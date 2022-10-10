Рашисти обстріляли Куп’янськ, Вовчанськ та низку населених пунктів Харківщини, - Синєгубов
Минулої доби російські окупанти обстрілювали мирне населення в містах Куп’янськ та Вовчанськ та населених пунктах Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, цієї ночі в Куп'янську через обстріл сталася пожежа на одному з виробничих об'єктів. На жаль, загинула 1 людина. Ще 1 людина загинула вчора в Чугуївському районі.
"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 людей: 47-річний чоловік в Куп'янському районі та 30-річний в Чугуївському. Триває розмінування території області. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 421 вибухонебезпечний предмет", - зазначає очільник регіону.
Також він інформує, що на лінії зіткнення наші військовослужбовці продовжують нищити окупантів.
"Віримо в ЗСУ, Україна переможе!", - резюмує Синєгубов.
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