати втікачів від мобілізації як зброю в гібридній війні проти Європи, - прем’єрка Естонії Каллас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

псков,кордон,естонія

Росія може використати ухилянтів, які зараз тікають від мобілізації до інших країн, як "наступну зброю" у своїй гібридній війні проти Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас сказала в п’ятницю перед неформальним самітом лідерів ЄС.

"Я б радше непокоїлася через страждання українців, а не тих, хто зараз тікає з Росії. Та ми маємо розуміти, що перебуваємо в гібридній війні з Росією, і це означає, що вона використовує різноманітні елементи як зброю проти нас. Енергетику ми вже бачили, а міграція - наступна зброя", - сказала Каллас.

Естонська прем’єрка нагадала, що за час радянської окупації частка росіян у населенні країни зросла з 3,2% до понад 30%, а під час міграції росіяни "схильні прибувати в країни, де вже є російська меншина".

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"Якщо зараз ці люди приїжджають до Естонії й Латвії, то російська меншина зростає, і Росія далі говорить: ми повинні "звільнити" їх. Це все - частина ширшої імперіалістичної картини, і ми з великою пересторогою до цього ставимось", - наголосила вона.

Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

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При цьому Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Донеччини й Луганщини та планує поширити мобілізацію і на окуповані території Херсонщини та Запоріжжя. Відкрито гарячу лінію для звернень жителів окупованого півострова, які намагаються уникнути мобілізації до російської армії.

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації. Водночас в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації. Ірландія також над цим роздумує.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
Абсолютно верно, понаедет всякого мусора толпами и постепенно начнут обстановку качать со своей коронкой "не всё так АднозначнА". Поэтому тормозить надо и на хаус возвращать, пусть в Рашке буянят, даги показали как
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08.10.2022 12:51
+11
до того ж, серед втікачів, 100500% агентура ефесбее! а ці євродовбні їм ще й прихисток будуть надавати
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08.10.2022 12:56
+8
Стовідсоткова

Це ж треба заполонити всю Європу біглими ворогами. Вони почнуть диверсії, провокації, вбивства, напади, демострації
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08.10.2022 12:56
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Абсолютно верно, понаедет всякого мусора толпами и постепенно начнут обстановку качать со своей коронкой "не всё так АднозначнА". Поэтому тормозить надо и на хаус возвращать, пусть в Рашке буянят, даги показали как
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08.10.2022 12:51 Відповісти
до того ж, серед втікачів, 100500% агентура ефесбее! а ці євродовбні їм ще й прихисток будуть надавати
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08.10.2022 12:56 Відповісти
Европа пока не понимает всех опасностей этих ублюдков.
Мы в Украине пережив 2004 и 2014 этого не все поняли. До 2022, а им то куда?
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08.10.2022 13:15 Відповісти
після 2022 також не всі зрозуміли. Бо блаЗЄнський надає громадянство всяким "нєвзоровам".
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08.10.2022 16:14 Відповісти
100%, у кожного росіянина вшили чіп долбо..ба
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08.10.2022 12:52 Відповісти
Вона (росія) уже давно використовує мільйони втікачів (у т.ч. сикунів і дизертирів) з України для підриву економіки і соціальної стабільності країн Європи.
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08.10.2022 12:52 Відповісти
Може німцям дійде, коли москаль прийде їх звільняти...
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08.10.2022 12:53 Відповісти
Там німців вже третина російською розмовляють. Кому дійде?
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08.10.2022 12:56 Відповісти
Которым эти пеидерасты будут триколор в опу вставлять
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08.10.2022 13:17 Відповісти
Эти беженцы приедут в Европу Вы их согреете накормите они обживутся родят детей по том ихние дети скажут что это рОСИЯ и будет Война !!!! гнать нах"уй этих Беженцев в мордор !!!
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08.10.2022 12:55 Відповісти
Чому може? Буде
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08.10.2022 12:56 Відповісти
Стовідсоткова

Це ж треба заполонити всю Європу біглими ворогами. Вони почнуть диверсії, провокації, вбивства, напади, демострації
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08.10.2022 12:56 Відповісти
А для кого эти слова направлены? Для политиков, которые пускают к себе сотни тысяч убегающих от борьбы за свою Родину (против военной хунты, захватившей власть на их земле)? Их просто купили. Им дали деньги и они послушно все выполняют, а кого не купили, того запугали компроматом. Купленные политики не могут прямо делать вещи типа как обмануть нас с поддержкой, это было бы слишком заметно и их бы раскрыли, а вот по приему этих россиян отлично видно, кто завербован и куплен, ведь здесь двусоставная конструкция имеется.

Нельзя выпускать россиян из страны. Либо они будут отправлены на войну против нас, либо они сами должны отправится на войну против Путина. Так как выбор тут очевиден, где больше шансов сдохнуть и поехать домой в мешке, то границы нужно жестко закрыть на замок, выпуская лишь тех, кто совершил успешную диверсию и теперь может отдыхать до победы, сделав хорошее дело для человечества.
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08.10.2022 13:00 Відповісти
Вышвыривать на границе обратно в мордор без дискуссий и всяких демократических заморочек, которые на русозверей не распространяются, они сами это приняли в госдуре. Сопротивляющихся тупо отстреливать.
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08.10.2022 13:04 Відповісти
Це було зразу зрозуміло. В гіршому випадку - терракти та "Путін ввєді", в кращому - почне вити про "ущємлєніє язика", та організовувати мітинги за "срущій мір". Особливо це небезпечно для колишніх республік Совка, які можуть піддатися кацапській агрессії.
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08.10.2022 13:18 Відповісти
БИНГО!!!

Вы впускаете не россиян, которые против войны, а вы впускаете кацапов, которые за войну, но против своего участия в войне.
Они приедут к вам и будут рассказывать, какое НАТО плохое и как путлер прав.
А когда будет нужно по-быстрому сбацать "ополчение", как в ОРДЛО - они с радостью поучаствуют, всё-таки в странах бывшего ссср, вступивших в НАТО, свои армии небольшие, а армия союзников не будет подавлять "гражданскую войну", как её преподнесут кацапы.

Потому продолжайте пропускать к себе кацапских "беженцев", тупорылые идиоты!
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08.10.2022 13:27 Відповісти
 
 