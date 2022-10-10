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Новини
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На Вінниччині працює ППО, - ОВА

ппо

У небі над Вінницькою областю працюють сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"У Вінницькій області працює ППО! Залишайтесь в укриттях!" - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Київській області працює ППО. Є інформація про збиті об’єкти, - ОВА

вибух (4441) Вінниця (620) Вінницька область (1012) ППО (3166)


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Щоб вдарити по рашці у відповідь треба мати томагавкі які нам не реально отримати нажаль.
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10.10.2022 10:04 Відповісти
Томагавки только с кораблями или самолетами

Без вмешательства США никак
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10.10.2022 10:20 Відповісти
Ми мали б ще кращі ракети, якиби нарід 73% не лоханувся у 2019 році і замість миру вибрав війну. Бо мали б ракети "Грім 2", а вони набагато кращі від тих, що нам сьогодні дають США і ЄС. Але ми це все зарили в асфальт. Я про це писав, пишу і буду писати, бо так воно і є. Підготовка проходила в Буковелі, а потрібно було клепати "Грім 2", "Відьху М", "Нептун", "Вербу", "Буревій" і багато чого іншого.
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10.10.2022 15:55 Відповісти
Что мешает запустить их производство на территории Польши, например?
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14.01.2023 16:35 Відповісти
Путлер капут! Смерть кацапам!
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10.10.2022 10:15 Відповісти
 
 