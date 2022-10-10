Зранку 10 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомляє низка телеграм-каналів, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Дніпрі пролунало три вибухи. Втім, наразі відомо, що була серія повторних вибухів. Над містом здіймається стовп диму.

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