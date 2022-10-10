Окупанти підтягують резерви у напрямку просування ЗСУ, - ОК "Південь"

Російські загарбники підтягуються резерви на напрямок просування українських захисників.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог наносить системне вогневе ураження по наших позиціях, застосовує армійську авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію й міномети вздовж лінії бойового зіткнення і по прилеглих громадах. Тилові райони продовжує атакувати нетиповим використанням зенітно-ракетних систем С-300, ракетними ударами з неба та дронами-камікадзе. Для запобігання просування наших військ здійснює мінування місцевості. На напрямок просування наших військ ворог підтягує резерви – близько 200 військовослужбовців та до трьох десятків одиниць бойової техніки", - зазначили в оперативному командуванні.

Водночас, з метою уточнення розташування ЗСУ та коригування вогню артилерії ворог продовжує повітряну розвідку безпілотниками.

"В штормовому Чорному морі 11 кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя Криму, кількість ракетоносіїв на чергуванні ворог різко збільшив до 6, з яких 2 – підводні. На Україну спрямовано 40 "Калібрів", - додали в ОК.

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