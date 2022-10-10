У Києві зафіксовано кілька влучань в об’єкти критичної інфраструктури, - Кличко

Внаслідок обстрілу Києва російськими окупантами є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька влучань в об‘єкти критичної інфраструктури міста. Є постраждалі. Всі служби на місцях, працюють", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Ракетний удар по Києву: наразі відомо про 8 загиблих та 24 поранених. ВIДЕО