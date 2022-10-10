На Хмельниччині було чути вибухи. Працювала ППО
Сьогодні, 10 жовтня, на території Хмельницької області лунали вибухи. За попередньою інформацією працює ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"В Хмельницькій області було чути вибухи. Працює ППО", - йдетьс у повідомленні.
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