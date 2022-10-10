У Києві вибухом пошкоджено залізничний вокзал, але рух поїздів продовжується
У Києві 10 жовтня вибухом пошкоджено центральний залізничний вокзал. Рух поїздів продовжується, висадка та посадка на поїзди проводиться через підземні переходи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу УЗ.
"Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу у Києві, проте вокзал працює, висадка та посадка на поїзди проводиться через західний та східний підземні переходи, які водночас виконують роль укриття", - йдеться в повідомленні.
"Укрзалізниця" також попередила про можливість затримки поїздів західного напрямку у зв'язку з ушкодженням контактної мережі. "Резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух", - повідомили в пресслужбі.
Топ коментарі
+7 Philip #450827
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+6 Valter Valter
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+5 Andrey Shevchenko #387516
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Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.
Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян.
Однак ворожа атака триває.
Закликаю всіх знаходитися в укриттях!
Валерій Залужний