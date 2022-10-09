Мобильный госпиталь открыли в деоккупированном Изюме, - Синегубов. ФОТО

В освобожденном городе возобновляют предоставление медицинских услуг. Его мощности позволяют принимать около 100 пациентов в день и ежедневно делать до четырех оперативных вмешательств.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мобильное учреждение оснащено всем необходимым оборудованием, квалифицированным персоналом, имеет 6 коек интенсивной терапии. В ближайших планах - начало восстановления помещения Изюмской больницы с центрами первичной и экстренной медицинской помощи", - сообщил председатель ОВА





Читайте также: Ночной обстрел Харькова совершен ракетами С-300 с территории Белгорода, поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть пострадавший, - Синегубов