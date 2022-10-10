Последствия удара рашистов по центру Киева. ФОТОрепортаж
В результате обстрела Киева известно о 5 погибших.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные полиции.
"В настоящее время на местах попаданий работают профильные службы. Сейчас известно о 5 погибших и 12 пострадавших. Правоохранители обеспечивают публичную безопасность и охрану мест происшествия по всей территории столицы.
На местах попаданий ракет работают спасатели, врачи и следственно-оперативные группы, документирующие последствия обстрелов", - говорится в сообщении.
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Там как раз стена по кругу, чтобы осколки не сильно разлетались.
И ларёк с копчёной ленинятиной надо не забыть.
Агонія парашки. Обісраний бункерний дзюдун казиться, відчуває, що скоро йому гаплик.
Та и им плевать на результаты поражения, это же репутация для гопника и все, дальше пропагандисты все украсят как надо. Если бы была у них возможность выиграть войну, то все эти ракеты били бы под места наступления танковой армии на линии фронта. Но они войну уже просрали, взялись за террор как даже не знаю кто, игиловцы и то лучше выглядят и эффективнее действуют, чем это алгогольное быдляцкое творение дьявола.
Хоча в мене вудчуття, що це питання вже обговорювалось тут
І почати можна не з військових методів, а з грошово-фінансових.
Мабуть 90% фінансових операцій в світі це безготівкові операції. Тож будь-яка транзакція доларів чи євро в росію, із росії, чи всередині росії контролюється емісійними банками (відповідно Федеральною резервною системою або Центробанком ЄС), інакше ніщо неи заважало б будь-якому банку в світі "намалювати" на своїх рахунках зайві мільярди і використати.
А значить США та ЄС можуть в момент заблокувати будь-який рух доларів і євро з рашки. Це так само, якби із США надіслали всім повідомлення, що долари з тими-то номерами (в моєму гаманці) більше не є платіжним засобом. Після цього я ними міг би лише підтертися в "сортирі" (з безготівкою і цього не зробиш). І тоді байдуже буде по якій ціні рашка буде продавати нафту, газ чи щось інше, бо використати отримані кошти буде неможливо. Економічний хаос там почнеться не через півроку, не через місяць, а зразу: підприємства втратять ВСІ обігові кошти, а громадяни ВСІ накопичення.
Ось це будуть насправді"САНКЦІЇ З ПЕКЛА", а не те, що все ще пропонує Захід.
почему у КАЖДОГО свидомого Українця досі нема АКМ або хоча б СКС, які надають бодай шанс не померти вівцею та навіть врятувати чиєсь життя?
а чи дермак та його диктор-бубочка сцяться Українців?
Мій батько, ветеран 2-ї світової, завжди вважав, що гітлерівський рейх згубив насамперед невибірковий терор і що народ підняв на загальну війну не сталінський патріотизм, а бабині яри, депортації, грабунок тощо. Впевнений, що Захід не проводитиме масових розстрілів. Йому треба просто перебити путінську верхівку (ну нехай кілька тисяч чоловік) і не створювати для всіх інших ситуацію: "все одно помирати, то хоч змузикою". До того ж Захід здатен запропонувати переважній більшості росіян більш привабливий стиль життя. Тому не треба Заходу так вже лякатися ядерної зброї.
Тож - віримо в ЗСУ, допомагаємо один одному, донатимо на зброю, ліки, автівки та все, що потрібно для перемоги!