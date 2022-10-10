Наслідки удару рашистів по центру Києва. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Києва відомо про 5 загиблих осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані поліції.

"На даний час на місцях влучань працюють профільні служби. Наразі відомо про 5 загиблих та 12 потерпілих. Правоохоронці забезпечують публічну безпеку та охорону місць події по всій території столиці.



На місцях потраплянь ракет працюють рятувальники, лікарі та слідчо-оперативні групи, які документують наслідки обстрілів", - йдеться в повідомленні.

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