Сили ППО знищили вже 64 ворожі дрони, - ОК "Південь"
Про це в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас майже 64 збиті дрони, проти 24 влучань було. Ми знаємо, що і як вони можуть пошкодити, як застосовуються і як їм протидіяти", - сказала Гуменюк.
Вона зазначила, що дрони позиціонували як такі, які не може визначити протиповітряна оборона, втім українська сторона зуміла "домовитися з нашими приладами".
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Може, тра поміняти руку?
)))