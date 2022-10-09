"Хочемо озброїти штурмовий батальйон": Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко повідомив про закупівлю для потреб ЗСУ партії бронемашин Spartan. П’ятий Президент у Великій Британії побував на військових складах, звідки техніка буде доставлена в Україну.

"Це – бойова машина, називається Spartan. Вони виконують розвідувальну, дозорну і бойову функцію. На сьогоднішній день ми спільно купуємо і спрямовуємо для контрнаступу в Україну цю броньовану техніку", – показує Порошенко, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Штурм завжди супроводжується великими втратами не тільки у ворога, але й в української армії. В умовах цієї війни, війни артилерій, кількість та важкість поранень залежить від техніки, на якій відбувається штурм чи евакуація. Під час поїздок на Схід та Південь військові дуже радили мені подивитися у бік машин Spartan, декілька десятків яких вже поставили Україні зі Сполученого Королівства", – пояснив Порошенко.

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"Приїхавши до Британії, ми домовилися з Міністерством оборони, аби вони показали нам цю техніку. І якщо вона готова, то ми оформимо її для наших Збройних Сил. Ця техніка в ідеальному стані. Усі ці машини одного типу, але заточені під різні функції. Одна призначена для штурму та розвідки, інша для перевезення поранених. Але їх обʼ’єднує броня, яка захищає від уламків та смерті, не тільки зберігає життя наших воїнів, але й давить русню. Ця техніка швидка, гусенична, вона може проїжджати окопи до 2 метрів в ширину, переїжджати перешкоди та занурюватися у воду до 1 метра", – зазначає п’ятий Президент.

"6 таких машин ми вже закупили і вони готові до відправки в Україну. А ще у 8-ми маємо замінити акумулятори і підготувати для відправки у штурмовий батальйон", – повідомив Порошенко.

"Ці шість Spartan днями відправляться через Польщу до України. Так що скоро наші Збройні Сили отримають ось такі бронемашини", – говорить Порошенко.

"Я хочу подякувати вам усім, бо саме ви допомогли зібрати частину коштів на цю бронетехніку. Ми разом з вами врятували бронею не одне життя і кожна ваша та моя гривня вже зіграла величезну роль у контрнаступі. І зіграє ще. До кінця. До перемоги. До всіх звільнених територій нашої країни", – звернувся Порошенко до українців, які допомагають армії.

Spartan належить до сімейства бойових броньованих машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). У британській армії цей БТР призначався для транспортування невеликих спеціалізованих груп розвідників, стрільців-зенітників, мінометників, саперів тощо. Spartan має високу мобільність та компактні габарити, при цьому може перевозити до семи осіб, з яких три – члени екіпажу. Може долати водні перешкоди.

Як відомо, Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" придбали та передали у Десантно-штурмові війська 11 італійських бронемашин MLS Shield. Фонд Порошенка традиційно подвоює суму коштів, які збирають для ЗСУ волонтери.









За півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, компанія "Рошен" та волонтери ГО "Справа Громад" передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.