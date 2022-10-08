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война (47303) обстрел (20439) Харьков (6550) Синегубов (489)

Ночной обстрел Харькова совершен ракетами С-300 с территории Белгорода, поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть пострадавший, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

После полуночи оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Салтовскому району Харькова и 1 ракетный удар - по Основянскому району.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"После полуночи оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Салтовскому району Харькова. 1 ракетный удар нанесли по Основянскому району.

Ракеты типа С-300 запущены из русского Белгорода.

Поврежденный спорткомплекс, нежилые помещения, попадание в открытые территории. Предварительно – с осколочными ранениями госпитализирован мужчина.

На местах работают правоохранительные органы и все профильные службы", – говорится в сообщении.

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мосту піста путі отрєзани
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08.10.2022 07:02 Ответить
Горить файно.
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08.10.2022 07:04 Ответить
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08.10.2022 07:04 Ответить
Енот
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08.10.2022 07:14 Ответить
А про обстріл Бєлгорода щось не пишуть
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08.10.2022 08:24 Ответить
Обстреливать регулярно военные обьекты Белгорода.
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08.10.2022 08:44 Ответить
https://www.dialog.ua/ukraine/260165_1665206199
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08.10.2022 08:58 Ответить
Білгорода. Регіон і місто окуповані кацапами.
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08.10.2022 11:08 Ответить
 
 