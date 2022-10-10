Телеграм-каналы сообщают о взрывах на Житомирщине, Киевщине и в Тернополе

Утром 10 октября во время объявленной воздушной тревоги раздались взрывы в Житомирской области и Киевской области (в районе Обухова).

Об этом сообщают телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, сообщается о повторных взрывах в Днепре, а также взрывах в Хмельницкой области и Тернополе. Позже стало известно, что в Хмельнитчине сработало ПВО.

По данным телеграм-каналов, сейчас в Киевской области раздаются повторные взрывы, где именно - пока не отмечается.

В настоящее время РФ совершает массированную ракетную атаку на Украину. Сообщается о новых запусках ракет.

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