Путін сказав Ердогану, що готовий до переговорів з Україною, але "на нових умовах", - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Російський диктатор Путін заявив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що нібито готовий до переговорів з Україною.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

За його словами, зустріч Путіна та Зеленського може привести до припинення вогню.

Чавушоглу додав, що на зустрічі з Ердоганом у Самарканді російський диктатор сказав, що готовий повернутися до переговорів.

"Однак чим довше триває війна, тим складнішою вона стає, тим важче її закінчити. Звичайно, вони теж кажуть, що є нові умови", - сказав міністр.

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