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Новости Война
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Есть "прилеты" в Хмельницком районе, - мэр Хмельницкого Симчишин

вибух

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщает о "прилетах" в Хмельницком районе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Воздушная тревога продолжается! Будьте осторожны. Есть прилеты в Хмельницком районе", - написал Симчишин в телеграм-канале во вторник.

Он добавил, что более подробная информация будет опубликована областной военной администрацией позже.

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Автор: 

обстрел (26850) Хмельнитчина (896) Хмельницький (475)


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Топ комментарии
+10
виродки
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05.07.2022 20:46
+8
Гарно йому, що комусь прилетіло...
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05.07.2022 20:58
+8
Виродок, закрий свого поганого рота. В голові в тебе переробка, замість мозку.
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05.07.2022 21:08
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виродки
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05.07.2022 20:46 Ответить
а в нас і не пискнуло. хоча - центр України. летить над нами - і тиша. гарно.
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05.07.2022 20:47 Ответить
Не наврочь.
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05.07.2022 20:50 Ответить
та що воно міняє? ми знаємо, що скоро почнеться. в нас найбільші в Україні сховища і того і того і переробка. якось буде.
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05.07.2022 20:53 Ответить
Виродок, закрий свого поганого рота. В голові в тебе переробка, замість мозку.
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05.07.2022 21:08 Ответить
о, боти підкотили.
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05.07.2022 21:10 Ответить
Гарно йому, що комусь прилетіло...
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05.07.2022 20:58 Ответить
вражають ідіоти. йди за кораблем.
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05.07.2022 21:11 Ответить
Зараз одна мрія - щоб ці виродки так само чули крик сирени і летіли в бомбосховища, але не встигали і щоб від них лишалось тільки мокре місце.
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05.07.2022 21:17 Ответить
сабакабарабака ти виродок тобі кажуть закрий рота,значить закрий ти мабуть на цапів робиш зрадник.
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05.07.2022 21:21 Ответить
22.06.22
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05.07.2022 21:28 Ответить
що, ботяра, не подобається?
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05.07.2022 21:37 Ответить
Что за новояз в официальных новостях? Он что бахвалится этим или ему так гаварить паприколу? Представляю себе такой перл в CNN: в мировой торговый центр "прилетело". Для международного суда такого преступления нет "прилетело" Есть ракетно-бомбовый удар акт терроризма и т.д. Может на хлопки уже тогда перейдете?
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05.07.2022 21:41 Ответить
 
 