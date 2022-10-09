Мобильный госпиталь открыли в деоккупированном Изюме, - Синегубов. ФОТО
В освобожденном городе возобновляют предоставление медицинских услуг. Его мощности позволяют принимать около 100 пациентов в день и ежедневно делать до четырех оперативных вмешательств.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Мобильное учреждение оснащено всем необходимым оборудованием, квалифицированным персоналом, имеет 6 коек интенсивной терапии. В ближайших планах - начало восстановления помещения Изюмской больницы с центрами первичной и экстренной медицинской помощи", - сообщил председатель ОВА
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Этот больше на курятник смахивает.