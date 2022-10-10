За добу росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини. ІНФОГРАФІКА

За 9 жовтня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 9 жовтня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Сіверську та 1 у Слов'янську. Ще 7 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.