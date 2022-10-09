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Для поранених окупантів немає місця в лікарнях Лисичанська, - Гайдай

поранені,лікарня

Вже закінчуються ліжко-місця у дитячій лікарні в Лисичанську, де до вторгнення Росії базувалася обласна дитяча клінічна лікарня.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ

"Туди доставили ще близько тридцяти поранених загарбників та направлено додатковий медперсонал", - повідомив Гайдай.

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Автор: 

Лисичанськ (315) окупація (6680) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+10
Най везуть їх до Якутії, Дагестану, Туви - там місць звільнилося багато...
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09.10.2022 10:30
+10
Рашисты - выход есть ! Добивать недобитых гобленов и орков на месте. Это в вашем духе. А в детских больницах надо лечить детей, а не зеков, садистов, кадыровцев и прочую нечисть.
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09.10.2022 10:47
+7
А зачем раненных репоедов лечить? Для чего тогда расея тратилась на мешки для трупов?
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09.10.2022 10:43
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Най везуть їх до Якутії, Дагестану, Туви - там місць звільнилося багато...
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09.10.2022 10:30 Відповісти
Можно лопатами раскопать в посадках кучу новых мест с деревянными кроватями.
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09.10.2022 10:39 Відповісти
ЗСУ вже в Стельмахівці - 20 кілометрів від Сватово https://charter97.org/ru/news/2022/10/9/519161/
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09.10.2022 10:42 Відповісти
А зачем раненных репоедов лечить? Для чего тогда расея тратилась на мешки для трупов?
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09.10.2022 10:43 Відповісти
Пусть сдыхают суки, не жалко.
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09.10.2022 10:45 Відповісти
Рашисты - выход есть ! Добивать недобитых гобленов и орков на месте. Это в вашем духе. А в детских больницах надо лечить детей, а не зеков, садистов, кадыровцев и прочую нечисть.
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09.10.2022 10:47 Відповісти
На кладовищах расеї ще багато вільних місць ...
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09.10.2022 10:50 Відповісти
Місце цієї мразоти не у лікарнях, навіть не на цвинтарі. Цю гидоту треба везти одразу на скотомогильню.
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09.10.2022 10:52 Відповісти
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09.10.2022 10:57 Відповісти
Превратили детскую больницу в ветеринарную.
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09.10.2022 11:24 Відповісти
А лікує їх хто? Мабуть медики місцеві ждуни сруцького міру. Бо не може порядна людина залишитись і лікувати тих потвор, які приперлись на нашу землю вбивати і знищувати все навкруги.
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09.10.2022 11:44 Відповісти
Дайте им прививку от русской фашистской идеологии и отправьте обратно.
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09.10.2022 11:46 Відповісти
Выглядит как фейк. Любой раненый кацап, если его ранение даст ему негодность к несению военной службы, добивается ударом в затылок на месте, а его ФИО и адрес передаются коллекторам-чеченцам, которые будут прессовать его родителей и жену и отнимут выплаченные бабки. Притом не сразу об этом заявляют, труп обычно 2 месяца повоняет, чтобы выплаты капали за него, которые распиливают тут же. Легкораненые же всеми связями пытаются убежать из Лисы назад на Россию, понимая первые два пункта. Там хоть есть шансы выжить и бабло получить. Может быть, и не фейк, просто кацапы долго соображают. Но когда они включат мозги, то именно так и будут поступать, я гарантирую это.
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09.10.2022 13:29 Відповісти
 
 