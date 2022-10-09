На Вінниччині змінено тривалість комендантської години
З понеділка, 10 жовтня, у Вінницькій області буде змінено тривалість комендантської години, вона починатиметься опівночі.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що комендантську годину послабили – вона починатиметься не о 23, а о 24 годині, а завершиться о 5 ранку.
Влада нагадує, що у цей час забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.
Винятки – наявність спецперепустки та посвідчення особи, або для того, щоб пройти в укриття після сигналу тривоги.
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