Окупанти планують вивезти 30 тисяч мешканців Херсонської області до Росії, - Соболевський

Дітей, яких окупаційна влада вивозить з Херсонщини нібито на оздоровлення до Росії, можуть потім не повернути.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на Telegram першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

"Наразі окупантами озвучено плани вивезти до 30000 мешканців області, включаючи дітей", - написав Соболевський.

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