Мобільний шпиталь відкрили в деокупованому Ізюмі , - Синєгубов. ФОТО

У визволеному місті відновлюють надання медичних послуг. Його потужності дозволяють приймати близько 100 пацієнтів на день та робити щодня до чотирьох оперативних втручань.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ

"Мобільний заклад оснащений усім необхідним обладнанням, кваліфікованим персоналом, містить 6 ліжок інтенсивної терапії. В найближчих планах – початок відбудови приміщення Ізюмської лікарні з центрами первинної та екстреної медичної допомоги", - повідомив голова ОВА







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