УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10962 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 639 11

У Полтавській області перебої зі світлом та водою, - ОВА

електрика

Наразі у Полтавській області зафіксовані перебої з електро та водопостачанням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Полтавської області Дмитро Лунін.

"По всій території області перебої зі світлом та водою. Всі відповідні служби працюють! Перебувайте в укриттях! Триває повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві зафіксовано кілька влучань в об’єкти критичної інфраструктури, - Кличко

електроенергія (6174) водопостачання (831) Полтавська область (1099)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Все,що треба знати про срану,гнилу Європу.В той час,як британське ВВС веде безперервний репортаж з місця подій в Києві,сраний євроньюз показує якийсь карнавал в Іспанії з піснями і танцями і різну іншу лабуду.Фу,гидота!
показати весь коментар
10.10.2022 10:24
+6
в європі зараз на пів дев'ята ранку .... через півгодини бюрократи у Брюселі прийдуть до офісу, вип'ють кави, а потім висловлять дуже глибоке занепокоєння .... на межі с розпачем ...
показати весь коментар
10.10.2022 10:29
+4
Рідні не виходять на зв'язок. Горіть в пеклі москалі. Тримайтесь і бережіть себе
показати весь коментар
10.10.2022 10:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рідні не виходять на зв'язок. Горіть в пеклі москалі. Тримайтесь і бережіть себе
показати весь коментар
10.10.2022 10:23 Відповісти
Все,що треба знати про срану,гнилу Європу.В той час,як британське ВВС веде безперервний репортаж з місця подій в Києві,сраний євроньюз показує якийсь карнавал в Іспанії з піснями і танцями і різну іншу лабуду.Фу,гидота!
показати весь коментар
10.10.2022 10:24 Відповісти
В другу світову аннлійці також якийсь час воювали проти німців доки інші дивитися зі сторони як розчленовування Польщу, так і зараз, думають що їх все обійдеться стороною. Третя світова розпалюється, й найстрашніші битви як завжди на нашій території. Ібана сіра зона.
показати весь коментар
10.10.2022 10:28 Відповісти
в європі зараз на пів дев'ята ранку .... через півгодини бюрократи у Брюселі прийдуть до офісу, вип'ють кави, а потім висловлять дуже глибоке занепокоєння .... на межі с розпачем ...
показати весь коментар
10.10.2022 10:29 Відповісти
А треба спочатку самому подивитися у дзеркало. І 73% побачить там недоумків, що своїми недолугими діями у 2019р. призвели до того, що напад відбувся, а Україна була максимально непідготовленою, та незахищеною.
показати весь коментар
10.10.2022 10:31 Відповісти
Вася,ти такий розумний,що аж страшно!Ще про асфальт забув написати.В дзеркало вже подивився? А тепер лапки вгору і марш здаватися *****.
показати весь коментар
10.10.2022 10:36 Відповісти
Не брешіть,усі канали передать відео атакованого Києва .
показати весь коментар
10.10.2022 10:31 Відповісти
10.37 Включи ящик і подивися.Що на екрані?Dutch fishing woes...Не бреши сама!!!
показати весь коментар
10.10.2022 10:39 Відповісти
перестаньте. все кому нужно знать, знают. это не самое время ругаться по пустякам..
показати весь коментар
10.10.2022 10:44 Відповісти
Вибач, ти з кремня?
показати весь коментар
10.10.2022 11:22 Відповісти
 
 