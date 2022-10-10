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Новини Війна
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Об’єкти критичної інфраструктури пошкоджено в Хмельницькому, відстунє електропостачання, - мер Симчишин

хмельницький

Внаслідок обстрілу Хмельниччини відсутнє електропостачання.

Про це повідомив мер Олександр Симчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, в результаті масованого ракетного обстрілу російськими терористами пошкоджено один із об’єктів критичної інфраструктури. В кількох будинках повилітали вікна. Постраждалих немає.

На разі, відсутнє електропостачання, не працює електротранспорт, призупинене водопостачання, не працюють світлофори.

Медичні заклади заживлені від власних дизель-генераторів", - наголосив очільник міста.

За його словами, всі служби зможуть оперативно ліквідувати пошкодження тільки після завершення повітряної тривоги.

Також читайте: Є "прильоти" у Хмельницькому районі, - мер Хмельницького Симчишин

Автор: 

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10.10.2022 11:31 Відповісти
 
 