Есть "прилеты" в Хмельницком районе, - мэр Хмельницкого Симчишин
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщает о "прилетах" в Хмельницком районе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Воздушная тревога продолжается! Будьте осторожны. Есть прилеты в Хмельницком районе", - написал Симчишин в телеграм-канале во вторник.
Он добавил, что более подробная информация будет опубликована областной военной администрацией позже.
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