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За добу росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини. ІНФОГРАФІКА

За 9 жовтня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини 01

"За 9 жовтня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Сіверську та 1 у Слов'янську. Ще 7 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж доби росіяни атакували Донеччину ракетами і "Точкою-У", завдано 21 удар по житлових районах та інфраструктурі. ФОТОрепортаж

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

обстріл (28171) Донецька область (8291) Кириленко Павло (907)


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