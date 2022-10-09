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1164 воєнних злочинів зареєстровано на деокупованій території Харківської області, - Нацполіція

рф,поліція,росія

Співробітники Національної поліції продовжують документувати факти воєнних злочинів росіян у визволених населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області. 

"Слідчі Нацполіції України зареєстрували 1164 (зокрема, 64 за минулу добу) воєнних злочинів, скоєних загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважну більшість (1041) зареєстровано за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 105 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України", - йдеться в повідомленні. 

За підозрою в причетності до диверсійно-розвідувальних груп і в проведенні пропагандистської діяльності в територіальні підрозділи поліції були доставлені для перевірки 17 осіб.

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Автор: 

Нацполіція (15142) Харківщина (6054) деокупація (950) воєнні злочини (1855)


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И шо?
Никто не будет наказан,этим в Украине
даже заниматься никто не собирается
Как и сбитым нидерландским самолётом.
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09.10.2022 11:07 Відповісти
 
 