Універсальну соціальну допомогу планують запровадити в Україні у квітні, - Мінсоцполітики

Про запровадження універсальної соціальної допомоги громадянам, які опинилися у скруті, у Міністерстві соціальної політики України оголошували раніше.

Як розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Соціальній інформаційній платформі перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак, це станеться орієнтовно у квітні, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, це будуть виплати, прив’язані до фінансово-майнового стану людини, які дозволять охопити значно більше громадян, які опинилися в скруті.

Над відповідним законопроєктом уже працюють, планують подати його до Верховної Ради протягом осені й отримати його схвалення. А у квітні вже запровадити універсальну соціальну допомогу.

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"Починаючи орієнтовно з квітня 2023 року, ми зможемо запровадити такий універсальний інструмент підтримки. І один з нюансів цього інструменту - це те, що ми хочемо відійти від показника прожиткового мінімуму та запровадити певний базовий показник та порівнювати доходи, які отримує родина з ним. І якщо родина отримує дуже низькі доходи з усіх джерел, тоді надавати фінансову підтримку такій родині від держави", - зазначила Марчак.

Як наголосила посадовиця, таку допомогу планують надавати певний час, поки людина не знайде роботу, не влаштує свої справи та не повернеться до самостійного життя.