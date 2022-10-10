У Києві зафіксовано кілька влучань в об’єкти критичної інфраструктури, - Кличко
Внаслідок обстрілу Києва російськими окупантами є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кілька влучань в об‘єкти критичної інфраструктури міста. Є постраждалі. Всі служби на місцях, працюють", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+22 Олег Максимчук #400925
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+21 Менеджер Магазина
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+19 Angry Ronin UA
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А "зеля" я ніколи не пишу тут, можете всі мої пости перевірити, я пишу виключно "зелупа". Так ось, зелупа, по Коснтитуції України,
Стаття 106. Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
А тому безпекові питання - це сфера прямої відповідальності зелупи, а не запис гівносиків, гундосиків чи хрипосиків. І якщо під час війни, президентська франкція виділяє в бюджеті на наступний рік 90 ярдів гривень замість закупівлі ППО, то я так і кажу - що служки що зелупа - кінчені мразі.
Але так, обстріли здійснює казламордія але мій президент думає як собі підзаробить на війні а не про захист людей. То ж не треба зелупонській бот мене тут в кацапізмі звинувачувати. В спам!
а с « асфальтом» треба щось решати - може робити суспільний контроль за цім процесом і запросити цифри затрат . Це ж не військова таємниця. Призвіща усіх , зто ставить підписи під паперами треба теж взяти на контроль . Ще роблять пробникі пирога дороги - і тоді ясно СКІЛЬКІ вкрали
если не разбираешься так не пиши херни
И в ту сторону хйуло лупить боится.
поэтому свою ядерку засунь в тупую башку