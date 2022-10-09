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Росіяни викрали артефакти з близько 40 музеїв України, - Ткаченко

ткаченко,александр

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські військові викрали артефакти з майже 40 українських музеїв.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами очільника МКІП, збитки внаслідок пограбування та руйнування культурних об’єктів оцінюються у сотні мільйонів доларів.

"Ставлення росіян до української культурної спадщини є воєнним злочином", - наголосив він.

ЮНЕСКО підтвердило пошкодження унаслідок обстрілів 199 історичних об’єктів у 12 регіонах України. Серед них 84 церкви та інші релігійні об’єкти, 37 будівель історичного значення, 37 будівель для культурної діяльності, 18 пам’ятників, 13 музеїв і 10 бібліотек.

Проте, за даними української влади, цифри ще більші, зокрема тільки кількість знищених і пошкоджених релігійних споруд становить щонайменше 270.

Також читайте: Укрпошта випустила благодійну марку зі Сковородою, щоб відбудувати зруйнований росіянами музей

Автор: 

мародерство (339) музей (441) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+14
А кто вам мешал вывезти артефакты? Вы знали о нападении за полгода.
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09.10.2022 14:47
+13
Скіфськє золото, взагалі, знаходилось в Мелітополі Директор музею казала, що цей недоумкуватий цілий Міністр культури жодного разу їй не зателефонував...😡
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09.10.2022 15:04
+12
Ставлення українських ватних чиновників таких як цей Ткаченко є воєнний злочин.
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09.10.2022 14:46
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Росіяни викрали артефакти

Рузьге!
Артефак ю!
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09.10.2022 14:43 Відповісти
Ставлення українських ватних чиновників таких як цей Ткаченко є воєнний злочин.
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09.10.2022 14:46 Відповісти
Так було і під час радянського союзу.
Викрали всі наші історичні пам'ятки,
а тепер кажуть, що у України немає історії.
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09.10.2022 14:46 Відповісти
А кто вам мешал вывезти артефакты? Вы знали о нападении за полгода.
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09.10.2022 14:47 Відповісти
якби це були б єврейські Мінори, то вивезли б.

Для зе-Ткаченков та його друзів українська історія не має значення

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09.10.2022 14:50 Відповісти
а класна фотка. З ким поведешся в того і наберешся. Два біндюжника рускава язика і сивуватий легінь з Гигів. Цікаво, той що зліва знає свій рідний мокшанський язик. чи бачить тільки в дзеркало. А той що справа, то просто культурно лупцює подружок. А може то просто чес по городам і весям, бабло косять з ротозєїв.
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09.10.2022 15:27 Відповісти
їх усіх поєднує спільність русофільства та українофобства.

Там не вистачає Арестовича з його Достоєвським та Толстоєвським і великою російською культурою та нікчемною українською культуркою

- Ось таких ось підарів малоросьня обрала собі в начальникі і начальники своїх дітей - какаяразница
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09.10.2022 15:41 Відповісти
Скіфськє золото, взагалі, знаходилось в Мелітополі Директор музею казала, що цей недоумкуватий цілий Міністр культури жодного разу їй не зателефонував...😡
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09.10.2022 15:04 Відповісти
Да в жопу те атрефакты. Самолет Мрию - не дали разрешение на вылет. Ее собирались отогнать в Германию.
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09.10.2022 15:11 Відповісти
Під цей шумок і сам Ткаченко може щось "освоїти": ...сбросіла в пропасть... (с)
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09.10.2022 16:51 Відповісти
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09.10.2022 14:48 Відповісти
В блокадном Ленинграде вместо раненых вывозили музеи
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09.10.2022 14:54 Відповісти
Бытует мнение что вся совковая история - вранье. И людей там блокировали не немцы.
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09.10.2022 15:10 Відповісти
Вроде фины еще были.
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09.10.2022 15:14 Відповісти
да их сами кацапы там блокировали, что бы не эвакуировались. сильно не хотели здавать город.
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/03/19/116522/russkaya-lozh--mif-o-blokade-leningrada.shtml
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09.10.2022 15:25 Відповісти
Маннергейму склонен верить я
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09.10.2022 15:27 Відповісти
По официальным данным, во время блокады умерли 671 635 человек - эти цифры были представлены на Нюрнбергском процессе в 1946 году. Но вот только доказать вину Генрмании в придуманной в Кремле «Блокады» московским прокуроам не удалось…

Что же делать? Что делать, если немцы не виноваты? Кого обвинить? Кто же может ответить за гибель более чем полумиллиона петербуржцев? Генералиссимус руководивший страной и армией? А вот и нет!

Товарищ Сталин решил, что в «Блокаде» виноваты руководители Ленинграда, а потому они и должны понести наказание. Как и в 1937 быстреько было сверстано «Ленинградское дело», и в 1949-1950 годах несколько десятков человек из высшего руководства Ленинграда были казнены, а свыше 200 получили различные сроки тюремного заключения. После смерти Сталина они были реабилитированы, «за отсутствием состава преступления». Правда вот суда, над «Товарищем Сталиным» не состоялось.

Что тут можно добавить?
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09.10.2022 15:28 Відповісти
Так мы и до ядерной войны 1812-го доберемся Я думаю, что все решают карты генштаба вермахта и записки Маннергейма
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09.10.2022 15:35 Відповісти
еще раз - на Нюрнбергском процессе, Германию признали НЕВИНОВНОЙ в блокаде Ленинграда, немцы НЕ БЛОКИРОВАЛИ. так же как и УПА - НЕ ПРИЗНАЛИ пособниками гитлеровцев, а освободительным движением. это ФАКТЫ. а что за херню вы несете - я не знаю.
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09.10.2022 15:38 Відповісти
Незнание не освобождает от уважительного отношения к собеседнику. Это ниша ************
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09.10.2022 15:41 Відповісти
ниша ************ это как раз упираться в учебники советсткой истории, и отрицание фактов. я вполне нормально и уважительно с вами общаюсь. когда я проявляю неуважение - я сразу говорю "пошел на *** *******", без какой либо словесной эквилибристики.
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09.10.2022 15:43 Відповісти
Карл Густав Маннергейм. Мемуары. Рекомендую. Это не учебник советской истории.
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09.10.2022 15:52 Відповісти
хорошо, почитаю, спасибо. однако на суде четко сказали - "вот в чем, чем, а тут не виноваты". там похер же уже было, пол миллиона сюда, пол миллиона туда... однако не виноваты именно в этом.
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09.10.2022 15:55 Відповісти
ручна собачка бєні, ткаченка, має сидіти за подаровані кацапам, ОСОБИСТО НИМ з подєльниками, музейні цінності України
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09.10.2022 15:07 Відповісти
Ой, а хто запустив орків через Перекопі Чонгар?
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09.10.2022 15:22 Відповісти
а хто ж винен у тому як не цей малорос Ткаченко?
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09.10.2022 15:31 Відповісти
Так як кажезелене чмо ви знали про напад ще з жовтня 2021 чому ничого не зробили зелені покидьки
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09.10.2022 15:33 Відповісти
Чому у цього малороса таке страждальтельскоє ліцо? Сумуя за проросійською пропагандою, чи вже почав сумувати за міністерським кріслом? Гнида паскудна
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09.10.2022 15:47 Відповісти
Краще б тебе викрали! Ніколи не повірю, що не можна було вивезти.
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09.10.2022 15:52 Відповісти
Росіяни викрали, бо ВИ це допустили. Хоч одна програма по евакуації культурних цінностей була в проекті. Чи може пропрацьовувалися якісь нештатні ситуації....Нічого не було зроблено!
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09.10.2022 16:07 Відповісти
Росіяни викрали артефакти з близько 40 музеїв України, - Ткаченко Джерело:
ЗАПИЩІТЬ НА РАХУНОК Зе - він несе повну відповідальність за розвязання цієй війни разом з Ху*лом.
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09.10.2022 18:25 Відповісти
 
 