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Новини Війна
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Путін сказав Ердогану, що готовий до переговорів з Україною, але "на нових умовах", - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

ердоган,путін

Російський диктатор Путін заявив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що нібито готовий до переговорів з Україною.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

За його словами, зустріч Путіна та Зеленського може привести до припинення вогню.

Чавушоглу додав, що на зустрічі з Ердоганом у Самарканді російський диктатор сказав, що готовий повернутися до переговорів.

"Однак чим довше триває війна, тим складнішою вона стає, тим важче її закінчити. Звичайно, вони теж кажуть, що є нові умови", - сказав міністр.

Також читайте: Путін може влаштувати показовий ядерний вибух над Україною, Чорним морем чи Північним Льодовитим океаном, - The New York Times

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) путін володимир (23765) росія (64958) Туреччина (3492) Чавушоглу Мевлют (126)


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Топ коментарі
+66
Умови ставлять ЗСУ.
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26.09.2022 17:55
+66
Чавушоглу иди за руцким кораблем на пару с ******
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26.09.2022 17:58
+42
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26.09.2022 18:03
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Вывод войск , возвращение всех пленных и депортированых , контрибуция , а потом переговоры . + выдача военных преступников
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26.09.2022 19:57 Відповісти
"З сортиру чути огидливе пердіння" © Лесь Подерв'янський

Саме так слід розцінювати усі пропозиції та інші звуковиверження, що лунають з глибин ************
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26.09.2022 20:01 Відповісти
Суки! Для них головне, щоб "пєрєстать стрєлять" (с). А про залишити Україну і забратись на йух всі ці бидлогани і не заїкаються.
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26.09.2022 20:03 Відповісти
Давайте перемир'я, а я зберу сили і відріжу Україну від моря до кінця. Буду роздирати кусками. Хто голосував за Зе, ви будете прокляті до кінця свого життя. Бо цей клоун грає свою роль, яку йому відвів Хабад.
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26.09.2022 20:19 Відповісти
Тобто ще більше ставки підняв?

Ще більше хоче чужих земель?
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26.09.2022 20:28 Відповісти
росія пішла на х*р
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26.09.2022 20:41 Відповісти
Вже не дивує як ***** і Зеля в унісон співають слово переговори. Тільки вчора Зеля як би для красного слівця проспівав і опа - вже ***** підтягує.
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26.09.2022 20:45 Відповісти
Президент Володимир Зеленський нагадав, що після проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях переговори з президентом РФ Володимиром Путіним стануть неможливими. НЕДІЛЯ, 25 ВЕРЕСНЯ 2022, 21:00
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27.09.2022 00:07 Відповісти
Точно так. Значить він ще мріє про переговори. Ви можете уявити, що Рузвельт, Черчіль чи Сталін, персонально, сіли за один стіл домовлятись з Гітлером? З ким завгодно вони могли сісти за стіл перемовин, але не з верхівкою політичного керівництва фашистів. Це ганьба на весь світ. Але Зелі до ганьби після заяв про шашлички не звикати.
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27.09.2022 13:11 Відповісти
адик и коба были ОДНОЙ стороной Черчiль iршою

У полоні знаходяться більше 2,5 тис. українських військовослужбовців із заводу "Азовсталь".

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами
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27.09.2022 13:29 Відповісти
уявляю ці переговори лише в одному варіанті: Зеленський мовчки заходить в кімнату для переговорів, де його вже 2 години жде путін, сходу вискакує на стіл і просто мовчки починає валити цього урода копняками в голову до моменту. поки той не здохне.
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26.09.2022 20:45 Відповісти
Ти з Безуглою ни сестри часом?
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26.09.2022 22:26 Відповісти
хто це такий?
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26.09.2022 23:44 Відповісти
Корчиш з себе ідіотку? Добре виходить, природньо.
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26.09.2022 23:51 Відповісти
Йїбаш іх Вова! Як запекло так за переговори, тварі. Безумовна капітуляція!!
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27.09.2022 02:15 Відповісти
Так-так-так...строчив у відповідь кулемет.
Оце наші переговори,поки будуть в набої патрони,ми не зупинимося.
Бо переговори - це передишка для пуйла.
Насипаємо,якщо є чим,до повної перемоги.
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26.09.2022 20:54 Відповісти
"припинення вогню"



Иса Мунаев Герой Чеченского, Украинского народа!
Любой из моего народа, не живущий мыслью уничтожения российской федерации, для меня, что путин.
Любой из моего народа, думающий о каком-либо другом формате отношений с российской федерацией, тот подлее путина.
Любой враг российской федерации, автоматически без предварительных условий, мне друг!.
Иса Мунаев называл россию нечеловеческой страной, соратников путина - головорезами, которые убили 42 тысячи чеченских детей. Предупреждал, что на украинской земле россия обкатает чеченский сценарий: информационная блокада - провокации - жестокость - циничная ложь - стравливание людей, а в финале маска миротворца на дьявольской образине кремля.
Чеченский воин говорил, что к военным действиям на Донбассе привлечена та же 58-я армия, которая устраивает зачистки у него на Родине на протяжении 23 лет.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны.
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26.09.2022 21:02 Відповісти
"Переговори -розмова з окупантом повинні бути не довше автоматної черги". Роман Шухевич. ПС. І тільки відносно статусу Кубані і прикордонних областей оркостану після очищення від рашистів Бандасу і Криму.
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26.09.2022 21:06 Відповісти
Результаты фальшивых "референдумов" - в руках кацапов. Захотят - скажут, что Запорожская и Херсонская области проголосовали "против" аннексии и свалят оттуда. Но взамен нужно будет уступить Крым, Донецкую и Луганскую области, а также не препятствовать подаче пресной воды через крымский канал. Разумеется, также отказаться от НАТО.

Наверное, также потребуют отказаться от ракет дальностью более 280 км или даже более 120 км, чтобы мы никогда не произвели "Сапсан" на 500 км и ограничились "Вільха-М", а также отказаться от современной бронетехники и авиации. Вот такой плешивый задумал "компромисс".

***́ло отлично понимает, что только такие результаты его толпа зомби воспримет, как победу, а иначе его пнёт с поста Кадыров и тупые кацапы его поддержат, как поддержали его, когда он критиковал возврат "Азовцев".
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26.09.2022 21:18 Відповісти
Звичайно нові умови, до звільнення всіх територій додаються репарації і покарання всіх винних у військових злочинах!
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26.09.2022 21:42 Відповісти
путін - божевільний, він взагалі відірваний від реальності
єдине про що він має думати - це про свою смерть, про те, якою вона буде - самогубство чи вбивство? тільки таке питання він має вирішити.
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26.09.2022 22:25 Відповісти
Украине не нужны переговоры. Зачем Украине останавливать войну и прикращать огонь, если у нас территории оккупированы Россией. Что за чушь вообще от Турции???
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26.09.2022 23:35 Відповісти
У Украинцев одно условие и для него переговоров не нужно - это Путин должен повторить судьбу Саддама Хусейна и его нужно засунуть в петлю на виселице!
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26.09.2022 23:36 Відповісти
Подождем 3 мес когда во все российские города массово будут приходить гробы. Какие-бы русские не были-бы тупым стадом и пророжденными рабами-они всеравно будут возмущаться и протиествать. Да еще и расходы на войну у парашки повысятся-это поспособствует экономическому кризису в Параше
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27.09.2022 00:32 Відповісти
они уже приходили все это время. Их это не остановило
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27.09.2022 00:57 Відповісти
Срунция сдесь при чем, мордоган закрой свою пась и занимайся инфляцией в своей недо империи... чмо
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27.09.2022 06:08 Відповісти
наши условия-это смерть *****.
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27.09.2022 08:00 Відповісти
Турецький пистун позбавляє Піськова роботи.
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27.09.2022 09:45 Відповісти
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