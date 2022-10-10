Телеграм-каналы сообщают о взрывах на Житомирщине, Киевщине и в Тернополе
Утром 10 октября во время объявленной воздушной тревоги раздались взрывы в Житомирской области и Киевской области (в районе Обухова).
Об этом сообщают телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, сообщается о повторных взрывах в Днепре, а также взрывах в Хмельницкой области и Тернополе. Позже стало известно, что в Хмельнитчине сработало ПВО.
По данным телеграм-каналов, сейчас в Киевской области раздаются повторные взрывы, где именно - пока не отмечается.
В настоящее время РФ совершает массированную ракетную атаку на Украину. Сообщается о новых запусках ракет.
Топ комментарии
+19 mrSmith
показать весь комментарий10.10.2022 09:18
+16 Олег Волок
показать весь комментарий10.10.2022 09:23
+13 Hazan Eldoran
показать весь комментарий10.10.2022 09:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ми будемо градами та ураганами по білгороду відповідати, чи ми жє нє тєрарісти?!
І багатьом людям це також щось дасть.
Так, лисому чорту начхати, але нехай кацапи відчувають те саме, що й ми!
Гради та урагани, не така вже рідкість: можна знайти за потреби.
Хочу знати що цивільні кацапи гинуть під ракетами!