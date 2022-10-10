У Миколаєві пролунали вибухи

У понеділок уночі, 10 жовтня, в Миколаєві пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

У місті та області оголошено повітряну тривогу. Мешканців просять залишатися в укриттях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог атакував Миколаїв, попередньо - дронами-камікадзе, виникла пожежа на даху двоповерхової будівлі, - Кім