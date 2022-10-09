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Для поранених окупантів немає місця в лікарнях Лисичанська, - Гайдай
Вже закінчуються ліжко-місця у дитячій лікарні в Лисичанську, де до вторгнення Росії базувалася обласна дитяча клінічна лікарня.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Туди доставили ще близько тридцяти поранених загарбників та направлено додатковий медперсонал", - повідомив Гайдай.
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