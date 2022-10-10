У Полтавській області перебої зі світлом та водою, - ОВА

Наразі у Полтавській області зафіксовані перебої з електро та водопостачанням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Полтавської області Дмитро Лунін.

"По всій території області перебої зі світлом та водою. Всі відповідні служби працюють! Перебувайте в укриттях! Триває повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

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