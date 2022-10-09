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Мобільний шпиталь відкрили в деокупованому Ізюмі , - Синєгубов. ФОТО

У визволеному місті відновлюють надання медичних послуг. Його потужності дозволяють приймати близько 100 пацієнтів на день та робити щодня до чотирьох оперативних втручань.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ 

"Мобільний заклад оснащений усім необхідним обладнанням, кваліфікованим персоналом, містить 6 ліжок інтенсивної терапії. В найближчих планах – початок відбудови приміщення Ізюмської лікарні з центрами первинної та екстреної медичної допомоги", - повідомив голова ОВА 

Мобільний шпиталь відкрили в деокупованому Ізюмі , - Синєгубов 01
Мобільний шпиталь відкрили в деокупованому Ізюмі , - Синєгубов 02
Мобільний шпиталь відкрили в деокупованому Ізюмі , - Синєгубов 03

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Автор: 

Харківщина (6054) Ізюм (331) деокупація (950) Синєгубов Олег (858)


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09.10.2022 12:03 Відповісти
Як той падлючий депутат з шпиталем у Баштанці...
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09.10.2022 12:10 Відповісти
Shcas skazhu , zapisivai ....spalni komnat tvaia mama 🤡
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09.10.2022 12:27 Відповісти
Дурной и не лечишься ?
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09.10.2022 12:45 Відповісти
***, ще кординати надайте... Навіщо це афішувати, знаючи підлість рашистів?
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09.10.2022 12:03 Відповісти
Это явно не тот" бесполезный" который Германия подарила.
Этот больше на курятник смахивает.
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09.10.2022 12:05 Відповісти
petuh , ti zaviduiesh ?
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09.10.2022 12:29 Відповісти
Автора НА ГІЛЛЯКУ, як кацапського ХОЛУЯ і КОЛАБОРАНТА. ****, багато розповідає щось для кацапів...
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09.10.2022 13:14 Відповісти
ну и зачем об этом трубить? Разве было одного раза мало? Или вас война ничему не учит?
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10.10.2022 00:34 Відповісти
 
 