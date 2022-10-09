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У деокупованих громадах Донеччини розпочато відновлення інфраструктури, - Мінреінтеграції

лиман

У Донецькій області українські військові визволили 40 населених пунктів у Лиманській і Святогірській тергромадах. Там розпочато відновлення інфраструктури, тривають стабілізаційні заходи.

Про це повідомили в Міністерство реінтеграції України, інформує Цензор.НЕТ 

"У селах Хрестище та Маяки поновлюють електропостачання. У місті Святогірськ – мобільний зв’язок. У визволених містах Лиман і Святогірськ, а також у селищі міського типу Ярова Донецької області відновлено виплату пенсій. З моменту деокупації Пенсійний фонд України через Укрпошту вже видав понад 8 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Донецька область (8381) деокупація (950) Міністерство реінтеграції (500)


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