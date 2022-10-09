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"Хочемо озброїти штурмовий батальйон": Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко повідомив про закупівлю для потреб ЗСУ партії бронемашин Spartan. П’ятий Президент у Великій Британії побував на військових складах, звідки техніка буде доставлена в Україну.

"Це – бойова машина, називається Spartan. Вони виконують розвідувальну, дозорну і бойову функцію. На сьогоднішній день ми спільно купуємо і спрямовуємо для контрнаступу в Україну цю броньовану техніку", – показує Порошенко, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Штурм завжди супроводжується великими втратами не тільки у ворога, але й в української армії. В умовах цієї війни, війни артилерій, кількість та важкість поранень залежить від техніки, на якій відбувається штурм чи евакуація. Під час поїздок на Схід та Південь військові дуже радили мені подивитися у бік машин Spartan, декілька десятків яких вже поставили Україні зі Сполученого Королівства", – пояснив Порошенко.

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"Приїхавши до Британії, ми домовилися з Міністерством оборони, аби вони показали нам цю техніку. І якщо вона готова, то ми оформимо її для наших Збройних Сил. Ця техніка в ідеальному стані. Усі ці машини одного типу, але заточені під різні функції. Одна призначена для штурму та розвідки, інша для перевезення поранених. Але їх обʼ’єднує броня, яка захищає від уламків та смерті, не тільки зберігає життя наших воїнів, але й давить русню. Ця техніка швидка, гусенична, вона може проїжджати окопи до 2 метрів в ширину, переїжджати перешкоди та занурюватися у воду до 1 метра", – зазначає п’ятий Президент.

Хочемо озброїти штурмовий батальйон: Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan 01

"6 таких машин ми вже закупили і вони готові до відправки в Україну. А ще у 8-ми маємо замінити акумулятори і підготувати для відправки у штурмовий батальйон", – повідомив Порошенко.

"Ці шість Spartan днями відправляться через Польщу до України. Так що скоро наші Збройні Сили отримають ось такі бронемашини", – говорить Порошенко.

"Я хочу подякувати вам усім, бо саме ви допомогли зібрати частину коштів на цю бронетехніку. Ми разом з вами врятували бронею не одне життя і кожна ваша та моя гривня вже зіграла величезну роль у контрнаступі. І зіграє ще. До кінця. До перемоги. До всіх звільнених територій нашої країни", – звернувся Порошенко до українців, які допомагають армії.

Spartan належить до сімейства бойових броньованих машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). У британській армії цей БТР призначався для транспортування невеликих спеціалізованих груп розвідників, стрільців-зенітників, мінометників, саперів тощо. Spartan має високу мобільність та компактні габарити, при цьому може перевозити до семи осіб, з яких три – члени екіпажу. Може долати водні перешкоди.

Як відомо, Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" придбали та передали у Десантно-штурмові війська 11 італійських бронемашин MLS Shield. Фонд Порошенка традиційно подвоює суму коштів, які збирають для ЗСУ волонтери.

Хочемо озброїти штурмовий батальйон: Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan 02
Хочемо озброїти штурмовий батальйон: Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan 03

За півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, компанія "Рошен" та волонтери ГО "Справа Громад" передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.

Автор: 

благодійність (569) допомога (8341) Порошенко Петро (15171) ЗСУ (7540)


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Топ коментарі
+125
Пятому та сьомому Президенту України респект!
Зелена саранча, налітай
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09.10.2022 19:55
+78
Снова Порох сбежал из Украины , да еще и мародерит. Злодей, ну.
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09.10.2022 19:56
+74
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09.10.2022 19:58
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09.10.2022 20:56 Відповісти
Мразь. Просто мразь.
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09.10.2022 22:13 Відповісти
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09.10.2022 20:55 Відповісти
у чому виявляється совість Зеленого? У тому що здає вілу в Італії за 50 тисяч євро, замість того, аби заселити туди українців? Чи в ордені Лисому?
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09.10.2022 21:48 Відповісти
Українські переселенці не хотіли платити 50к євро, а Зелі який з того профіт, щоб жили безкоштовно)
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09.10.2022 23:33 Відповісти
Так, есть действенное решение вопроса поставить на место зарвавшегося Порошенко!... Все это гавно, что здесь испражняется по поводу помощи ВСУ, должно завтра перечислить по 20 грн. Готовы, *******? 🤣😂🤣... Вижу, вижу, жаба давит, бо этот, ****, Петя, и здесь опередил🤣😂🤣
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09.10.2022 20:58 Відповісти
Да, точно, падло, я ограниченный! Поэтому поддерживаю морально и материально ВСУ!
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09.10.2022 21:20 Відповісти
И адресую проклятия Юрию Петровичу, который тебя плюсанул. Курвы, вы хоть копейку скинули на оборону?! Или, *******, и далее будете обливать помоями тех, кто донатит ВСУ?!
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09.10.2022 21:23 Відповісти
з плюсами тут не все так просто... Буває, лайкають помилково, мажуть віконцем, як в чужу мішень біатлоністи в запарі...
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09.10.2022 21:45 Відповісти
Ага, и ошибочно в бюллетени галочку поставили...
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09.10.2022 21:50 Відповісти
Мабуть, завтра Петра знов до прокуратури викличуть.
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09.10.2022 21:00 Відповісти
Петя откуда деньги ? .......От Туда..
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09.10.2022 21:02 Відповісти
Не, Ленка. Она достаточно заработала, сливая инфу дислокации ВСУ
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09.10.2022 21:26 Відповісти
Зечмобик, а Ленка Скумбрия кому дает?
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09.10.2022 21:52 Відповісти
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09.10.2022 21:06 Відповісти
Вот и верь после этого руским : мы своих не сдаем🤣😂🤣
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09.10.2022 21:28 Відповісти
А как оплачивать работу агента?!!!! Одного распила бюджета Украины ему с К95 не хватит!
А аппетиты зезидента со слугами урода растут!
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09.10.2022 21:29 Відповісти
Ууууу як підгоріло в ботів від згадки про Пороха
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09.10.2022 21:10 Відповісти
Vielen Dank, Hetmann!
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09.10.2022 21:11 Відповісти
Порох працює.
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09.10.2022 21:14 Відповісти
не зрозумів хто тут Spartan
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09.10.2022 21:15 Відповісти
Гетьман знає шо козакам треба, щоб ще краще та більше знищували кацапсячу 3,14здоту!
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09.10.2022 21:16 Відповісти
Во барыга.Вы карманы у него проверьте,по любому там лампочек и гаек натырил 😂
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09.10.2022 21:17 Відповісти
А сколько бронетехники купил Ахметов ?
Если учесть, что война началась по его вине, он должен купить
1000 Абрамсов и 1000 Леопардов, если хочет вести бизнес в Украине.
А то мы только про его "зелёную энергетику" слышим ...
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09.10.2022 21:24 Відповісти
Ноль целых ноль десятых ***** перечислил на адрес ВСУ В. А. Зеленский
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09.10.2022 21:25 Відповісти
$ Миллиардер В.А.Зеленский
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09.10.2022 21:31 Відповісти
Что вы, что вы, они ж нищеброды! .. Ленка сказала, что мечтает о собственном жилье!.. А в Крыму то не они оплачивают пентхаус в Ливадии, а клятый Порошенко!
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09.10.2022 21:35 Відповісти
Ви ще забули про невеличку квартиру у Лондоні та дачу поряд із хатинкою Абрамовича в Італії
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10.10.2022 14:01 Відповісти
Есть классный клип Ореста Лютого на счёт 73% - https://www.youtube.com/watch?v=-Yn3L-6ZJbI https://www.youtube.com/watch?v=-Yn3L-6ZJbI

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09.10.2022 21:43 Відповісти
А че он брови не сдвигает как Вован,ну шоб умным прикинутся?
Да,видосики его похуже.
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09.10.2022 21:48 Відповісти
Шустрый девайс - броневая машина с спортивным ускорением
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09.10.2022 21:56 Відповісти
А зелене чмо тільки за бюджетні кошти свою харю піарить гундосиками, жлобяра.
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09.10.2022 22:24 Відповісти
ты свинья кацапская - нет никаких порохоботов - есть люди которые любят свою землю Украину! они поддерживают тех кто помогает сохранить нагшу землю и освободить ее!
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09.10.2022 22:41 Відповісти
А довбойобами це ти зеботів назвав?
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09.10.2022 22:49 Відповісти
До речі, Порох передав на третій день війни на фронт декілька крупнокаліберних кулеметів та броневик. Все це було зроблено в кузні на рибальскому. Що пожертував Зе?
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09.10.2022 23:00 Відповісти
на броні напис :
на Ліпецк
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09.10.2022 22:42 Відповісти
Гетьман
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09.10.2022 22:44 Відповісти
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09.10.2022 23:05 Відповісти
Хвала й подяка Пороху!!!
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09.10.2022 22:54 Відповісти
Кстати. В годы великой войны бриты изготовили около ста тысяч легкобронированных четырехместных разведмашин. Несколько тысяч направили в СССР. Но ни одним словом СССР не обмолвился. Так же дело обстояло с американскими зенитными БТР, вооруженными четырех ствольными установками пулеметов Браунинг просто записали что америкосы поставили около ста тридцати тысяч пулеметов. Видать стеснялись своей тупости. И те же Браунинги уже есть на вооружении ЗСУ. А боты скоро без работы будут, ведь сам арахамия произрек, что курс Украины только НАТО.
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09.10.2022 22:57 Відповісти
Браунінги на тих самих Хамвеях -майже стандарт..

Випробувана роками та ефективна зброя..
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09.10.2022 23:03 Відповісти
За чиї гроші?
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09.10.2022 23:07 Відповісти
Не за твої. Половина - волонтери, друга половина - Порошенко.
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10.10.2022 00:03 Відповісти
За чиї грощі Зе клоуни хочуть фінансувати телемарафон на 1 млрд гривень ?
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10.10.2022 01:23 Відповісти
Офігіти. Порох як завжди на висоті
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10.10.2022 00:08 Відповісти
Це скарб!
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10.10.2022 00:48 Відповісти
А совкодрочерний Зе актор боїться навіть з бункеру висунутись, куди там зброю
закуповувати. Порох і Зе акторішка це як небо і земля, чи просто зеля
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10.10.2022 01:22 Відповісти
Як подумаєш скільки зброї міг для України накупити Ахметов і Коломойський, то відразу
розумієш на чиїй вони стороні.
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10.10.2022 02:16 Відповісти
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