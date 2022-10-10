В Днепре раздались три взрыва
Утром 10 октября во время объявленной воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы.
Об этом сообщает ряд телеграм-каналов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Днепре прогремели три взрыва. Впрочем, известно, что была серия повторных взрывов. Над городом поднимается столб дыма.
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