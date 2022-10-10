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У Дніпрі пролунало три вибухи

дніпро

Зранку 10 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомляє низка телеграм-каналів, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Дніпрі пролунало три вибухи. Втім, наразі відомо, що була серія повторних вибухів. Над містом здіймається стовп диму.

Також читайте: У Києві пролунали вибухи

Автор: 

вибух (4433) Дніпро (3246) ракети (4000)


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Топ коментарі
+14
****** кацапские -- все вернем по полной СУКИ
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10.10.2022 08:48
+13
Ну це вже точно треба звертатись до Америки з проханням надати нам ракети!

Є вагомий привід!

Сьогодні треба скликати радбез ООН!
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10.10.2022 08:52
+7
У них цілодобово працюють заводи по виробництву ракет так що ні, вони у них не закінчаться доки цілі їхні міста.
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10.10.2022 09:12
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****** кацапские -- все вернем по полной СУКИ
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10.10.2022 08:48 Відповісти
Ну це вже точно треба звертатись до Америки з проханням надати нам ракети!

Є вагомий привід!

Сьогодні треба скликати радбез ООН!
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10.10.2022 08:52 Відповісти
Який ще радбез? Щоденний нічний відос з бункера про те що щеневтік , тай досить.
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10.10.2022 09:14 Відповісти
де ж там 3, 6-7 вже
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10.10.2022 08:55 Відповісти
***** решил перед смертью использовать последний запас ракет
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10.10.2022 08:56 Відповісти
У них цілодобово працюють заводи по виробництву ракет так що ні, вони у них не закінчаться доки цілі їхні міста.
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10.10.2022 09:12 Відповісти
норм ракеты они делали по 3 штуки в месяц,+ санкции по технологиям,а клепать ***** 70 годов пускай этот хлам клепают который сбиваеться.
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10.10.2022 09:15 Відповісти
Как раз их современные "Калибры" наши сбивать научились, а вот старые Х-22 практически все прилетают. Насчет "попадают" то для этих ракет так не скажешь, там +/- 500 метров это "в яблочко", но разрушений от них дохрена.
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10.10.2022 09:52 Відповісти
нихрена у них не працюе все по сусекам скрябуть или старье 62 года тащат
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10.10.2022 09:32 Відповісти
Последний ими предпоследний или предпредпоследний, ракет осталось меньше четверти, но именно поэтому и невозможен мирный договор даже при условии вывода всех войск кацапов из оккупированных 5 областей. Если не уничтожить врага до полной и безоговорочной капитуляции, навсегда лишив его возможности создавать угрозу человечеству (Германия и Япония пример тому), то кацапы за 3-4 года произведут 10000 ракет за счет неработающих санкций (обходятся за 5 минут при помощи посредников в других странах) и нападут еще. И поэтому важно уже сейчас начать массовые взрывы и массовые убийства членов военной хунты на России. Так как все равно это придется делать и лучше начать раньше.
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10.10.2022 09:14 Відповісти
Твари продолжают обстреливают Днепр и сейчас.
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10.10.2022 09:07 Відповісти
ЗСУ ответьте скотам на фронтах. Топите их в Днепре. Сжигайте их на Донбассе.
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10.10.2022 09:26 Відповісти
Тепер нехай влада вимагає в США і Європи відповідну зброю. Де той сраний Ленд ліз??
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10.10.2022 09:27 Відповісти
где лендлиз? тебе боту счас расскажут
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10.10.2022 09:34 Відповісти
Вибухів точно більше 7... Ми не здамося! Слава Україні!!!!
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10.10.2022 09:53 Відповісти
 
 