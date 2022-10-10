Над Кропивницьким районом Кіровоградщини вибухи, - ОВА

Над Кропивницьким районом Кіровоградщини прогриміли вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на місце виїхали відповідні служби.

"Подробиці - згодом. Прошу, не покидайте укриттів!", - звертається він до мешканців регіону.

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