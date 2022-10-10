Последствия удара рашистов по центру Киева. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Киева известно о 5 погибших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные полиции.

"В настоящее время на местах попаданий работают профильные службы. Сейчас известно о 5 погибших и 12 пострадавших. Правоохранители обеспечивают публичную безопасность и охрану мест происшествия по всей территории столицы.

На местах попаданий ракет работают спасатели, врачи и следственно-оперативные группы, документирующие последствия обстрелов", - говорится в сообщении.

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