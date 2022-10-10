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Новини Війна
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Війна РФ проти України торкається всіх та принесе серйозні зміни, - Чавушоглу

чавушоглу

Війна РФ проти України торкається всіх, перетворюючи на "розкіш" звичні речі, та принесене серйозні зміни, тому потрібно щонайшвидше шукати вирішення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Російсько-українська війна - це війна, яка торкається всіх нас прямо посеред Європи сьогодні. Можливості, які ми сприймаємо як належне, такі як електроенергія, паливо, бензин, вода і навіть їжа, тепер перетворюються на розкіш. Нам потрібно знайти розв'язання цих проблем. Цей процес, що швидко змінюється і глибоко впливає на наше повсякденне життя, потрясає людей і всіх нас, принесе серйозні зміни з собою", - зазначив міністр.

Водночас, сказав Чавушоглу, не всі країни хочуть завершення війни.

"Наша роль як посередника та фасилітатора стала більш ефективною. Туреччина є найактивнішою країною в політичному процесі війни в Україні. Туреччина - це та країна, яка доклала найбільше зусиль для встановлення перемир'я. Але це не так просто... Є багато людей, які хочуть, щоб війна тривала", - скаав міністр

Читайте також: Путін сказав Ердогану, що готовий до переговорів з Україною, але "на нових умовах", - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Автор: 

Туреччина (3488) Чавушоглу (126)


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Топ коментарі
+23
йди в дупу Чаушеску може Україна повинна перестати існувати щоб у всіх решта був дешевий бензин від пуйла та їжа наше зерно? Вихід ж один убивці ґвалтівники кацапскі за кордон 1991 року. А сохраніть літо ***..лу уж простітє вже не вийде
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10.10.2022 06:35
+21
Як же хочеться кацапських грошиків!
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10.10.2022 06:34
+17
Иди ***** договаривайся с курдами, и Греции территории верни, *******
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10.10.2022 06:58
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Як же хочеться кацапських грошиків!
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10.10.2022 06:34 Відповісти
йди в дупу Чаушеску може Україна повинна перестати існувати щоб у всіх решта був дешевий бензин від пуйла та їжа наше зерно? Вихід ж один убивці ґвалтівники кацапскі за кордон 1991 року. А сохраніть літо ***..лу уж простітє вже не вийде
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10.10.2022 06:35 Відповісти
саме так турки хочуть
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10.10.2022 08:07 Відповісти
Турецькі продажні проститутки намагаються залякати нас та захід, щоби ми здалися та зупинились. За це вони, напевно, вже рахують, як отримають дешевий газ та нафту. Наша відповідь: не в нашу зміну! Турки обісцялися разом із своїм недолідером та пуйлом, їх обох чекає суд людський за масові звірства та вбивства як своїх народів, так і інших! Українці сміливий та миролюбний народ, але ми ніколи не пасли задніх, і від бліяння навіть турецьких проституток не зупинимося в досягненні своїх цілей. Слава Україні!
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10.10.2022 06:35 Відповісти
Ой. А що трапилось? Кацапські мігранти ліфти в Туреччині обсикають?
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10.10.2022 06:37 Відповісти
Турецькі корисні ідіоти ***** все ніяк не заткнуться.
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10.10.2022 06:39 Відповісти
фура з Болгарії в Грузію як попала ?
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10.10.2022 06:44 Відповісти
Пэрэмырья? Шоб кацапы оговталысь и напали опять? А не пошёл бы Чавошоглу лесом, миротворец хренов
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10.10.2022 06:49 Відповісти
Иди ***** договаривайся с курдами, и Греции территории верни, *******
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10.10.2022 06:58 Відповісти
Стосовно вашого допису маю декілька зауважень.

"*****" треба відокремити комами, після курдів кома зайва. Закінчити речення слід було знаком оклику.

В мене все.
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10.10.2022 07:09 Відповісти
Щодо вашого зауваження: "***..." тре писати через "д", тобто: "***Дь". Тоді у вас з українського правопису буде завжди "відмінно".

В мене також все.
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10.10.2022 09:23 Відповісти
Не можу з вами погодитись, колего. Через Д слід писати, коли йдеться про мокшанських курв. А якщо йдеться про вигук (для виразу почуттів), то через Т.
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10.10.2022 09:40 Відповісти
Ну нехай буде так. Важко з вами сперечатись.
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10.10.2022 10:13 Відповісти
☝ Прошу вас це запам'ятати!

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10.10.2022 10:22 Відповісти
Вчитель! Як багато в цьому слові! Майже Бог!
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10.10.2022 12:38 Відповісти


Гарного дня!
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10.10.2022 13:16 Відповісти
Дякую, Вам також.
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10.10.2022 15:56 Відповісти
одним словом - турок
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10.10.2022 07:16 Відповісти
Фасилитаторы? Я теперь понял, что дело не только в помидорах...
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10.10.2022 07:38 Відповісти
Дуже тонкий дипломат, истончился так що переламатись може. Нехай згадає чому і як Туреччину прийняли до нато, російсько турецькі війни. Якщо такий миротворець то дозволь курдам державу на своій територіі і гражданский конфликт прекратится
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10.10.2022 07:49 Відповісти
Так давай турок "розумний" починай бомбить парашу, це значно прискорить мир
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10.10.2022 08:23 Відповісти
Да задовбали вже ці турки!

путін за ці балачки віддав Ердогану Нагорний Карабах і частину Сирії.

А ще американські спецслужбили виявили, що на казначейство туреччини з росії прийшло 25 млрд. доларів.

Турки цими розмовами тільки нам хуже роблять! Вони Україну виставляють для всього світу виновною у війні!

А на заході, деякі люди, які не знають, що турції за це все заплачено, будуть вестись і винити в продовженні війни Україну.
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10.10.2022 08:24 Відповісти
Виходить,щоб мордор заспокоївся,треба нас віддати на з'їдіння удаву?
Ні,цього не буде.В Европі все красиво,а Україна в руїнах,тисячі загиблих...
Цікава в них політика - це як гра в одні ворота.
Нам важко,але ми вже не зупинимось на півдорозі.Будемо йти до повної перемоги над ворогом.
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10.10.2022 08:27 Відповісти
Есть один тварь ,что хочет продовження войни- єто путин-***** . Пан Чавушоглу , спробуйте переубедить ***** , а вдруг - повезет .
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10.10.2022 08:34 Відповісти
Скидочку на газ отрабатывает шлюшка
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10.10.2022 08:35 Відповісти
Да ладно)) никто не имеет таких ништяков от этой войны кроме Турции. И на зерне бабки стригут и нефть с газом по дисконту и карабах на блюдечке. Когда война закончиться такого уже не будет. Никому так не выгодна эта война как туркам.
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10.10.2022 08:47 Відповісти
Пшел на#уй зі своїм перемир'ям ...
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10.10.2022 09:04 Відповісти
отдайте стамбул *****. придурки
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10.10.2022 09:57 Відповісти
 
 