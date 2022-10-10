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Телеграм-канали повідомляють про вибухи на Житомирщині, Київщині і в Тернополі

ракета

Зранку 10 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи у Житомирській області та на Київщині (в районі Обухова).

Про це повідомляють телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Окрім того, повідомляється про повторні вибухи у Дніпрі, а також вибухи на Хмельниччині і в Тернополі. Пізніше стало відомо, що на Хмельниччині спрацювала ППО.

За даними телеграм-каналів, наразі на Київщині лунають повторні вибухи, де саме - поки не зазначається.

Наразі РФ здійснює масовану ракетну атаку на Україну. Повідомляється про нові пуски ракет.

Читайте: На Хмельниччині було чути вибухи. Працювала ППО

Автор: 

крилаті ракети (1070) ракети (4000) Тернопіль (401) Хмельниччина (914) Житомирська область (1255)


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Топ коментарі
+19
Декілька місяців падло лисе ракети збирало…
Ми будемо градами та ураганами по білгороду відповідати, чи ми жє нє тєрарісти?!
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10.10.2022 09:18
+16
А до це дасть? Їм начхати на той бєлгород. Витрачати ресурси треба по військовим цілям.
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10.10.2022 09:23
+13
суровикина живим брати тварюку підвісити за ноги та хай висить
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10.10.2022 09:19
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Декілька місяців падло лисе ракети збирало…
Ми будемо градами та ураганами по білгороду відповідати, чи ми жє нє тєрарісти?!
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10.10.2022 09:18 Відповісти
А до це дасть? Їм начхати на той бєлгород. Витрачати ресурси треба по військовим цілям.
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10.10.2022 09:23 Відповісти
Мені особисто, це щось дасть.
І багатьом людям це також щось дасть.
Так, лисому чорту начхати, але нехай кацапи відчувають те саме, що й ми!
Гради та урагани, не така вже рідкість: можна знайти за потреби.
Хочу знати що цивільні кацапи гинуть під ракетами!
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10.10.2022 09:32 Відповісти
І тоді весь "цивілізований світ" скаже їбіться як хочете.
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10.10.2022 09:34 Відповісти
Зараз він майже так і каже)
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10.10.2022 10:32 Відповісти
гадаю, у прифронтовому Білгороді військові цілі довго шукати не доведеться.
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10.10.2022 10:16 Відповісти
суровикина живим брати тварюку підвісити за ноги та хай висить
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10.10.2022 09:19 Відповісти
У кацапів підгоріло від моста.
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10.10.2022 09:19 Відповісти
Сурокивина делают виноватым.
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10.10.2022 09:20 Відповісти
Интересно ответка хоть ********** будет ?
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10.10.2022 09:20 Відповісти
Удивляюсь Тернополю. Они там месяцами прятались, но им ничего не прилетало. Надеюсь на этот раз поступили как всегда.
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10.10.2022 09:20 Відповісти
ти не забувай що у тернопіль і іншу частину західної втікали-ховались і із східної та півдня...- що , далі є бажання "ділити"...
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10.10.2022 10:49 Відповісти
Походу ***** таки поменял кровати местами в своем бункере и вместо оленевода поставил новую обезьянку командовать войной. И новая обезьянка не придумав ничего лучшего как победить Украину, решила взяться за старое обстреливать ракетами украинские города и гражданские обьекты. Пора уже США признать рашку мировым террористом №1
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10.10.2022 09:21 Відповісти
***** місяці три як мінімум ракети збирало. ймовірніше ракетний армагедон готувався через 2-3 тижні, коли більше похолодає та більше чмобіків натягнуть на фронт, але мост спрацював як тригер. тепер пару тижнів ракети будуть летіти без передиху, як у березні-квітні.
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10.10.2022 09:21 Відповісти
Выпустят все до единой ракеты, что есть. И будут стрелять, пока не взорваны их запасы, носители-самолеты и производственные мощности. У хунты ***** за всю войну нету убытков ни финансовых, ни людских, на руснявое мясо им плевать. Вот если бы у какого-то депутата или члена совбеза внучка двухлетняя пошла с няней на прогулку, к ним подошел человек с арматурой в руках, проткнул бы няне шею, и затем, включив камеру на телефоне, достал бы бутылку с серной кислотой и стал лить кислоту в глаза этой внучке, которая лежит в коляске. И затем это видео со звуком выложил для всеобщего обозрения, чтобы депутаты посмотрели, что ждет каждого члена их семьи, включая и тех, кто в эмиратах сидит (там тоже проще, серную кислоту продают чаще как долив электролита в аккумуляторы свинцовые). Вот на это и только на это они и будут реагировать, когда единогласно голосуют за войну.
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10.10.2022 09:21 Відповісти
Да ничего не поменяет, они там все безумные. Их надо просто молча уничтожать.
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10.10.2022 11:10 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.10.2022 09:24 Відповісти
новый ублюдок решил отчитаться на совбезе рф о достижении задач. Бьют оп всей Украине. Но если на то пошло, пора заняться вплотную донецками и лугансками, а не заниматься домбилизмом.
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10.10.2022 09:27 Відповісти
Ой как я с вами согласен про лугандон !
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10.10.2022 09:34 Відповісти
Уничтожить Белгород, Курск, Ростов.
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10.10.2022 09:28 Відповісти
Удары не по военным не уменьшают силу ВСУ, плюс вызовут возмущение всего цивилизованного мира. Кацапы снова стреляют себе по ногам. Мир все больше убеждается в том, что мордор должен быть уничтожен.
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10.10.2022 09:33 Відповісти
миру по херу. но если взять аналогию,то когда немцы бомбили Лондон,то англичане бомбили Берлин!
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10.10.2022 09:51 Відповісти
У тебя однако самомнение сравнивать себя с английской империей.
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10.10.2022 11:06 Відповісти
в отличии от тебя,я не страдаю терпилизмом.
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10.10.2022 11:15 Відповісти
Ты страдаешь нехваткой интеллекта и переизбытком эмоций. Англия на тот момент как и сейчас была топ страной, с огромным флотом, передовой армией, наукой, серьезной поддержкой США и главное с экономикой которой и не снилась Украине. Поэтому англичане могли себе позволить бомбить Берлин. Да и ПВО в те времена было не то что сейчас. Так что сравнить Англию и Украину это надо иметь ещё то самомнение.
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10.10.2022 11:36 Відповісти
Да-да! Сейчас начнутся «озабоченности», «взволнованности»… макарон начнёт звонить бункерному делу и пробовать увещевать; шольц начнёт обещать выслать еще пять тысяч касок времен второй мировой; макрель будет хрюкать, что «при ней такого не было»..
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10.10.2022 12:15 Відповісти
Бідон сцяє надавати ATAKAMS, щоб не злити пуйла. Чекають на зміну влади у кремлі. Скільки життів врятували б IRIS-T від Шольца? Настане час і Україна зможе "подякувати"за це с@аним "західним демократіям". Ми витримаємо с..ки. СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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10.10.2022 09:46 Відповісти
Так пуляли что все целое, вот куда пуляли --- по Мариуполю по Харькову по Николаеву, а тебе при рождении запулили, малоумное
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10.10.2022 10:24 Відповісти
Ти **** кацапська здохнеш, як і всі виродки лугандонськи, що принесли війну в Україну.
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10.10.2022 10:58 Відповісти
Після такої атаки треба тиснути на Америку щоб вони зняли заборону лупити по кацапії! Бо таке ніколи не закінчиться!
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10.10.2022 10:16 Відповісти
Якщо б в Америці був президент типу Р. Рейгана, а не старий бздун, він і без тиску зробив би свою справу.
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10.10.2022 10:40 Відповісти
Методичку выкинь, она устарела лет на 300. В США президент не господь бог.
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10.10.2022 11:07 Відповісти
1. Господь- з великої літери. 2. Рейган -не Бог, але розвалив імперію зла разом з її танчиками і ракетками.
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10.10.2022 11:18 Відповісти
Бог не имя, по правилам пишется с маленькой. В головах совков всегда все делает один царь. А на деле СССР развал не один человек- Рейган, а США в сумме как один организм.
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10.10.2022 11:20 Відповісти
1.Багато-хто з виборців цого організму не знає, де знаходиться Україна. 2. Тим не менше конгрес приймає рішення на нашу користь, але адміністрація Байдена їх гальмує і що дивно без методички.
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10.10.2022 11:35 Відповісти
Обычным американцам не нужно знать где находится Украина. Так же как ты не знаешь где находится Гвинея-Бисау. И даже если ты всех американцев посадишь за школьную парту и обучишь их географии, это никак не повлияет на поддержку Украины Америкой. Администрация Байдена проукраинская насколько это возможно в США. Выделяемые деньги уже перешагнули за два десятка млрд.у.е. и если не будет Байдена, будет Трамп, так что бойся своих желаний
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10.10.2022 11:42 Відповісти
Ти не можеш знати моїх желаній, як ія твоїх, але два зних можу відкрити. 1. Бажаю мордору штук 20 народних республік. 2. Видинути можна після тимчасової зміни в кримінальний кодекс, а саме-вища міра після доказаних корупційних дій у вищих ешелонах. (методички, я надіюся тобі приснились)
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10.10.2022 11:59 Відповісти
 
 