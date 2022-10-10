УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7988 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
41 436 138

Наслідки удару рашистів по центру Києва. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Києва відомо про 5 загиблих осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані поліції.

"На даний час на місцях влучань працюють профільні служби. Наразі відомо про 5 загиблих та 12 потерпілих. Правоохоронці забезпечують публічну безпеку та охорону місць події по всій території столиці.

На місцях потраплянь ракет працюють рятувальники, лікарі та слідчо-оперативні групи, які документують наслідки обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Києві зафіксовано кілька влучань в об’єкти критичної інфраструктури, - Кличко

Наслідки удару рашистів по центру Києва 01
Наслідки удару рашистів по центру Києва 02
Наслідки удару рашистів по центру Києва 03
Наслідки удару рашистів по центру Києва 04
Наслідки удару рашистів по центру Києва 05

Автор: 

Київ (19457) обстріл (28428) Нацполіція (15163) Повітряні атаки на Київ (755)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+51
Может хоть теперь до некоторых тупоголовых дойдет что прятать голову в песок и не давать Украине дальнобойные ракеты для уничтожения рашистских военных баз на территории рашки, чтобы небылаескалации, не действует? Скорее наоборот, ***** обстреливает украинские города потому что чуствует безнаказанность. Нужно *********** все рашистские базы и самолеты которыми они запускают ракеты, иначе даже не сомневайтесь все ракеты до одной ***** выпустит по Украине.
показати весь коментар
10.10.2022 10:39
+45
В москальських пабліках - фонтан зловтіхи. Саме заради цього ***** й затіяло масовану атаку. Військового смислу в ній ніякого. Просто щоб не виглядіти слабаком в очах свого лохторату. Тіпа, "пацан атвєтку сдєлал", а примітивному расєянскому охлосу того й хотілося. Ну що ж, наша "атвєтка" буде на фронтах, там де москалі нічого не можуть вдіяти.
показати весь коментар
10.10.2022 10:43
+42
КРИМСКИЙ мост нафер стереть ‼️‼️
показати весь коментар
10.10.2022 10:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Хотя бы с сегодняшнего дня пишите все новости начинающиеся со слов РОСИЙСКИЕ ТЕРРОРИСТЫ, чтобы во всем мире рузкие ассоциировались только с террористами. А не с *обманутыми путином людьми* но у которых есть много денег и они их тратят не жалея
показати весь коментар
10.10.2022 10:45 Відповісти
Когда прилетит по кремлю, крыть станет нечем.
Там как раз стена по кругу, чтобы осколки не сильно разлетались.
И ларёк с копчёной ленинятиной надо не забыть.
показати весь коментар
10.10.2022 10:50 Відповісти
Прокляті російські ракетні терористи. На тисячі років світ вас запам'ятає як терористів! Кожен росіянин - терорист
показати весь коментар
10.10.2022 10:50 Відповісти
Где ответка по белгороду/курску/ростову? ******* терпилы сцаные
показати весь коментар
10.10.2022 10:51 Відповісти
Ето делают харошие россияне,которых обманул плахой путен,по словам арестовича и компани.Вам все ясно,смотрите не перепутайте
показати весь коментар
10.10.2022 10:52 Відповісти
Плохим сруским плохие гробы, хорошим - хорошие
показати весь коментар
10.10.2022 11:27 Відповісти
Це біля універу Шевченка? На перехресті? Цікаво - нафіга туди пуляти? Там нема нічого стратегічно важливого... Тупо просрали ракету.
показати весь коментар
10.10.2022 10:52 Відповісти
Залякати - тільки й всього. Конторські замашечки: мивсьоправасзнаєм, унасрукідлінниє... з понтом всі їх повинні боятися. Та не на тих напали.

Агонія парашки. Обісраний бункерний дзюдун казиться, відчуває, що скоро йому гаплик.
показати весь коментар
10.10.2022 10:58 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2022 10:59 Відповісти
У них нету высокоточных ракет по спутниковому наведению. Наводка либо по фотографии (с орлана или как-то обработанная спутниковая) оптической гсн, либо радиолокационной, которая попадет точно в отдельно стоящее высотное здание и все.

Та и им плевать на результаты поражения, это же репутация для гопника и все, дальше пропагандисты все украсят как надо. Если бы была у них возможность выиграть войну, то все эти ракеты били бы под места наступления танковой армии на линии фронта. Но они войну уже просрали, взялись за террор как даже не знаю кто, игиловцы и то лучше выглядят и эффективнее действуют, чем это алгогольное быдляцкое творение дьявола.
показати весь коментар
10.10.2022 11:04 Відповісти
Та просто ті ракети на деревах не ростуть. Вони дуже дорогі і в рашки нема всіх необхідних компонентів (зокрема чіпів). Це просто дебілізм так їх просерати. Лупити такими дефіцитними ************ по мирному населенню, коли маєш великі проблеми на фронті... це блін навіть дибільніше за дебілізм...
Хоча в мене вудчуття, що це питання вже обговорювалось тут
показати весь коментар
10.10.2022 11:14 Відповісти
Ты разве ещё не привык что кацапы дебилы? От подрыва своего газопровода до могилизации, от конфронтации со всем миром до дружбы с КНДР. В любом действии кацапов явно заметен оттенок дебилизма.
показати весь коментар
10.10.2022 11:30 Відповісти
Ніяк не можу до цього звикнути...
показати весь коментар
10.10.2022 11:36 Відповісти
Там за півтора квартали СБУ, штаб прикордонної варти... Теоретично, може хотіли туди, але така "точність"..
показати весь коментар
10.10.2022 12:18 Відповісти
ну якшо точність плюс-мінус три км, то вони там могли багато куди цілитися
показати весь коментар
10.10.2022 12:24 Відповісти
Умовний Захід ще в часи боягузливо драпу посольств з Києва, - особливо боягузливо США...,- відмовив Україні в закритті неба. Умовний Захід всіма своїми кроками тільки ЗАОХОЧУВАЛИ Путіна, навіть тоді коли аптекарськими дозами і надто повільно надавали озброєння. Умовний Захід вже був готовий здати Україну Путіну, але стійкість ЗСУ змусила їх кардинально змінитися. Однак все ще повільне і з пригальмовуванням.
показати весь коментар
10.10.2022 10:56 Відповісти
"Закриття неба" вже не є актуальним. Самі впоралися, винищивши російську тактичну авіацію. А від ракет не закриєшся, ніхто в світі не закриється, в принципі. Тут стратегія і тактика має базуватися на двох китах: 1. знищенні россійських аеродромів стратегічної авіації (разом з літаками, складами, казармами, ДОСами пілотів і обслуги) та баз ЧФі Каспійської флотилії; 2. відплатні удари (в самому широкому розумінні підходящих під це цілей). А для цього нам потрібні навіть не "атакамси", а "томагавки" і "першинги", чи продукція інших країн зі схожими характеристиками!
показати весь коментар
10.10.2022 12:27 Відповісти
их нам не дадут. Америка с перепуганными глазами волает: мы не сторона конфликта! а то путин нападет.
показати весь коментар
10.10.2022 16:39 Відповісти
А може давайте вже іх на жалійте може розмомбити іх Кремль та іхную красну площу ????там орки ви і згинете разом зі своім Антіхрістом!!!
показати весь коментар
10.10.2022 10:56 Відповісти
Может пора самим запускать производство ПРО.А не надеяться на дядю Сэма.Война сама не закончится.
показати весь коментар
10.10.2022 11:00 Відповісти
З ким запустить, за три роки "Богдану" до ума не довели.
показати весь коментар
10.10.2022 12:42 Відповісти
После https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 ликвидации СССР в декабре 1991 года на его территории появились 4 независимых республики, на территории которых находились советские ядерные вооружения: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстан , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссия . Решение о вывозе в Россию тактических ядерных боеприпасов было принято вскоре после подписания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Беловежских соглашений в виде подписанного 21 декабря 1991 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1991) Алма-Ате «Соглашения о совместных мерах в отношении ядерного оружия»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-alex-2 [2] . Уже весной 1992 года все тактические ядерные боеприпасы с территории бывшего СССР были вывезены в Россию
показати весь коментар
10.10.2022 11:00 Відповісти
Десятиліттями всі без винятку працюючі громадяни СРСР платили найвищі на планеті податки (93% з кожного заробленого карбованця) для створення "ядерного щита СРСР". Вартість одного ядерного заряду в середньому 2 мільярда баксів. Коли всі республіки звільнені від совка під тиском Заходу віддали своє ЯО кацапам, то це було потрібно Заходу. Їм здавалось що контролювати ЯО в одній кацапії буде зручно і воно не опиниться в руках терористів. А що вийшло? Маючи величезну кількість ядерних боєголвок кацапи стали країною-терористом. Звідси, саме Захід буде нести всю повноту відповідальності за застосування ЯО кацапами проти роззброєних ними держав. Але що жертвам з тієї "моральної відповідальності"...
показати весь коментар
10.10.2022 11:15 Відповісти
Бог з нею, з ядерною зброєю, (я дуже не впевнений, що Зеленський чи хтось інший дав би наказ її застосувати, якщо б вона і була). Але навіщо було віддавати РФ де5сятки Ту-160, Ту-95, Ту-22М3, які можуть працювати і звичайними ************ (що і робить зараз мокша)? Навіщо було "різати" "скади", які теж переважно були в неядерному варіанті?
показати весь коментар
10.10.2022 12:33 Відповісти
Знищили також аєродром під Узином.
показати весь коментар
10.10.2022 12:44 Відповісти
Несмотря на заявленный Верховной Радой в октябре 1991 года безъядерный статус Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-5 [5] , позиция Украины при ратификации Лиссабонского протокола оказалась сложной. Компенсацию за безъядерный статус правительство Украины оценивало в 2,8 млрд $ и требовало гарантий безопасности от всех держав, официально обладающих ядерным оружием (России, США, Великобритании, Франции и Китая)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-6 [6] . 18 ноября 1993 года Верховная Рада ратифицировала Договор СНВ-1 с односторонними изменениями, которые оговаривали сохранение за Украиной ядерных вооруженийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-7 [7] . США и Россия не приняли эту ратификациюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-alex-2 [2] . После интенсивных переговоров 3 февраля 1994 года Верховная Рада ратифицировала оригинальные Договор СНВ-1 и Лиссабонский протокол.
показати весь коментар
10.10.2022 11:02 Відповісти
Удары по гражданским не делают слабее ВСУ, вот в чем фишка. А за кацапский террор Запад ответит новыми поставками вооружения ВСУ. В итоге все кацапские действия приводят к усилению ВСУ. По гражданским скорбим. К сожалению по гражданским лицам каждый день календаря у нас траур.
показати весь коментар
10.10.2022 11:02 Відповісти
Щодо першого абсолютно згодний. А ось щодо другого то все ще чекаю, коли Захід нарешті проникнеться усвідомленням того, що путінська імперія зла має бути фізично знищена.
І почати можна не з військових методів, а з грошово-фінансових.
Мабуть 90% фінансових операцій в світі це безготівкові операції. Тож будь-яка транзакція доларів чи євро в росію, із росії, чи всередині росії контролюється емісійними банками (відповідно Федеральною резервною системою або Центробанком ЄС), інакше ніщо неи заважало б будь-якому банку в світі "намалювати" на своїх рахунках зайві мільярди і використати.
А значить США та ЄС можуть в момент заблокувати будь-який рух доларів і євро з рашки. Це так само, якби із США надіслали всім повідомлення, що долари з тими-то номерами (в моєму гаманці) більше не є платіжним засобом. Після цього я ними міг би лише підтертися в "сортирі" (з безготівкою і цього не зробиш). І тоді байдуже буде по якій ціні рашка буде продавати нафту, газ чи щось інше, бо використати отримані кошти буде неможливо. Економічний хаос там почнеться не через півроку, не через місяць, а зразу: підприємства втратять ВСІ обігові кошти, а громадяни ВСІ накопичення.
Ось це будуть насправді"САНКЦІЇ З ПЕКЛА", а не те, що все ще пропонує Захід.
показати весь коментар
10.10.2022 12:49 Відповісти
у обласных-районных тероборон есть ПЗРК (в шаге при необходимости) и обученые операторы?..
почему у КАЖДОГО свидомого Українця досі нема АКМ або хоча б СКС, які надають бодай шанс не померти вівцею та навіть врятувати чиєсь життя?
а чи дермак та його диктор-бубочка сцяться Українців?
показати весь коментар
10.10.2022 11:07 Відповісти
Саме ці паскуди цілились в символи України, памятник Грушевському ,поруч памятник і університет Шевченка і академія наук України ,як ці гади боятся слова Україна.І хватить вже граптись з "хорошими русскими" які не вилазять з нашого інформ . простору ,росія і росіяни вороги.
показати весь коментар
10.10.2022 11:09 Відповісти
Байден может уже пора дать достойный ответ карлику или ты соучастник убийств. Сколько можно терпеть эту моль
показати весь коментар
10.10.2022 11:18 Відповісти
Заходу давно вже пора усвідомити, що між Бен-Ладеном і Путіним (та ін. російськими керманичами) стоїть знак "=", тому вчиняти з ними треба так само. По іншому не вийде.
показати весь коментар
10.10.2022 11:44 Відповісти
Запад давно это понял но ссытся ядерного оружия, как некогда ссался кацапской второй армии бомжей. Если бы не ядерное, то объединенные войска коалиции давно бы уже патрулировали москву.
показати весь коментар
10.10.2022 11:48 Відповісти
Я не впевнений, що переважна більшість росіян палає бажанням згоріти в ядерному полум'ї, а застосування ядерної зброї потребує дуже багато людей (і не всі вони, як путін та його геронтологічне бюро стоять вже на краю могили -- тому їм байдуже).
Мій батько, ветеран 2-ї світової, завжди вважав, що гітлерівський рейх згубив насамперед невибірковий терор і що народ підняв на загальну війну не сталінський патріотизм, а бабині яри, депортації, грабунок тощо. Впевнений, що Захід не проводитиме масових розстрілів. Йому треба просто перебити путінську верхівку (ну нехай кілька тисяч чоловік) і не створювати для всіх інших ситуацію: "все одно помирати, то хоч змузикою". До того ж Захід здатен запропонувати переважній більшості росіян більш привабливий стиль життя. Тому не треба Заходу так вже лякатися ядерної зброї.
показати весь коментар
10.10.2022 13:01 Відповісти
Я конечно извиняюсь , но у вас устаревшие знания о производстве ракет , средней дальности , Не обязательно концентрировать все производство в одном месте . разбросать станки CNC по всей Украине , в гаражах можно ставить . Тоже самое по монтажу топливных баков , аргонную сварку на каждом базаре продают . Для сборочного конвейера , достаточно 100 м ровного асфальта и переносные приспособления . Место сборки все время менять .
показати весь коментар
10.10.2022 11:57 Відповісти
По какому объекту в Киеве они хотели нанести удар *высокоточными* ракетами?
показати весь коментар
10.10.2022 13:38 Відповісти
Коли кацапи кажуть про "удари по центрам прийняття рішень", вам здається, що вони кажуть про штаби, держадміністрації тощо. Але вони давно вже усвідомили, що в Україні "центри прийняття рішень" - це звичайні цивільні громадяни. Тобто - ми з вами. От по нас і луплять. Бо це від нас з вами залежить - ми будемо стійкими і продовжимо підтримувати ЗСУ, чи будемо боятися та вимагати від військово-політичної влади "миру за будь-яку ціну".

Тож - віримо в ЗСУ, допомагаємо один одному, донатимо на зброю, ліки, автівки та все, що потрібно для перемоги!
показати весь коментар
10.10.2022 15:42 Відповісти
А ЧЕГО НЕ ПО КОНЧЕ ЗАСПЕ !!!???
показати весь коментар
11.10.2022 03:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 