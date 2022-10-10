Путін підпише передсмертну записку, якщо вирішить застосувати ядерну зброю, - Болтон
У разі застосування Росією ядерної зброї президент Володимир Путін стане законною ціллю.
Про це повідомив колишній радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Я думаю, ми повинні публічно дати це ясно зрозуміти не тільки Путіну, а й керівництву Росії, росіянам: якщо Путін санкціонує застосування ядерної зброї, він підпише власну передсмертну записку", - зазначив він.
Болтон наголосив, що Путін "є у списку мішеней" як центр ухваленнярішень.
"Путін є центром командування і контролю російських збройних сили і він легітимна військова ціль. Він повинен розуміти, що він в списку наших мішеней", - додав ексрадник Білого дому.
Топ коментарі
+22 Саша Пончик
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+21 Bronya Bronya
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+10 Леонид Тищенко #456549
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1. Замахом на кримінальне правопорушення є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому кримінальне правопорушення не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.
2. Замах на вчинення кримінального правопорушення є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.
Эксраднык, эксгенсек НАТО, экскомандувач сил в Европе и тп
Удар по Кримському мосту - дуже красномовно.
Вам не все рівно ?
***** здохнути від бомби ч його замочать колишні мільярдери,
є різниця, чи ні
думаю бомба для *****, кращий варіант...
то і знищувати його треба до того як воно дасть команду а не після
"жалюгідно" для дурачков.
Вони кинули нас на амбразуру, і тепер нам патрони поштучно підкидають(
Может это США напали?
Первыми они по рашке не ударят по любому
Только после применения ЯО
Він думає що буде жити вічно але всьому є межа.
Всі диктатори здохли смішною смертю наприклад Сталін упав на підлогу в кабінеті і лежав обісцяним Чаушеску з родиною розстріляли - це взагалі цікаві смерті.
Але путін боїться.
Когда где то погас свет на встрече его просто перекосило от страха