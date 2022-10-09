Окупанти планують вивезти 30 тисяч мешканців Херсонської області до Росії, - Соболевський
Дітей, яких окупаційна влада вивозить з Херсонщини нібито на оздоровлення до Росії, можуть потім не повернути.
Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на Telegram першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.
"Наразі окупантами озвучено плани вивезти до 30000 мешканців області, включаючи дітей", - написав Соболевський.
Топ коментарі
+5 Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар09.10.2022 15:48
+3 yehor sydorenko
показати весь коментар09.10.2022 15:56
+2 Татьяна Москаленко #526378
показати весь коментар09.10.2022 15:43
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твари фашисткие как же ******* ，чума какая нибудь взяла бы их всех
http://likbez.org.ua/ua/do-golodomora-ukraintsev-v-sssr-byl-81-million.html
Чомусь киян і жителів Чернігівщини не везли. Бо чужі. А "...ці..." - рідна кров для кацапів.
Ви подивіться як зустрічають ВСУ на Харківщині і як на півдні України. Скільки дивлюсь, але багато радості на їх обличчах не бачив. Якісь збентежені і кислі обличча. Розчаровані.
Не пишіть, що я щось там "роздмухую". Нічого я не роздмухую. Просто дивлюсь на речі без рожевих окулярів.
ви не роздмухуєте, просто хрін зна що пишете.
мабуть за пані Богуцьку голосували.