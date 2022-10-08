Ночной обстрел Харькова совершен ракетами С-300 с территории Белгорода, поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть пострадавший, - Синегубов
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После полуночи оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Салтовскому району Харькова и 1 ракетный удар - по Основянскому району.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"После полуночи оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Салтовскому району Харькова. 1 ракетный удар нанесли по Основянскому району.
Ракеты типа С-300 запущены из русского Белгорода.
Поврежденный спорткомплекс, нежилые помещения, попадание в открытые территории. Предварительно – с осколочными ранениями госпитализирован мужчина.
На местах работают правоохранительные органы и все профильные службы", – говорится в сообщении.
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