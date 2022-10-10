Об’єкти критичної інфраструктури пошкоджено в Хмельницькому, відстунє електропостачання, - мер Симчишин
Внаслідок обстрілу Хмельниччини відсутнє електропостачання.
Про це повідомив мер Олександр Симчишин, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, в результаті масованого ракетного обстрілу російськими терористами пошкоджено один із об’єктів критичної інфраструктури. В кількох будинках повилітали вікна. Постраждалих немає.
На разі, відсутнє електропостачання, не працює електротранспорт, призупинене водопостачання, не працюють світлофори.
Медичні заклади заживлені від власних дизель-генераторів", - наголосив очільник міста.
За його словами, всі служби зможуть оперативно ліквідувати пошкодження тільки після завершення повітряної тривоги.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніхто Петрович
показати весь коментар10.10.2022 11:31 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль