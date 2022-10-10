Путін підпише передсмертну записку, якщо вирішить застосувати ядерну зброю, - Болтон

У разі застосування Росією ядерної зброї президент Володимир Путін стане законною ціллю.

Про це повідомив колишній радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Я думаю, ми повинні публічно дати це ясно зрозуміти не тільки Путіну, а й керівництву Росії, росіянам: якщо Путін санкціонує застосування ядерної зброї, він підпише власну передсмертну записку", - зазначив він.

Болтон наголосив, що Путін "є у списку мішеней" як центр ухваленнярішень.

"Путін є центром командування і контролю російських збройних сили і він легітимна військова ціль. Він повинен розуміти, що він в списку наших мішеней", - додав ексрадник Білого дому.

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