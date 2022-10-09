Понад 6 тисяч українців перебувають на блокпості у Василівці, - Федоров
Люди чекають вже 10 днів, щоб виїхати до Запоріжжя. Окупанти продовжують знущатися з мешканців Запорізької області.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вороги знущаються з наших людей, тому що сьогодні вранці вони пропустили близько 100 автівок саме до останнього блокпосту. Люди плакали від щастя, раділи, що вони скоро можуть опинитися в Запоріжжі, але їх розвернули, ці 100 машин, і сказали, що субота та неділя – вихідний", – розповів Федоров.
Шість тисяч людей продовжують жити в машинах і не можуть виїхати з окупованої території.
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