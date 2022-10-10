На Вінниччині працює ППО, - ОВА
У небі над Вінницькою областю працюють сили ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"У Вінницькій області працює ППО! Залишайтесь в укриттях!" - йдеться у повідомленні.
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