Над Кропивницьким районом Кіровоградщини вибухи, - ОВА
Над Кропивницьким районом Кіровоградщини прогриміли вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на місце виїхали відповідні служби.
"Подробиці - згодом. Прошу, не покидайте укриттів!", - звертається він до мешканців регіону.
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Чайка Київ
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