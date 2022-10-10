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У Києві вибухом пошкоджено залізничний вокзал, але рух поїздів продовжується

киев,вокзал

У Києві 10 жовтня вибухом пошкоджено центральний залізничний вокзал. Рух поїздів продовжується, висадка та посадка на поїзди проводиться через підземні переходи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу УЗ.

"Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу у Києві, проте вокзал працює, висадка та посадка на поїзди проводиться через західний та східний підземні переходи, які водночас виконують роль укриття", - йдеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" також попередила про можливість затримки поїздів західного напрямку у зв'язку з ушкодженням контактної мережі. "Резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух", - повідомили в пресслужбі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару рашистів по центру Києва. ФОТОрепортаж

Автор: 

вокзал (287) Київ (19401) обстріл (28171) ракети (4000) Повітряні атаки на Київ (735)


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Топ коментарі
+7
Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА.

Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.

Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян.
Однак ворожа атака триває.
Закликаю всіх знаходитися в укриттях!

Валерій Залужний
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10.10.2022 11:02
+6
Бункерное трусливое ***** наверное насрало полный свой чемодан от радости что обстреляло Украину. Но Украина как была так и есть свободная и не на коленях. А карликовое вонючее ***** теперь и сдохнет в своем бункере. Еще и своих рашистов закроет в своем зоопарке от цивилизованного мира.
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10.10.2022 11:07
+5
Это агония бункерного
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10.10.2022 11:02
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Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА.

Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.

Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян.
Однак ворожа атака триває.
Закликаю всіх знаходитися в укриттях!

Валерій Залужний
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10.10.2022 11:02 Відповісти
Это агония бункерного
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10.10.2022 11:02 Відповісти
Zукі кацапські - ви не люди, а генетичне сміття, яке разом с ****** треба якнайшвидше спалити.
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10.10.2022 11:02 Відповісти
Кацапи-то є розумово неповноцінна квасово-окрошкова гидота.
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10.10.2022 11:11 Відповісти
Кацапы - сцикуни. Всю свою армію похоронять і тільки ракетами кидати герої
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10.10.2022 11:03 Відповісти
так всі ж у нас говорили що Київ має найбільш надійну ППО,а тут стільки прильотів...
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10.10.2022 11:03 Відповісти
кто все ? что ты ноешь ботяра кацапская?
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10.10.2022 11:07 Відповісти
Ну тоді представ , що в других регіонах робиться. Нагадати як ручне дбр відкрито знімало клістрони?
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10.10.2022 11:09 Відповісти
Потрібно максимально давити на півдні, в першу чергу треба захопити берегову лінію для контролю підльоту ракет,
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10.10.2022 11:05 Відповісти
А що ,спутнік за 700млн свояка рига хамутінніка - притули, не може збивати лазером ракети?
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10.10.2022 11:07 Відповісти
Бункерное трусливое ***** наверное насрало полный свой чемодан от радости что обстреляло Украину. Но Украина как была так и есть свободная и не на коленях. А карликовое вонючее ***** теперь и сдохнет в своем бункере. Еще и своих рашистов закроет в своем зоопарке от цивилизованного мира.
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10.10.2022 11:07 Відповісти
 
 