Росіяни викрали артефакти з близько 40 музеїв України, - Ткаченко

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські військові викрали артефакти з майже 40 українських музеїв.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами очільника МКІП, збитки внаслідок пограбування та руйнування культурних об’єктів оцінюються у сотні мільйонів доларів.

"Ставлення росіян до української культурної спадщини є воєнним злочином", - наголосив він.

ЮНЕСКО підтвердило пошкодження унаслідок обстрілів 199 історичних об’єктів у 12 регіонах України. Серед них 84 церкви та інші релігійні об’єкти, 37 будівель історичного значення, 37 будівель для культурної діяльності, 18 пам’ятників, 13 музеїв і 10 бібліотек.

Проте, за даними української влади, цифри ще більші, зокрема тільки кількість знищених і пошкоджених релігійних споруд становить щонайменше 270.

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