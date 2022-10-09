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Сили ППО знищили вже 64 ворожі дрони, - ОК "Південь"

дрони,іранські

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас майже 64 збиті дрони, проти 24 влучань було. Ми знаємо, що і як вони можуть пошкодити, як застосовуються і як їм протидіяти", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що дрони позиціонували як такі, які не може визначити протиповітряна оборона, втім українська сторона зуміла "домовитися з нашими приладами".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська ППО збила над морем дрон-камікадзе "Shahed-136", яким окупанти намагалися атакувати Одесу, - Братчук

Автор: 

ППО (3165) Гуменюк Наталія (804) дрони (4650)


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Рузьке, погано дрончите!
Може, тра поміняти руку?
)))
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09.10.2022 14:59 Відповісти
Стаття якось странно написана, розумію що річ іде тільки про іранські дрони, але це ніде не вказано.
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09.10.2022 15:11 Відповісти
судячи по номерах на збитих дронах, іранці продали кацапам тільки сотню шахедів і вони вже мають закінчуватися
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09.10.2022 15:22 Відповісти
 
 