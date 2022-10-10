Телеграм-канали повідомляють про вибухи на Житомирщині, Київщині і в Тернополі

Зранку 10 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи у Житомирській області та на Київщині (в районі Обухова).

Про це повідомляють телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Окрім того, повідомляється про повторні вибухи у Дніпрі, а також вибухи на Хмельниччині і в Тернополі. Пізніше стало відомо, що на Хмельниччині спрацювала ППО.

За даними телеграм-каналів, наразі на Київщині лунають повторні вибухи, де саме - поки не зазначається.

Наразі РФ здійснює масовану ракетну атаку на Україну. Повідомляється про нові пуски ракет.

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