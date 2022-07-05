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Є "прильоти" у Хмельницькому районі, - мер Хмельницького Симчишин

вибух

Мер Хмельницького Олександр Симчишин повідомляє про "прильоти" у Хмельницькому районі.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога продовжується! Будьте обережні. Є прильоти у Хмельницькому районі", - написав Симчишин у телеграмі у вівторок.

Він додав, що більш докладну інформацію буде опубліковано обласною військовою адміністрацією пізніше.

Також читайте: Уночі росіяни завдали ракетного удару по навчальному закладу Харкова. Під обстрілами й населені пункти області, - Синєгубов. ФОТО

Автор: 

обстріл (28171) Хмельниччина (914) Хмельницький (405)


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Топ коментарі
+10
виродки
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05.07.2022 20:46
+8
Гарно йому, що комусь прилетіло...
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05.07.2022 20:58
+8
Виродок, закрий свого поганого рота. В голові в тебе переробка, замість мозку.
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05.07.2022 21:08
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виродки
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05.07.2022 20:46 Відповісти
а в нас і не пискнуло. хоча - центр України. летить над нами - і тиша. гарно.
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05.07.2022 20:47 Відповісти
Не наврочь.
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05.07.2022 20:50 Відповісти
та що воно міняє? ми знаємо, що скоро почнеться. в нас найбільші в Україні сховища і того і того і переробка. якось буде.
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05.07.2022 20:53 Відповісти
Виродок, закрий свого поганого рота. В голові в тебе переробка, замість мозку.
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05.07.2022 21:08 Відповісти
о, боти підкотили.
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05.07.2022 21:10 Відповісти
Гарно йому, що комусь прилетіло...
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05.07.2022 20:58 Відповісти
вражають ідіоти. йди за кораблем.
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05.07.2022 21:11 Відповісти
Зараз одна мрія - щоб ці виродки так само чули крик сирени і летіли в бомбосховища, але не встигали і щоб від них лишалось тільки мокре місце.
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05.07.2022 21:17 Відповісти
сабакабарабака ти виродок тобі кажуть закрий рота,значить закрий ти мабуть на цапів робиш зрадник.
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05.07.2022 21:21 Відповісти
22.06.22
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05.07.2022 21:28 Відповісти
що, ботяра, не подобається?
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05.07.2022 21:37 Відповісти
Что за новояз в официальных новостях? Он что бахвалится этим или ему так гаварить паприколу? Представляю себе такой перл в CNN: в мировой торговый центр "прилетело". Для международного суда такого преступления нет "прилетело" Есть ракетно-бомбовый удар акт терроризма и т.д. Может на хлопки уже тогда перейдете?
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05.07.2022 21:41 Відповісти
 
 