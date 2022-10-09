УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7597 відвідувачів онлайн
Новини
7 850 8

Універсальну соціальну допомогу планують запровадити в Україні у квітні, - Мінсоцполітики

деньги,гривня,минимум,прожиточный,минималка

Про запровадження універсальної соціальної допомоги громадянам, які опинилися у скруті, у Міністерстві соціальної політики України оголошували раніше.

Як розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Соціальній інформаційній платформі перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак, це станеться орієнтовно у квітні, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, це будуть виплати, прив’язані до фінансово-майнового стану людини, які дозволять охопити значно більше громадян, які опинилися в скруті.

Над відповідним законопроєктом уже працюють, планують подати його до Верховної Ради протягом осені й отримати його схвалення. А у квітні вже запровадити універсальну соціальну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальний прожитковий мінімум в Україні - близько 6,5 тис. грн, - міністр соцполітики Жолнович

"Починаючи орієнтовно з квітня 2023 року, ми зможемо запровадити такий універсальний інструмент підтримки. І один з нюансів цього інструменту - це те, що ми хочемо відійти від показника прожиткового мінімуму та запровадити певний базовий показник та порівнювати доходи, які отримує родина з ним. І якщо родина отримує дуже низькі доходи з усіх джерел, тоді надавати фінансову підтримку такій родині від держави", - зазначила Марчак.

Як наголосила посадовиця, таку допомогу планують надавати певний час, поки людина не знайде роботу, не влаштує свої справи та не повернеться до самостійного життя.

Автор: 

прожитковий мінімум (119) соцдопомога (136) Міністерство соціальної політики (1269)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли дивишся і читаєш,як липкі рученята слуг не того народу крутять бюджет, крутяться біля волонтерів, чекають на кошти для відбудови України, не вірю,що може бути присутнім оптимізм при цій новині при цих злодіях
показати весь коментар
09.10.2022 15:30 Відповісти
Зелена шобла вміє добре красти,у неї все спрямовано для кражі.
показати весь коментар
09.10.2022 15:34 Відповісти
А чи не прообраз це безумовного базового доходу, фанатом якого є Шустер?
показати весь коментар
09.10.2022 15:43 Відповісти
От класно. Можна не працювати. Держава прогодує. Майже комунізм...
показати весь коментар
09.10.2022 15:50 Відповісти
вот классно. Через год после начала войны начнут "шо-то" давать. Слава зЕлени
показати весь коментар
09.10.2022 16:15 Відповісти
ХА-ха...
показати весь коментар
09.10.2022 16:31 Відповісти
Зелені уюблікі вже готуються до виборів.
показати весь коментар
09.10.2022 17:01 Відповісти
З першого квітня і почнуть
показати весь коментар
09.10.2022 21:13 Відповісти
 
 