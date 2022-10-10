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Новини Війна
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Путін підпише передсмертну записку, якщо вирішить застосувати ядерну зброю, - Болтон

путін

У разі застосування Росією ядерної зброї президент Володимир Путін стане законною ціллю.

Про це повідомив колишній радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Я думаю, ми повинні публічно дати це ясно зрозуміти не тільки Путіну, а й керівництву Росії, росіянам: якщо Путін санкціонує застосування ядерної зброї, він підпише власну передсмертну записку", - зазначив він.

Болтон наголосив, що Путін "є у списку мішеней" як центр ухваленнярішень.

"Путін є центром командування і контролю російських збройних сили і він легітимна військова ціль. Він повинен розуміти, що він в списку наших мішеней", - додав ексрадник Білого дому.

Також читайте: НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон

Автор: 

путін (23740) ядерна зброя (1144) Болтон Джон (111)


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Топ коментарі
+22
ху.ло получил чёрную метку.
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10.10.2022 07:41
+21
Тобто,без ядерного удару,він вам не цікавий і може перетворювати всю Україну в запоріжзький будинок, кожного дня? Розумію,як цікаво вам спостерігати за цим.
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10.10.2022 07:43
+10
США, ЄС, НАТО , досить ******* ! Дійте ! Через ваше боягузство і сєроводородноє буркотіння ***** відчув свою безкарність за криваві злочини !!!
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10.10.2022 08:08
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ху.ло получил чёрную метку.
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10.10.2022 07:41 Відповісти
НЕ зволікати жодної години. Україні терміново НЕОБХІДНО ядерну зброю. ВСЕ для цього є. зараз не 40-ві. Технологія-Є. Все вже пораховано, розраховано, накреслено. Уран, Плутоній, Трітій - Все є. Фахівці, Устаткування. Підземні цехи. НІКОГО НЕ СЛУХАТИ. (засекретити від усіх)
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10.10.2022 08:53 Відповісти
зараз пацифісти вам розкажуть
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10.10.2022 12:53 Відповісти
я сам паціфист, але виявляється що ядерна зброя ЦЕ МИР та спокій котрого так бажають паціфисти
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10.10.2022 19:22 Відповісти
Ху.ло #1
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10.10.2022 07:43 Відповісти
Тобто,без ядерного удару,він вам не цікавий і може перетворювати всю Україну в запоріжзький будинок, кожного дня? Розумію,як цікаво вам спостерігати за цим.
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10.10.2022 07:43 Відповісти
ну... їх теж можна зрозуміти, намір вчинити злочин - це ще не злочин...
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10.10.2022 07:57 Відповісти
Так у фуйла тільки намір? А до цього це що тоді було? Мелкіе шалості?
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10.10.2022 08:05 Відповісти
Болтон говорить про ЯЗ ¯\_(ツ)_/¯
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10.10.2022 08:09 Відповісти
Ст.17 ККУ
1. Замахом на кримінальне правопорушення є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому кримінальне правопорушення не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.

2. Замах на вчинення кримінального правопорушення є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.
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10.10.2022 08:52 Відповісти
Только все эти заявления всегда делают экс-
Эксраднык, эксгенсек НАТО, экскомандувач сил в Европе и тп
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10.10.2022 07:53 Відповісти
у ексів лишаються зв'язки, а от теревені не обмежені посадою
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10.10.2022 07:59 Відповісти
В отличие от кацапского лепрозория официальным лицам на Западе заниматься подобными разговорами не совсем удобно. Поэтому с их санкции этим занимаются "эксы".
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10.10.2022 08:02 Відповісти
по факту всі ці бивші коиандувачі і керівники ніяких рішень не приймають, просто озвучують свої думки. А Байден мовчить, тобто скоріш за все діло закінчиться стурбованністю
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10.10.2022 07:54 Відповісти
Байден говорить ділами.
Удар по Кримському мосту - дуже красномовно.
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10.10.2022 08:01 Відповісти
Удар чим?
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10.10.2022 08:11 Відповісти
Ви такий нудний ...
Вам не все рівно ?
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10.10.2022 08:24 Відповісти
Свого часу в мацкві теж будинки підривались, хіба це не все рівно - чеченцями, ефесбешниками чи може бандерівцями?
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10.10.2022 08:50 Відповісти
а як Ви думаєте?
***** здохнути від бомби ч його замочать колишні мільярдери,
є різниця, чи ні
думаю бомба для *****, кращий варіант...
то і знищувати його треба до того як воно дасть команду а не після
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10.10.2022 08:00 Відповісти
Якимись жалюгідними американці виглядають...
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10.10.2022 08:00 Відповісти
Они ********* уже третий раз по Крыму (Саки, Бельбек, мост) -
"жалюгідно" для дурачков.
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10.10.2022 08:03 Відповісти
А я з радістю почув би новину, що кацапи в...бали по Вашингтону, Берліну і Парижу

Вони кинули нас на амбразуру, і тепер нам патрони поштучно підкидають(
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10.10.2022 08:11 Відповісти
А я б з радістю почув новину, що після смерті хйула Кадиров зарізав Пригожина. Чи навпаки.
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10.10.2022 08:28 Відповісти
Кто кого кинул?
Может это США напали?

Первыми они по рашке не ударят по любому

Только после применения ЯО
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10.10.2022 08:36 Відповісти
Він вже підписав, напавши на Україну
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10.10.2022 08:03 Відповісти
США, ЄС, НАТО , досить ******* ! Дійте ! Через ваше боягузство і сєроводородноє буркотіння ***** відчув свою безкарність за криваві злочини !!!
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10.10.2022 08:08 Відповісти
На англійській мові+ бажано інфографіка і в твітерах представників США, ЄС, НАТО і всього світу. Вибачте не хочу образити але від того що ми тут це пишемо толку мало. Долучайесь.
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10.10.2022 11:18 Відповісти
Оце вже вагома заява, але треба щоб про це офіційні особи зробили
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10.10.2022 08:19 Відповісти
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10.10.2022 08:22 Відповісти
путіну 70 років але здихати він не хоче бо дуже жалко втрачати все що є награбоване
Він думає що буде жити вічно але всьому є межа.
Всі диктатори здохли смішною смертю наприклад Сталін упав на підлогу в кабінеті і лежав обісцяним Чаушеску з родиною розстріляли - це взагалі цікаві смерті.
Але путін боїться.
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10.10.2022 08:30 Відповісти
Ссыкло это точно

Когда где то погас свет на встрече его просто перекосило от страха
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10.10.2022 08:38 Відповісти
Гадают на ромашці --- вдарит не вдарит .
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10.10.2022 08:40 Відповісти
Кто же из "мировых лидеров" может четко сказать в рожу этому ублюдку что ему не жить по любому! Никакой Гааги! Никакого суда! Просто уничтожить! Объявить награду официально за голову х....а!
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10.10.2022 09:01 Відповісти
***** ДАВНО является ЗАКОННОЙ ЦЕЛЬЮ для любого родственника пострадавших или погибших от рук кацапии !!!!
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10.10.2022 11:32 Відповісти
Болтон - це той, хто працював в адміністрації Трампа. Що зайве доводить, що не всі республіканці - трампісти.
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10.10.2022 14:00 Відповісти
 
 