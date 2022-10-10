На Миколаївщині ППО збила 2 російські ракети, - Кім
Сьогодні, 10 жовтня, у небі над Миколаївщиною сили ППО збили 2 ракети.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що ППО збила 2 ракети у Вознесенському районі Миколаївської області.
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Так можно сбивать ракеты и наводится на них еще до того, как они пересекут границу. ДРЛО самолет может их заметить очень далеко, особенно старые без технологий малозаметности. Аим-120 ракета имеет хорошие характеристики по скорости, маневренности и поражающей способности, а пущенная с самолета она куда эффективнее, чем пока наберет скорость с земли.
И ангары в укрытиях нужно начинать строить уже сейчас, иначе бетон будет даже с подогревом застывать неделями. Уже делать это, это небыстрая работа, а иного способа сбивать ракеты в мире не существует, даже 10000 наземных установок будут хуже воздушной РЛС и истребителей с ракетами, которые покрывают десять тысяч километров фронта.