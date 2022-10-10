Війна РФ проти України торкається всіх та принесе серйозні зміни, - Чавушоглу

Війна РФ проти України торкається всіх, перетворюючи на "розкіш" звичні речі, та принесене серйозні зміни, тому потрібно щонайшвидше шукати вирішення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Російсько-українська війна - це війна, яка торкається всіх нас прямо посеред Європи сьогодні. Можливості, які ми сприймаємо як належне, такі як електроенергія, паливо, бензин, вода і навіть їжа, тепер перетворюються на розкіш. Нам потрібно знайти розв'язання цих проблем. Цей процес, що швидко змінюється і глибоко впливає на наше повсякденне життя, потрясає людей і всіх нас, принесе серйозні зміни з собою", - зазначив міністр.

Водночас, сказав Чавушоглу, не всі країни хочуть завершення війни.

"Наша роль як посередника та фасилітатора стала більш ефективною. Туреччина є найактивнішою країною в політичному процесі війни в Україні. Туреччина - це та країна, яка доклала найбільше зусиль для встановлення перемир'я. Але це не так просто... Є багато людей, які хочуть, щоб війна тривала", - скаав міністр

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