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У Києві зафіксовано кілька влучань в об’єкти критичної інфраструктури, - Кличко

київ

Внаслідок обстрілу Києва російськими окупантами є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька влучань в об‘єкти критичної інфраструктури міста. Є постраждалі. Всі служби на місцях, працюють", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Ракетний удар по Києву: наразі відомо про 8 загиблих та 24 поранених. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19401) Кличко (3505) обстріл (28171)


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Топ коментарі
+22
Асфальтом?
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10.10.2022 10:17
+21
єто самое смешное ... в Днепре тоже решили асфальтика положить на зиму глядя ... охренеть, єти ублюдки не отказівают своим привічкам в распиле бабла даже во время войні ... а мі тут на квадрокоптері с миру по нитке собираем
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10.10.2022 10:20
+19
Хрипатогундосиком
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10.10.2022 10:19
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Не парься, Віталіку, наз це ремонтувати, зелупа і служки 90 ярдів на наступний рік на велике крадівницво виділяють і не на ППО
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10.10.2022 10:16 Відповісти
єто самое смешное ... в Днепре тоже решили асфальтика положить на зиму глядя ... охренеть, єти ублюдки не отказівают своим привічкам в распиле бабла даже во время войні ... а мі тут на квадрокоптері с миру по нитке собираем
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10.10.2022 10:20 Відповісти
100%, бо це ж наша країна, а для цієї мерзоти то це не їх країна
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10.10.2022 10:22 Відповісти
Киш звідси боти кацапській!! Який Віталік і Зеля? Ракетами стріляє рашка! Виродки 😡
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10.10.2022 10:35 Відповісти
Віталік Клічко - мій, обраний мною мер міста.
А "зеля" я ніколи не пишу тут, можете всі мої пости перевірити, я пишу виключно "зелупа". Так ось, зелупа, по Коснтитуції України,

Стаття 106. Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;

А тому безпекові питання - це сфера прямої відповідальності зелупи, а не запис гівносиків, гундосиків чи хрипосиків. І якщо під час війни, президентська франкція виділяє в бюджеті на наступний рік 90 ярдів гривень замість закупівлі ППО, то я так і кажу - що служки що зелупа - кінчені мразі.
Але так, обстріли здійснює казламордія але мій президент думає як собі підзаробить на війні а не про захист людей. То ж не треба зелупонській бот мене тут в кацапізмі звинувачувати. В спам!
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10.10.2022 11:49 Відповісти
І до чого Віталій до цієї зеленої шобли?
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10.10.2022 12:57 Відповісти
сарказм, але не по відношенню до Кличка
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10.10.2022 13:47 Відповісти
Пора ударить по хремлю ‼️‼️‼️
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10.10.2022 10:16 Відповісти
Асфальтом?
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10.10.2022 10:17 Відповісти
Або відосиком
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10.10.2022 10:18 Відповісти
їрмаком, падаляком, арахамієй, татаровим
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10.10.2022 10:19 Відповісти
Хрипатогундосиком
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10.10.2022 10:19 Відповісти
Шаурмою?
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10.10.2022 10:32 Відповісти
бабушкофоном чи піснєю, ну як він пропонуав на 16.02.2022
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10.10.2022 11:50 Відповісти
У нас есть сотни килограмм ядерных отходов и разнообразных вспомогательных веществ (часть украли в Чернобыле, к сожалению). Мы может легко закинуть их в багаж, заехать через Норвегию, Казахстан и Грузию до Москвы, затем пойти открыть люк, найти трубу, которая питает 150000 кацапов в плотной жилой застройке (человейники по 30 этажей там стоят впритык). Наварить патрубок с резьбой, вкрутить кран, рассверлить насквозь через него саму трубу, закрыть кран, накрутить на кран эту емкость с ядерными отходами, затем открыть кран и все, ядерные отходы будут подмешиваться в воду, скорость подмеса можно регулировать штырем внутри. Можно еще 1 бак с говном также накрутить, чтобы ароматнее было. Для смерти достаточно попадания тысячной доли миллиграмма активной частицы в желудок, сразу будут поражены клетки и начнется рак, который придется либо резать, либо облучать насквозь, шансов спасти очень немного. Если брать легкие вещества (по размеру молекулы), то они пройдут вообще все фильтры, более тяжелые уже могут попасть в фильтр в квартирах, но там нету фильтрации централизованной, максимум озонирование или ультрафиолет, а радиации на это наплевать. Та и все трубопроводы придется зимой менять, ведь частицы застрянут в солевых отложениях и могут оторваться и попасть дальше в воду. Будет такая мини-ядерная бомба по Москве, нужно просто пару килограмм вкуснях с собой прихватить в свинцовом и стальном бутылочном контейнере с резьбой на конце.
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10.10.2022 10:26 Відповісти
кацап ***** это туда!
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10.10.2022 10:47 Відповісти
подумаєш, окрім терористичності всього задуму - яка мєлочь - всього лише через ЄС провести ядерні відходи, і так, щоб тихо і ніхто не виявив.. тю аффтар піши єсчо
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10.10.2022 10:48 Відповісти
Да ви допекли вже своїм ехідством Е в Україні ракети щоб вдарити по містам раши.

а с « асфальтом» треба щось решати - може робити суспільний контроль за цім процесом і запросити цифри затрат . Це ж не військова таємниця. Призвіща усіх , зто ставить підписи під паперами треба теж взяти на контроль . Ще роблять пробникі пирога дороги - і тоді ясно СКІЛЬКІ вкрали
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10.10.2022 10:28 Відповісти
https://mcet.com.ua/ru/pravila-raboty-s-kernom-pri-kontrole-kachestva-rabot-po-asfaltirovaniyu/

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10.10.2022 10:34 Відповісти
почитала коментарики... от всі підари-сцикуни рашистські боти й повилазили
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10.10.2022 10:49 Відповісти
Їх багато. Вони вносять дрязьги в суспільство як на коммунальній кухні. Пропозицій від них ніяких - лише пістеж
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10.10.2022 11:14 Відповісти
Київ має модернизоване ППО, так чому удари прийняли об'єкти та ще критичного значення. Біла Церква не навчила нічому, Кременчук учора також, та і Запоріжжя кожний день урок .
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10.10.2022 10:18 Відповісти
їпать, ти вумний, мабуть за зелупу і служок голосував. Модерновий асфальт чк засіб ППО?
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10.10.2022 10:20 Відповісти
Ні, Кличко виступав і говорив,що отримали ППО, яким можна віртульно керувати. Також була інформація скільки оберігає столицю,. 95 не дивилася ніколи,не рахую їх за мистецтво,значить не фанат зеленого болота. Усе буде Україна. Тримайтесь
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10.10.2022 10:26 Відповісти
против калибров и кинджалов не работает никакое ппо
если не разбираешься так не пиши херни
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10.10.2022 10:49 Відповісти
Орки знають про ппо і напевно б'ють великою кількістю щоб деякі таки потрапили в яку-небудьціль
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10.10.2022 10:22 Відповісти
прекращайте за семь месяцев войны и обстрелов путать ПВО и ПРО, а то выглядите по идиотски.
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10.10.2022 11:10 Відповісти
7 червня 2022 Кличко анонсував нові модерні ППО і Павлюк розповів про багатолінійну ППО защиту від атак на місто. Свою необізнаність не перекладайте на інших. Для мене усе,що стосується безпеки України є на першому місці, тому і читаю,а не просто пишу
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10.10.2022 11:17 Відповісти
так, анонсував ППО, а не ПРО. Навчіться все ж таки розрізняти. Це різні речі. У гуглі ви це прочитаєте за п'ять хвилин, і тоді нарешті перестанете свою необізнаність перекладати на інших.
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10.10.2022 12:19 Відповісти
На озброєнні України не має ПРО. Прослухала усі новини ,не має.
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10.10.2022 12:44 Відповісти
Так. Тому балістичні ракети у значній кількості і пролітають крізь ППО.
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10.10.2022 12:52 Відповісти
Моль ще раз нагадує нам що війна не далеко а по всій Україні і під загрозою ус
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10.10.2022 10:20 Відповісти
ЦЕ НЕ ЛЮДИ. Це УБЛЮДКИ котри не зупиняця щоб використати ядерну зброю. Ракети долетають як бачимо. Путіна та його спільників може зупинити тільки одне ВІДПОВІДНИЙ УДАР. біль ні що. НЕ зволікати жодної години. Україні НЕОБХІДНО ядерну зброю. ВСЕ для цього є. зараз не 40-ві. Технологія-Є. Все вже пораховано, розраховано, накреслено. Уран, Плутоній, Трітій - Все є. Фахівці, Устаткування. Підземні цехи. НІКОГО НЕ СЛУХАТИ. (засекретити від усіх) Очикування _- ЗРАДА, не бажання цього робити - ЗРАДА.
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10.10.2022 10:21 Відповісти
Виталик, главный объект Киева - посольство США.
И в ту сторону хйуло лупить боится.
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10.10.2022 10:27 Відповісти
у кучмы в Конче-Заспе открыть производство...
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10.10.2022 10:35 Відповісти
кучма герой росии
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10.10.2022 19:37 Відповісти
ты и сам ублюдок с ядерной вавкой в голове
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10.10.2022 10:50 Відповісти
у кого ядерна зброя того не чіпають
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10.10.2022 19:38 Відповісти
индия воюет с пакистаном , рашка воюет по периметру везде -так почему же она не применяет ядерку для победы? потому что это бесполезно
поэтому свою ядерку засунь в тупую башку
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10.10.2022 23:57 Відповісти
БРЕШЕШ кацапчику, брешеш.
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11.10.2022 12:41 Відповісти
почему нет ответки по белгороду курску белоруси.русня на пабликах пишет что так инадо. люди без света и воды и это 21 век .кто остановит *********. у Украины есть рсзо которое может разбить тэц в русне. что ждет зеленский.
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10.10.2022 10:23 Відповісти
Чекає вказівок від ***** ваш zеленський
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10.10.2022 10:27 Відповісти
Вот уровень профессиональности командующего ВВС, бл. Єти долбо..би могли би як мінімум, по периметру на висотках на дахах поставити розрахунки з ПЗРК, частину ракет вони б збили 1000 відсотків, але вони довбо..би, та в усіх містах супутниках
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10.10.2022 10:30 Відповісти
Рома, якщо то були балістичні ракети, то з ПЗРК збили би 0,0 ракет.
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10.10.2022 10:48 Відповісти
Калібри и дрони можуть збиватися
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10.10.2022 11:07 Відповісти
А можуть і не збиватися. Розрахунок ПЗРК може атакувати з деякою вірогідністю тільки ті ракети, які пролітають близько від них. Ті, шо будуть летіти трохи далі, вони не помітять. І на додачу питання - як розрахунок з ПЗРК буде роздивлятися їх в сутинках, або проти сходячого сонця?
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10.10.2022 11:21 Відповісти
ты идиот - не позорься
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10.10.2022 10:51 Відповісти
де таких як ти долбойобів вирощують?
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10.10.2022 11:01 Відповісти
На жаль на озброєнні України є ППО і ніяк ПРО. На жаль
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10.10.2022 11:39 Відповісти
Проти балістики є С-300, а їх мало згоден, США Ізраіль ПРО не дають, але питання куди ділися цілі бригади які стояли біли кожного міста з С-300 в яких було по 6 дивізионів в якому по 2 стартові бат.
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10.10.2022 12:25 Відповісти
 
 