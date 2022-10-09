1164 воєнних злочинів зареєстровано на деокупованій території Харківської області, - Нацполіція
Співробітники Національної поліції продовжують документувати факти воєнних злочинів росіян у визволених населених пунктах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
"Слідчі Нацполіції України зареєстрували 1164 (зокрема, 64 за минулу добу) воєнних злочинів, скоєних загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважну більшість (1041) зареєстровано за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 105 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України", - йдеться в повідомленні.
За підозрою в причетності до диверсійно-розвідувальних груп і в проведенні пропагандистської діяльності в територіальні підрозділи поліції були доставлені для перевірки 17 осіб.
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Никто не будет наказан,этим в Украине
даже заниматься никто не собирается
Как и сбитым нидерландским самолётом.