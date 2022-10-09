Росіяни викрали артефакти з близько 40 музеїв України, - Ткаченко
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські військові викрали артефакти з майже 40 українських музеїв.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами очільника МКІП, збитки внаслідок пограбування та руйнування культурних об’єктів оцінюються у сотні мільйонів доларів.
"Ставлення росіян до української культурної спадщини є воєнним злочином", - наголосив він.
ЮНЕСКО підтвердило пошкодження унаслідок обстрілів 199 історичних об’єктів у 12 регіонах України. Серед них 84 церкви та інші релігійні об’єкти, 37 будівель історичного значення, 37 будівель для культурної діяльності, 18 пам’ятників, 13 музеїв і 10 бібліотек.
Проте, за даними української влади, цифри ще більші, зокрема тільки кількість знищених і пошкоджених релігійних споруд становить щонайменше 270.
Будь ласка, зачекайте...
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Рузьге!
Артефак ю!
Викрали всі наші історичні пам'ятки,
а тепер кажуть, що у України немає історії.
Для зе-Ткаченков та його друзів українська історія не має значення
Там не вистачає Арестовича з його Достоєвським та Толстоєвським і великою російською культурою та нікчемною українською культуркою
- Ось таких ось підарів малоросьня обрала собі в начальникі і начальники своїх дітей - какаяразница
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/03/19/116522/russkaya-lozh--mif-o-blokade-leningrada.shtml
Что же делать? Что делать, если немцы не виноваты? Кого обвинить? Кто же может ответить за гибель более чем полумиллиона петербуржцев? Генералиссимус руководивший страной и армией? А вот и нет!
Товарищ Сталин решил, что в «Блокаде» виноваты руководители Ленинграда, а потому они и должны понести наказание. Как и в 1937 быстреько было сверстано «Ленинградское дело», и в 1949-1950 годах несколько десятков человек из высшего руководства Ленинграда были казнены, а свыше 200 получили различные сроки тюремного заключения. После смерти Сталина они были реабилитированы, «за отсутствием состава преступления». Правда вот суда, над «Товарищем Сталиным» не состоялось.
Что тут можно добавить?
ЗАПИЩІТЬ НА РАХУНОК Зе - він несе повну відповідальність за розвязання цієй війни разом з Ху*лом.