У Миколаєві пролунали вибухи
У понеділок уночі, 10 жовтня, в Миколаєві пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
У місті та області оголошено повітряну тривогу. Мешканців просять залишатися в укриттях.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях!
Ворог продовжує тероризувати місто.
Близько десятка нових приходів.
Наслідки встановлюються.
Бережіть себе та своїх близьких. Дотримуйтесь правил безпеки.
Допомагаємо один одному.
🇺🇦Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал
Відео https://t.me/info_zp/18067
https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%BE?src=hashtag_click #Зато https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82?src=hashtag_click #Асфальт https://twitter.com/hashtag/%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #хороший и https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8F?src=hashtag_click #Зеля и https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%BE?src=hashtag_click #Ко вместо обороны вбухают 90 лярдов в дороги, но половину понятное дело ******* ублюдки
@Angelina_foxy_
Брат пожежний в Запоріжжі. Каже, що приїхали розбирати завали в приватний сектор, а там домівок 20 немає... Навкруги трупний запах і люди плачуть. Каже, що то вам не фотографії і відео бачити. Вживу це набагато страшніше і жахливіше Це просто ад #RussiaIsATerroristState
Навіщо цей вкид, самі спочатку проект бюджету по пунктам прочитайте
https://focus.ua/uk/economics/530502-bolshaya-stroyka-otkladyvaetsya-skolko-vydelyat-na-dorogi-v-2023-godu
https://www.slovoidilo.ua/2022/09/15/stattja/ekonomika/byudzhet-povnomasshtabnoyi-vijny-yaki-osnovni-pokaznyky-zakladeno-2023-rik-derzhava-vytrachatyme-hroshi