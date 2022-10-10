На Вінниччині працює ППО, - ОВА

У небі над Вінницькою областю працюють сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"У Вінницькій області працює ППО! Залишайтесь в укриттях!" - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Київській області працює ППО. Є інформація про збиті об’єкти, - ОВА