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На Миколаївщині ППО збила 2 російські ракети, - Кім

суми,ппо

Сьогодні, 10 жовтня, у небі над Миколаївщиною сили ППО збили 2 ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що ППО збила 2 ракети у Вознесенському районі Миколаївської області.

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Миколаївська область (2254) обстріл (28171) Кім Віталій (471)


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Молодці ППО, а тепер обратку по Білгороду.Севастополь зрівняти з землею разом з базою.Путлер капут!!!
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10.10.2022 09:47 Відповісти
От таких ракетных атак нужны F-16 с ракетами воздух-воздух и самолеты ДРЛО (аваксы). Об ракетной атаке было известно заранее (из Астрахани, будущей области Казахстана). Поднимаются самолеты, очень эффективный радар на аваксе даёт целеуказание ф-16 и они просто стреляют ракетами, уничтожая с очень хорошим шансом. Целеуказание не "пали туда-то", а по защищенной цифровой связи даёт полную наводку, летчик может просто держать самолет, уметь взлетать и сажаться, там обучение минимум занимает на такую работу.

Так можно сбивать ракеты и наводится на них еще до того, как они пересекут границу. ДРЛО самолет может их заметить очень далеко, особенно старые без технологий малозаметности. Аим-120 ракета имеет хорошие характеристики по скорости, маневренности и поражающей способности, а пущенная с самолета она куда эффективнее, чем пока наберет скорость с земли.

И ангары в укрытиях нужно начинать строить уже сейчас, иначе бетон будет даже с подогревом застывать неделями. Уже делать это, это небыстрая работа, а иного способа сбивать ракеты в мире не существует, даже 10000 наземных установок будут хуже воздушной РЛС и истребителей с ракетами, которые покрывают десять тысяч километров фронта.
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10.10.2022 09:52 Відповісти
Боротися потрібно не з наслідками, а причиною. Усіма наявними засобами ураження.
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10.10.2022 10:02 Відповісти
 
 