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Над Кропивницьким районом Кіровоградщини вибухи, - ОВА

ракета,обстріл

Над Кропивницьким районом Кіровоградщини прогриміли вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на місце виїхали відповідні служби.

"Подробиці - згодом. Прошу, не покидайте укриттів!", - звертається він до мешканців регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві повторні вибухи, - телеграм-канали

Автор: 

вибух (4433) Кропивницький (342) Кіровоградська область (564)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.10.2022 09:43 Відповісти
Міст кримський має бути знищений!!!
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10.10.2022 09:45 Відповісти
Недоімперія яка присвоїла собі назву росія має бути знищена. Нас кацапня не залякати. Це все, чим ви змогли пункути. Ми стояли, стоїмо і будемо стояти, а ви ні!
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10.10.2022 15:44 Відповісти
 
 