Війна РФ проти України торкається всіх та принесе серйозні зміни, - Чавушоглу
Війна РФ проти України торкається всіх, перетворюючи на "розкіш" звичні речі, та принесене серйозні зміни, тому потрібно щонайшвидше шукати вирішення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.
"Російсько-українська війна - це війна, яка торкається всіх нас прямо посеред Європи сьогодні. Можливості, які ми сприймаємо як належне, такі як електроенергія, паливо, бензин, вода і навіть їжа, тепер перетворюються на розкіш. Нам потрібно знайти розв'язання цих проблем. Цей процес, що швидко змінюється і глибоко впливає на наше повсякденне життя, потрясає людей і всіх нас, принесе серйозні зміни з собою", - зазначив міністр.
Водночас, сказав Чавушоглу, не всі країни хочуть завершення війни.
"Наша роль як посередника та фасилітатора стала більш ефективною. Туреччина є найактивнішою країною в політичному процесі війни в Україні. Туреччина - це та країна, яка доклала найбільше зусиль для встановлення перемир'я. Але це не так просто... Є багато людей, які хочуть, щоб війна тривала", - скаав міністр
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"*****" треба відокремити комами, після курдів кома зайва. Закінчити речення слід було знаком оклику.
В мене все.
В мене також все.
Гарного дня!
путін за ці балачки віддав Ердогану Нагорний Карабах і частину Сирії.
А ще американські спецслужбили виявили, що на казначейство туреччини з росії прийшло 25 млрд. доларів.
Турки цими розмовами тільки нам хуже роблять! Вони Україну виставляють для всього світу виновною у війні!
А на заході, деякі люди, які не знають, що турції за це все заплачено, будуть вестись і винити в продовженні війни Україну.
Ні,цього не буде.В Европі все красиво,а Україна в руїнах,тисячі загиблих...
Цікава в них політика - це як гра в одні ворота.
Нам важко,але ми вже не зупинимось на півдорозі.Будемо йти до повної перемоги над ворогом.