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Окупанти планують вивезти 30 тисяч мешканців Херсонської області до Росії, - Соболевський

діти,жінки,депортація

Дітей, яких окупаційна влада вивозить з Херсонщини нібито на оздоровлення до Росії, можуть потім не повернути.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на Telegram першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

"Наразі окупантами озвучено плани вивезти до 30000 мешканців області, включаючи дітей", - написав Соболевський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна працює над поверненням 32 дітей, яких було депортовано до Росії, - Верещук

Автор: 

депортація (721) окупація (6680) Соболевський Юрій (85) Херсонська область (5721)


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Топ коментарі
+5
Якщо хочуть самі,- то най, менше гівна ватоголового буде забруднювати атмосферу України🤔🧐😁 Простори тундри та тайги до їхніх послуг, ненецький унітаз додається в комплекті 💩💩💩💩💩
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09.10.2022 15:48
+3
у тех ****** половина чернодопых хачей половина узкоглазых понятное дело им славянские дети нужны ，ребенка поместить в это кал и через 10 лет будет "Васек с Тагила Ваще пацан Нормальный "
твари фашисткие как же ******* ，чума какая нибудь взяла бы их всех
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09.10.2022 15:56
+2
А мешканцiв спитали? Чи може самi хочут до лаптестану?
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09.10.2022 15:43
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Задофіга уваги до тріпанини стремусова. Воно з переляку вже не ссобража що меле...
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09.10.2022 15:35 Відповісти
А мешканцiв спитали? Чи може самi хочут до лаптестану?
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09.10.2022 15:43 Відповісти
Якщо хочуть самі,- то най, менше гівна ватоголового буде забруднювати атмосферу України🤔🧐😁 Простори тундри та тайги до їхніх послуг, ненецький унітаз додається в комплекті 💩💩💩💩💩
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09.10.2022 15:48 Відповісти
А як на це дивиться шановний світ?Чи їм пофіг? Це вже не жарти-30 тисяч..
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09.10.2022 15:50 Відповісти
Слідуючі етапи - вивоз русоскота з Кубані, Краснодарського краю, центральной частини мордора на берега Охотського моря та на уранові рудники Республіки Соха.
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09.10.2022 15:51 Відповісти
Я дуже маю сумніння, що всі мешканці добровільно дали згоду!
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09.10.2022 15:51 Відповісти
у тех ****** половина чернодопых хачей половина узкоглазых понятное дело им славянские дети нужны ，ребенка поместить в это кал и через 10 лет будет "Васек с Тагила Ваще пацан Нормальный "
твари фашисткие как же ******* ，чума какая нибудь взяла бы их всех
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09.10.2022 15:56 Відповісти
Забыл в каком году, но до сталинского геноцида, по переписи населения украинцев было 80млн., а рузких всего 50млн. Спрашивается, что комуняки сделали с украинцами что сейчас нас в 2 раза меньше чем рузких. Так и сейчас история повторяется. Украли наших детей кацапоиды монголоидные, мозги им промоют, паспорта добавят в фамилии *ов* и *ин* и будут рассказывать всему миру что все пошли от рузких а немногочисленные украинцы якобы боковая ветка
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09.10.2022 16:14 Відповісти
То була друкарська помилка.
http://likbez.org.ua/ua/do-golodomora-ukraintsev-v-sssr-byl-81-million.html

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09.10.2022 16:24 Відповісти
Хай везуть. Меньше буде ватноголових в Україні.
Чомусь киян і жителів Чернігівщини не везли. Бо чужі. А "...ці..." - рідна кров для кацапів.
Ви подивіться як зустрічають ВСУ на Харківщині і як на півдні України. Скільки дивлюсь, але багато радості на їх обличчах не бачив. Якісь збентежені і кислі обличча. Розчаровані.
Не пишіть, що я щось там "роздмухую". Нічого я не роздмухую. Просто дивлюсь на речі без рожевих окулярів.
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09.10.2022 16:04 Відповісти
Скільки кияни і чернігівці були в окупації?
ви не роздмухуєте, просто хрін зна що пишете.
мабуть за пані Богуцьку голосували.
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09.10.2022 22:00 Відповісти
А кто же тогда галасавал на *рехверендуме*? Кадыр-овцы?
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09.10.2022 16:06 Відповісти
Значит, война будет до полной и безоговорочной капитуляции российской федерации. Все похищенные дети будут возвращены в Украину. Значит, идем до Владивостока и Хабаровска.
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09.10.2022 17:30 Відповісти
Нє, ну якщо ценітєлєй рускава міра, то хай вивозять, нам ще по гривні треба скинутись на цю справу.
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09.10.2022 17:39 Відповісти
 
 