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Последствия удара рашистов по центру Киева. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Киева известно о 5 погибших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные полиции.

"В настоящее время на местах попаданий работают профильные службы. Сейчас известно о 5 погибших и 12 пострадавших. Правоохранители обеспечивают публичную безопасность и охрану мест происшествия по всей территории столицы.

На местах попаданий ракет работают спасатели, врачи и следственно-оперативные группы, документирующие последствия обстрелов", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Девушка зафиксировала момент прилета по Киеву, записывая сообщение. ВИДЕО

Последствия удара рашистов по центру Киева 01
Последствия удара рашистов по центру Киева 02
Последствия удара рашистов по центру Киева 03
Последствия удара рашистов по центру Киева 04
Последствия удара рашистов по центру Киева 05

Автор: 

Киев (25513) обстрел (27107) Нацполиция (16458) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+51
Может хоть теперь до некоторых тупоголовых дойдет что прятать голову в песок и не давать Украине дальнобойные ракеты для уничтожения рашистских военных баз на территории рашки, чтобы небылаескалации, не действует? Скорее наоборот, ***** обстреливает украинские города потому что чуствует безнаказанность. Нужно *********** все рашистские базы и самолеты которыми они запускают ракеты, иначе даже не сомневайтесь все ракеты до одной ***** выпустит по Украине.
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10.10.2022 10:39
+45
В москальських пабліках - фонтан зловтіхи. Саме заради цього ***** й затіяло масовану атаку. Військового смислу в ній ніякого. Просто щоб не виглядіти слабаком в очах свого лохторату. Тіпа, "пацан атвєтку сдєлал", а примітивному расєянскому охлосу того й хотілося. Ну що ж, наша "атвєтка" буде на фронтах, там де москалі нічого не можуть вдіяти.
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10.10.2022 10:43
+42
КРИМСКИЙ мост нафер стереть ‼️‼️
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10.10.2022 10:38
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Страница 2 из 2
Хотя бы с сегодняшнего дня пишите все новости начинающиеся со слов РОСИЙСКИЕ ТЕРРОРИСТЫ, чтобы во всем мире рузкие ассоциировались только с террористами. А не с *обманутыми путином людьми* но у которых есть много денег и они их тратят не жалея
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10.10.2022 10:45 Ответить
Когда прилетит по кремлю, крыть станет нечем.
Там как раз стена по кругу, чтобы осколки не сильно разлетались.
И ларёк с копчёной ленинятиной надо не забыть.
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10.10.2022 10:50 Ответить
Прокляті російські ракетні терористи. На тисячі років світ вас запам'ятає як терористів! Кожен росіянин - терорист
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10.10.2022 10:50 Ответить
Где ответка по белгороду/курску/ростову? ******* терпилы сцаные
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10.10.2022 10:51 Ответить
Ето делают харошие россияне,которых обманул плахой путен,по словам арестовича и компани.Вам все ясно,смотрите не перепутайте
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10.10.2022 10:52 Ответить
Плохим сруским плохие гробы, хорошим - хорошие
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10.10.2022 11:27 Ответить
Це біля універу Шевченка? На перехресті? Цікаво - нафіга туди пуляти? Там нема нічого стратегічно важливого... Тупо просрали ракету.
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10.10.2022 10:52 Ответить
Залякати - тільки й всього. Конторські замашечки: мивсьоправасзнаєм, унасрукідлінниє... з понтом всі їх повинні боятися. Та не на тих напали.

Агонія парашки. Обісраний бункерний дзюдун казиться, відчуває, що скоро йому гаплик.
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10.10.2022 10:58 Ответить
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10.10.2022 10:59 Ответить
У них нету высокоточных ракет по спутниковому наведению. Наводка либо по фотографии (с орлана или как-то обработанная спутниковая) оптической гсн, либо радиолокационной, которая попадет точно в отдельно стоящее высотное здание и все.

Та и им плевать на результаты поражения, это же репутация для гопника и все, дальше пропагандисты все украсят как надо. Если бы была у них возможность выиграть войну, то все эти ракеты били бы под места наступления танковой армии на линии фронта. Но они войну уже просрали, взялись за террор как даже не знаю кто, игиловцы и то лучше выглядят и эффективнее действуют, чем это алгогольное быдляцкое творение дьявола.
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10.10.2022 11:04 Ответить
Та просто ті ракети на деревах не ростуть. Вони дуже дорогі і в рашки нема всіх необхідних компонентів (зокрема чіпів). Це просто дебілізм так їх просерати. Лупити такими дефіцитними ************ по мирному населенню, коли маєш великі проблеми на фронті... це блін навіть дибільніше за дебілізм...
Хоча в мене вудчуття, що це питання вже обговорювалось тут
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10.10.2022 11:14 Ответить
Ты разве ещё не привык что кацапы дебилы? От подрыва своего газопровода до могилизации, от конфронтации со всем миром до дружбы с КНДР. В любом действии кацапов явно заметен оттенок дебилизма.
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10.10.2022 11:30 Ответить
Ніяк не можу до цього звикнути...
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10.10.2022 11:36 Ответить
Там за півтора квартали СБУ, штаб прикордонної варти... Теоретично, може хотіли туди, але така "точність"..
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10.10.2022 12:18 Ответить
ну якшо точність плюс-мінус три км, то вони там могли багато куди цілитися
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10.10.2022 12:24 Ответить
Умовний Захід ще в часи боягузливо драпу посольств з Києва, - особливо боягузливо США...,- відмовив Україні в закритті неба. Умовний Захід всіма своїми кроками тільки ЗАОХОЧУВАЛИ Путіна, навіть тоді коли аптекарськими дозами і надто повільно надавали озброєння. Умовний Захід вже був готовий здати Україну Путіну, але стійкість ЗСУ змусила їх кардинально змінитися. Однак все ще повільне і з пригальмовуванням.
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10.10.2022 10:56 Ответить
"Закриття неба" вже не є актуальним. Самі впоралися, винищивши російську тактичну авіацію. А від ракет не закриєшся, ніхто в світі не закриється, в принципі. Тут стратегія і тактика має базуватися на двох китах: 1. знищенні россійських аеродромів стратегічної авіації (разом з літаками, складами, казармами, ДОСами пілотів і обслуги) та баз ЧФі Каспійської флотилії; 2. відплатні удари (в самому широкому розумінні підходящих під це цілей). А для цього нам потрібні навіть не "атакамси", а "томагавки" і "першинги", чи продукція інших країн зі схожими характеристиками!
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10.10.2022 12:27 Ответить
их нам не дадут. Америка с перепуганными глазами волает: мы не сторона конфликта! а то путин нападет.
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10.10.2022 16:39 Ответить
А може давайте вже іх на жалійте може розмомбити іх Кремль та іхную красну площу ????там орки ви і згинете разом зі своім Антіхрістом!!!
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10.10.2022 10:56 Ответить
Может пора самим запускать производство ПРО.А не надеяться на дядю Сэма.Война сама не закончится.
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10.10.2022 11:00 Ответить
З ким запустить, за три роки "Богдану" до ума не довели.
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10.10.2022 12:42 Ответить
После https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 ликвидации СССР в декабре 1991 года на его территории появились 4 независимых республики, на территории которых находились советские ядерные вооружения: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстан , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссия . Решение о вывозе в Россию тактических ядерных боеприпасов было принято вскоре после подписания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Беловежских соглашений в виде подписанного 21 декабря 1991 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1991) Алма-Ате «Соглашения о совместных мерах в отношении ядерного оружия»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-alex-2 [2] . Уже весной 1992 года все тактические ядерные боеприпасы с территории бывшего СССР были вывезены в Россию
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10.10.2022 11:00 Ответить
Десятиліттями всі без винятку працюючі громадяни СРСР платили найвищі на планеті податки (93% з кожного заробленого карбованця) для створення "ядерного щита СРСР". Вартість одного ядерного заряду в середньому 2 мільярда баксів. Коли всі республіки звільнені від совка під тиском Заходу віддали своє ЯО кацапам, то це було потрібно Заходу. Їм здавалось що контролювати ЯО в одній кацапії буде зручно і воно не опиниться в руках терористів. А що вийшло? Маючи величезну кількість ядерних боєголвок кацапи стали країною-терористом. Звідси, саме Захід буде нести всю повноту відповідальності за застосування ЯО кацапами проти роззброєних ними держав. Але що жертвам з тієї "моральної відповідальності"...
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10.10.2022 11:15 Ответить
Бог з нею, з ядерною зброєю, (я дуже не впевнений, що Зеленський чи хтось інший дав би наказ її застосувати, якщо б вона і була). Але навіщо було віддавати РФ де5сятки Ту-160, Ту-95, Ту-22М3, які можуть працювати і звичайними ************ (що і робить зараз мокша)? Навіщо було "різати" "скади", які теж переважно були в неядерному варіанті?
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10.10.2022 12:33 Ответить
Знищили також аєродром під Узином.
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10.10.2022 12:44 Ответить
Несмотря на заявленный Верховной Радой в октябре 1991 года безъядерный статус Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-5 [5] , позиция Украины при ратификации Лиссабонского протокола оказалась сложной. Компенсацию за безъядерный статус правительство Украины оценивало в 2,8 млрд $ и требовало гарантий безопасности от всех держав, официально обладающих ядерным оружием (России, США, Великобритании, Франции и Китая)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-6 [6] . 18 ноября 1993 года Верховная Рада ратифицировала Договор СНВ-1 с односторонними изменениями, которые оговаривали сохранение за Украиной ядерных вооруженийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-7 [7] . США и Россия не приняли эту ратификациюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-alex-2 [2] . После интенсивных переговоров 3 февраля 1994 года Верховная Рада ратифицировала оригинальные Договор СНВ-1 и Лиссабонский протокол.
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10.10.2022 11:02 Ответить
Удары по гражданским не делают слабее ВСУ, вот в чем фишка. А за кацапский террор Запад ответит новыми поставками вооружения ВСУ. В итоге все кацапские действия приводят к усилению ВСУ. По гражданским скорбим. К сожалению по гражданским лицам каждый день календаря у нас траур.
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10.10.2022 11:02 Ответить
Щодо першого абсолютно згодний. А ось щодо другого то все ще чекаю, коли Захід нарешті проникнеться усвідомленням того, що путінська імперія зла має бути фізично знищена.
І почати можна не з військових методів, а з грошово-фінансових.
Мабуть 90% фінансових операцій в світі це безготівкові операції. Тож будь-яка транзакція доларів чи євро в росію, із росії, чи всередині росії контролюється емісійними банками (відповідно Федеральною резервною системою або Центробанком ЄС), інакше ніщо неи заважало б будь-якому банку в світі "намалювати" на своїх рахунках зайві мільярди і використати.
А значить США та ЄС можуть в момент заблокувати будь-який рух доларів і євро з рашки. Це так само, якби із США надіслали всім повідомлення, що долари з тими-то номерами (в моєму гаманці) більше не є платіжним засобом. Після цього я ними міг би лише підтертися в "сортирі" (з безготівкою і цього не зробиш). І тоді байдуже буде по якій ціні рашка буде продавати нафту, газ чи щось інше, бо використати отримані кошти буде неможливо. Економічний хаос там почнеться не через півроку, не через місяць, а зразу: підприємства втратять ВСІ обігові кошти, а громадяни ВСІ накопичення.
Ось це будуть насправді"САНКЦІЇ З ПЕКЛА", а не те, що все ще пропонує Захід.
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10.10.2022 12:49 Ответить
у обласных-районных тероборон есть ПЗРК (в шаге при необходимости) и обученые операторы?..
почему у КАЖДОГО свидомого Українця досі нема АКМ або хоча б СКС, які надають бодай шанс не померти вівцею та навіть врятувати чиєсь життя?
а чи дермак та його диктор-бубочка сцяться Українців?
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10.10.2022 11:07 Ответить
Саме ці паскуди цілились в символи України, памятник Грушевському ,поруч памятник і університет Шевченка і академія наук України ,як ці гади боятся слова Україна.І хватить вже граптись з "хорошими русскими" які не вилазять з нашого інформ . простору ,росія і росіяни вороги.
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10.10.2022 11:09 Ответить
Байден может уже пора дать достойный ответ карлику или ты соучастник убийств. Сколько можно терпеть эту моль
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10.10.2022 11:18 Ответить
Заходу давно вже пора усвідомити, що між Бен-Ладеном і Путіним (та ін. російськими керманичами) стоїть знак "=", тому вчиняти з ними треба так само. По іншому не вийде.
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10.10.2022 11:44 Ответить
Запад давно это понял но ссытся ядерного оружия, как некогда ссался кацапской второй армии бомжей. Если бы не ядерное, то объединенные войска коалиции давно бы уже патрулировали москву.
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10.10.2022 11:48 Ответить
Я не впевнений, що переважна більшість росіян палає бажанням згоріти в ядерному полум'ї, а застосування ядерної зброї потребує дуже багато людей (і не всі вони, як путін та його геронтологічне бюро стоять вже на краю могили -- тому їм байдуже).
Мій батько, ветеран 2-ї світової, завжди вважав, що гітлерівський рейх згубив насамперед невибірковий терор і що народ підняв на загальну війну не сталінський патріотизм, а бабині яри, депортації, грабунок тощо. Впевнений, що Захід не проводитиме масових розстрілів. Йому треба просто перебити путінську верхівку (ну нехай кілька тисяч чоловік) і не створювати для всіх інших ситуацію: "все одно помирати, то хоч змузикою". До того ж Захід здатен запропонувати переважній більшості росіян більш привабливий стиль життя. Тому не треба Заходу так вже лякатися ядерної зброї.
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10.10.2022 13:01 Ответить
Я конечно извиняюсь , но у вас устаревшие знания о производстве ракет , средней дальности , Не обязательно концентрировать все производство в одном месте . разбросать станки CNC по всей Украине , в гаражах можно ставить . Тоже самое по монтажу топливных баков , аргонную сварку на каждом базаре продают . Для сборочного конвейера , достаточно 100 м ровного асфальта и переносные приспособления . Место сборки все время менять .
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10.10.2022 11:57 Ответить
По какому объекту в Киеве они хотели нанести удар *высокоточными* ракетами?
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10.10.2022 13:38 Ответить
Коли кацапи кажуть про "удари по центрам прийняття рішень", вам здається, що вони кажуть про штаби, держадміністрації тощо. Але вони давно вже усвідомили, що в Україні "центри прийняття рішень" - це звичайні цивільні громадяни. Тобто - ми з вами. От по нас і луплять. Бо це від нас з вами залежить - ми будемо стійкими і продовжимо підтримувати ЗСУ, чи будемо боятися та вимагати від військово-політичної влади "миру за будь-яку ціну".

Тож - віримо в ЗСУ, допомагаємо один одному, донатимо на зброю, ліки, автівки та все, що потрібно для перемоги!
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10.10.2022 15:42 Ответить
А ЧЕГО НЕ ПО КОНЧЕ ЗАСПЕ !!!???
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11.10.2022 03:47 Ответить
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