Ночной обстрел Харькова совершен ракетами С-300 с территории Белгорода, поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть пострадавший, - Синегубов

После полуночи оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Салтовскому району Харькова и 1 ракетный удар - по Основянскому району.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"После полуночи оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Салтовскому району Харькова. 1 ракетный удар нанесли по Основянскому району.

Ракеты типа С-300 запущены из русского Белгорода.

Поврежденный спорткомплекс, нежилые помещения, попадание в открытые территории. Предварительно – с осколочными ранениями госпитализирован мужчина.

На местах работают правоохранительные органы и все профильные службы", – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли удары по промышленным объектам Харькова из дронов-камикадзе, - Синегубов