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війна (56913) обстріл (21411) Харків (3918) Синєгубов (768)

Нічний обстріл Харкова здійснено ракетами С-300 із території Бєлгорода, пошкоджено спорткомплекс, нежитлові приміщення, є постраждалий, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Після опівночі окупанти завдали 4 ракетних ударів по Салтівському району Харкова та 1 ракетний удар - по Основ’янському району.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Після півночі окупанти завдали 4 ракетних ударів по Салтівському району Харкова. 1 ракетний удар завдали по Основ’янському району.

Ракети типу С-300 запущені із російського Бєлгорода.

Пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території. Попередньо - із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік.

На місцях працюють правоохоронні органи та всі профільні служби", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Минулої доби росіяни обстріляли Куп’янський, Чугуївський та Ізюмський райони Харківщини, постраждало 8 осіб, - Синєгубов

Автор: Наталя Джума
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мосту піста путі отрєзани
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08.10.2022 07:02 Відповісти
Горить файно.
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08.10.2022 07:04 Відповісти
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08.10.2022 07:04 Відповісти
Енот
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08.10.2022 07:14 Відповісти
А про обстріл Бєлгорода щось не пишуть
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08.10.2022 08:24 Відповісти
Обстреливать регулярно военные обьекты Белгорода.
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08.10.2022 08:44 Відповісти
https://www.dialog.ua/ukraine/260165_1665206199
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08.10.2022 08:58 Відповісти
Білгорода. Регіон і місто окуповані кацапами.
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08.10.2022 11:08 Відповісти
 
 