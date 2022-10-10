РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8276 посетителей онлайн
Новости Война
19 501 15

В Днепре раздались три взрыва

дніпро

Утром 10 октября во время объявленной воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы.

Об этом сообщает ряд телеграм-каналов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Днепре прогремели три взрыва. Впрочем, известно, что была серия повторных взрывов. Над городом поднимается столб дыма.

Смотрите также: Ракетными ударами по Запорожью повреждено около 40 многоэтажек и более двухсот частных домов. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6721) Днепр (4391) ракеты (3549)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
****** кацапские -- все вернем по полной СУКИ
показать весь комментарий
10.10.2022 08:48
+13
Ну це вже точно треба звертатись до Америки з проханням надати нам ракети!

Є вагомий привід!

Сьогодні треба скликати радбез ООН!
показать весь комментарий
10.10.2022 08:52
+7
У них цілодобово працюють заводи по виробництву ракет так що ні, вони у них не закінчаться доки цілі їхні міста.
показать весь комментарий
10.10.2022 09:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
****** кацапские -- все вернем по полной СУКИ
показать весь комментарий
10.10.2022 08:48 Ответить
Ну це вже точно треба звертатись до Америки з проханням надати нам ракети!

Є вагомий привід!

Сьогодні треба скликати радбез ООН!
показать весь комментарий
10.10.2022 08:52 Ответить
Який ще радбез? Щоденний нічний відос з бункера про те що щеневтік , тай досить.
показать весь комментарий
10.10.2022 09:14 Ответить
де ж там 3, 6-7 вже
показать весь комментарий
10.10.2022 08:55 Ответить
***** решил перед смертью использовать последний запас ракет
показать весь комментарий
10.10.2022 08:56 Ответить
У них цілодобово працюють заводи по виробництву ракет так що ні, вони у них не закінчаться доки цілі їхні міста.
показать весь комментарий
10.10.2022 09:12 Ответить
норм ракеты они делали по 3 штуки в месяц,+ санкции по технологиям,а клепать ***** 70 годов пускай этот хлам клепают который сбиваеться.
показать весь комментарий
10.10.2022 09:15 Ответить
Как раз их современные "Калибры" наши сбивать научились, а вот старые Х-22 практически все прилетают. Насчет "попадают" то для этих ракет так не скажешь, там +/- 500 метров это "в яблочко", но разрушений от них дохрена.
показать весь комментарий
10.10.2022 09:52 Ответить
нихрена у них не працюе все по сусекам скрябуть или старье 62 года тащат
показать весь комментарий
10.10.2022 09:32 Ответить
Последний ими предпоследний или предпредпоследний, ракет осталось меньше четверти, но именно поэтому и невозможен мирный договор даже при условии вывода всех войск кацапов из оккупированных 5 областей. Если не уничтожить врага до полной и безоговорочной капитуляции, навсегда лишив его возможности создавать угрозу человечеству (Германия и Япония пример тому), то кацапы за 3-4 года произведут 10000 ракет за счет неработающих санкций (обходятся за 5 минут при помощи посредников в других странах) и нападут еще. И поэтому важно уже сейчас начать массовые взрывы и массовые убийства членов военной хунты на России. Так как все равно это придется делать и лучше начать раньше.
показать весь комментарий
10.10.2022 09:14 Ответить
Твари продолжают обстреливают Днепр и сейчас.
показать весь комментарий
10.10.2022 09:07 Ответить
ЗСУ ответьте скотам на фронтах. Топите их в Днепре. Сжигайте их на Донбассе.
показать весь комментарий
10.10.2022 09:26 Ответить
Тепер нехай влада вимагає в США і Європи відповідну зброю. Де той сраний Ленд ліз??
показать весь комментарий
10.10.2022 09:27 Ответить
где лендлиз? тебе боту счас расскажут
показать весь комментарий
10.10.2022 09:34 Ответить
Вибухів точно більше 7... Ми не здамося! Слава Україні!!!!
показать весь комментарий
10.10.2022 09:53 Ответить
 
 