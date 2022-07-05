Есть "прилеты" в Хмельницком районе, - мэр Хмельницкого Симчишин

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщает о "прилетах" в Хмельницком районе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Воздушная тревога продолжается! Будьте осторожны. Есть прилеты в Хмельницком районе", - написал Симчишин в телеграм-канале во вторник.

Он добавил, что более подробная информация будет опубликована областной военной администрацией позже.

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