Телеграм-канали повідомляють про вибухи на Житомирщині, Київщині і в Тернополі
Зранку 10 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи у Житомирській області та на Київщині (в районі Обухова).
Про це повідомляють телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Окрім того, повідомляється про повторні вибухи у Дніпрі, а також вибухи на Хмельниччині і в Тернополі. Пізніше стало відомо, що на Хмельниччині спрацювала ППО.
За даними телеграм-каналів, наразі на Київщині лунають повторні вибухи, де саме - поки не зазначається.
Наразі РФ здійснює масовану ракетну атаку на Україну. Повідомляється про нові пуски ракет.
Топ коментарі
+19 mrSmith
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+16 Олег Волок
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Ми будемо градами та ураганами по білгороду відповідати, чи ми жє нє тєрарісти?!
І багатьом людям це також щось дасть.
Так, лисому чорту начхати, але нехай кацапи відчувають те саме, що й ми!
Гради та урагани, не така вже рідкість: можна знайти за потреби.
Хочу знати що цивільні кацапи гинуть під ракетами!