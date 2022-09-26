Путін сказав Ердогану, що готовий до переговорів з Україною, але "на нових умовах", - глава МЗС Туреччини Чавушоглу
Російський диктатор Путін заявив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що нібито готовий до переговорів з Україною.
Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
За його словами, зустріч Путіна та Зеленського може привести до припинення вогню.
Чавушоглу додав, що на зустрічі з Ердоганом у Самарканді російський диктатор сказав, що готовий повернутися до переговорів.
"Однак чим довше триває війна, тим складнішою вона стає, тим важче її закінчити. Звичайно, вони теж кажуть, що є нові умови", - сказав міністр.
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+66 ТутАхламон
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+66 Василий СПРУТ
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+42 Перехватчик
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Саме так слід розцінювати усі пропозиції та інші звуковиверження, що лунають з глибин ************
Ще більше хоче чужих земель?
У полоні знаходяться більше 2,5 тис. українських військовослужбовців із заводу "Азовсталь".
Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами
Оце наші переговори,поки будуть в набої патрони,ми не зупинимося.
Бо переговори - це передишка для пуйла.
Насипаємо,якщо є чим,до повної перемоги.
Иса Мунаев Герой Чеченского, Украинского народа!
Любой из моего народа, не живущий мыслью уничтожения российской федерации, для меня, что путин.
Любой из моего народа, думающий о каком-либо другом формате отношений с российской федерацией, тот подлее путина.
Любой враг российской федерации, автоматически без предварительных условий, мне друг!.
Иса Мунаев называл россию нечеловеческой страной, соратников путина - головорезами, которые убили 42 тысячи чеченских детей. Предупреждал, что на украинской земле россия обкатает чеченский сценарий: информационная блокада - провокации - жестокость - циничная ложь - стравливание людей, а в финале маска миротворца на дьявольской образине кремля.
Чеченский воин говорил, что к военным действиям на Донбассе привлечена та же 58-я армия, которая устраивает зачистки у него на Родине на протяжении 23 лет.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны.
Наверное, также потребуют отказаться от ракет дальностью более 280 км или даже более 120 км, чтобы мы никогда не произвели "Сапсан" на 500 км и ограничились "Вільха-М", а также отказаться от современной бронетехники и авиации. Вот такой плешивый задумал "компромисс".
***́ло отлично понимает, что только такие результаты его толпа зомби воспримет, как победу, а иначе его пнёт с поста Кадыров и тупые кацапы его поддержат, как поддержали его, когда он критиковал возврат "Азовцев".
єдине про що він має думати - це про свою смерть, про те, якою вона буде - самогубство чи вбивство? тільки таке питання він має вирішити.