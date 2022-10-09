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Мобильный госпиталь открыли в деоккупированном Изюме, - Синегубов. ФОТО

В освобожденном городе возобновляют предоставление медицинских услуг. Его мощности позволяют принимать около 100 пациентов в день и ежедневно делать до четырех оперативных вмешательств.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мобильное учреждение оснащено всем необходимым оборудованием, квалифицированным персоналом, имеет 6 коек интенсивной терапии. В ближайших планах - начало восстановления помещения Изюмской больницы с центрами первичной и экстренной медицинской помощи", - сообщил председатель ОВА

Мобильный госпиталь открыли в деоккупированном Изюме, - Синегубов 01

Мобильный госпиталь открыли в деоккупированном Изюме, - Синегубов 02
Мобильный госпиталь открыли в деоккупированном Изюме, - Синегубов 03

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Автор: 

Харьковщина (5577) Изюм (270) деоккупация (847) Синегубов Олег (560)


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09.10.2022 12:03 Ответить
Як той падлючий депутат з шпиталем у Баштанці...
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09.10.2022 12:10 Ответить
Shcas skazhu , zapisivai ....spalni komnat tvaia mama 🤡
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09.10.2022 12:27 Ответить
Дурной и не лечишься ?
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09.10.2022 12:45 Ответить
***, ще кординати надайте... Навіщо це афішувати, знаючи підлість рашистів?
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09.10.2022 12:03 Ответить
Это явно не тот" бесполезный" который Германия подарила.
Этот больше на курятник смахивает.
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09.10.2022 12:05 Ответить
petuh , ti zaviduiesh ?
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09.10.2022 12:29 Ответить
Автора НА ГІЛЛЯКУ, як кацапського ХОЛУЯ і КОЛАБОРАНТА. ****, багато розповідає щось для кацапів...
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09.10.2022 13:14 Ответить
ну и зачем об этом трубить? Разве было одного раза мало? Или вас война ничему не учит?
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10.10.2022 00:34 Ответить
 
 