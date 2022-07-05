Є "прильоти" у Хмельницькому районі, - мер Хмельницького Симчишин
Мер Хмельницького Олександр Симчишин повідомляє про "прильоти" у Хмельницькому районі.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Повітряна тривога продовжується! Будьте обережні. Є прильоти у Хмельницькому районі", - написав Симчишин у телеграмі у вівторок.
Він додав, що більш докладну інформацію буде опубліковано обласною військовою адміністрацією пізніше.
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