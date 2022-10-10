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У Миколаєві пролунали вибухи

миколаїв

У понеділок уночі, 10 жовтня, в Миколаєві пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

У місті та області оголошено повітряну тривогу. Мешканців просять залишатися в укриттях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог атакував Миколаїв, попередньо - дронами-камікадзе, виникла пожежа на даху двоповерхової будівлі, - Кім

Автор: 

Миколаїв (1790) обстріл (28171)


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Запоріжжя знов під рекетними ударами, в деяких районах знов пропало світло

Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях!
Ворог продовжує тероризувати місто.
Близько десятка нових приходів.
Наслідки встановлюються.
Бережіть себе та своїх близьких. Дотримуйтесь правил безпеки.
Допомагаємо один одному.

🇺🇦Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал

Відео https://t.me/info_zp/18067
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10.10.2022 02:19 Відповісти
Відео https://t.me/pro_zp_2022/6133
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10.10.2022 02:46 Відповісти
Відео моменту влучання з веб-камери https://t.me/info_zp/18079
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10.10.2022 03:27 Відповісти
ДикI звIрI цапи.. мир в шоцI вIд паралогIчних звIрств рашки проти мирних людей!
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10.10.2022 04:14 Відповісти
JaWernulsa

https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%BE?src=hashtag_click #Зато https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82?src=hashtag_click #Асфальт https://twitter.com/hashtag/%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #хороший и https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8F?src=hashtag_click #Зеля и https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%BE?src=hashtag_click #Ко вместо обороны вбухают 90 лярдов в дороги, но половину понятное дело ******* ублюдки

@Angelina_foxy_

Брат пожежний в Запоріжжі. Каже, що приїхали розбирати завали в приватний сектор, а там домівок 20 немає... Навкруги трупний запах і люди плачуть. Каже, що то вам не фотографії і відео бачити. Вживу це набагато страшніше і жахливіше Це просто ад #RussiaIsATerroristState
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10.10.2022 04:49 Відповісти
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10.10.2022 04:50 Відповісти
Витрати на дорожнє будівництво уріжуть майже вдвічі розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення - 23,2 млрд проти 42,2 млрд у 2022 році (-45%)

Навіщо цей вкид, самі спочатку проект бюджету по пунктам прочитайте
https://focus.ua/uk/economics/530502-bolshaya-stroyka-otkladyvaetsya-skolko-vydelyat-na-dorogi-v-2023-godu
https://www.slovoidilo.ua/2022/09/15/stattja/ekonomika/byudzhet-povnomasshtabnoyi-vijny-yaki-osnovni-pokaznyky-zakladeno-2023-rik-derzhava-vytrachatyme-hroshi
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10.10.2022 05:26 Відповісти
Цей терор від орків триватиме вічно, поки не буде дзеркальної відповіді по бєлгороду чи ростову!
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10.10.2022 07:32 Відповісти
 
 