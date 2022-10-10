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Рашисти вдарили по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині, - ОВА

ракета

10 жовтня окупанти завдали ударів по об’єктах інфраструктури Хмельницької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі є інформація про удари по об'єктах інфраструктури нашої області. Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях!
Деталі згодом!", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

крилаті ракети (1070) ракети (4000) Хмельниччина (914) енергетика (2573)


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ВОТ ВАМ *** А НЕ УКРАИНА !!!!!!!!!

https://youtu.be/xQdgGHEA2Dw
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10.10.2022 10:58 Відповісти
 
 