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Девушка зафиксировала момент прилета по Киеву, записывая сообщение. ВИДЕО

Девушка зафиксировала момент прилета по Киеву, записывая видеосообщения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Удар по Киеву попал в трансляцию BBC. ВИДЕО

Автор: 

крылатые ракеты (881) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+62
Так Ви таки не розумієте. Нічим. Усьо закатано в асфальт...
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10.10.2022 09:48
+48
Дівчина завзятіша за кадирівців - злякалася, але тіліпон не кинула. Тікток рулить
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10.10.2022 09:45
+41
Были бы свои ракеты, могли бы шмалянуть в ответ, а так можно бросить только асфальтом. Суть нехер голосовать по приколу, хуже не будет.
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10.10.2022 10:26
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Скільки вже можна жувати соплі,чому не має відповіді по рашці.Може ми чогось не розуміємо?
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10.10.2022 09:45 Ответить
Так Ви таки не розумієте. Нічим. Усьо закатано в асфальт...
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10.10.2022 09:48 Ответить
Зеля й надалі закочуватиме в асфальт до капітуляції.
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10.10.2022 13:37 Ответить
Были бы свои ракеты, могли бы шмалянуть в ответ, а так можно бросить только асфальтом. Суть нехер голосовать по приколу, хуже не будет.
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10.10.2022 10:26 Ответить
прікольно піздеть, сідя у стени жалю, і за кого нам голусовата, ми знаемо теж... ( наприклад проголусовали за коміка еврея...) алеж то наш вибір
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10.10.2022 13:41 Ответить
у нас убийства, теракты, войны с 1948 года не прикращаясь ни на минуту, только вчера было несклько с жертвами. Под абстрелами я был не раз, моя дочка воевала и имеет боевые награды, кстати я тоже воевал а ты ?
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10.10.2022 14:32 Ответить
Какой то гугловский у тебя украинский
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10.10.2022 14:33 Ответить
похоже на якийсь договорняк по знищеню України раз не має відповіді.
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10.10.2022 12:39 Ответить
тікай ​​хлопаче, тікай, відрубай собі ногу чи руку отримаї інвалідність і бігі ....
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10.10.2022 13:43 Ответить
Ви вже 7 місяців вишукуєте договорнякі.
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10.10.2022 16:56 Ответить
От тобі добре . Ти його не бачиш , чи какая разніца?
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11.10.2022 06:43 Ответить
Я не параноїк
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11.10.2022 10:39 Ответить
Дівчина завзятіша за кадирівців - злякалася, але тіліпон не кинула. Тікток рулить
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10.10.2022 09:45 Ответить
Злякалася? Навряд. Дитяча ще реакція поряд з дорослими вчинками.
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10.10.2022 09:57 Ответить
Я от питард шугаюсь, а тут ракета.
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10.10.2022 14:34 Ответить
Яб у цей момент перейшов на расєйський ізик!
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10.10.2022 09:45 Ответить
Тіпа ска *****
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10.10.2022 09:46 Ответить
Ну,типу того,тільки довше,гучніше і міцніше (дід чоботарь,батько боцман).
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10.10.2022 09:54 Ответить
)
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10.10.2022 09:56 Ответить
А-ля "да *********** вы ********* ********** ******* через семь ************ ворот второй елдожопинской ***** с ******** свистом, *************** *********"?
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10.10.2022 10:46 Ответить
Тут не влізе. Але колись мене добре чули (на воді) більш ніж 1 км. Потім повторювали ці експромти. І це лише за річкову воду,яка потрапила на капці.
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10.10.2022 11:17 Ответить
После чего грязно выругаться!
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10.10.2022 11:28 Ответить
українська повинна зайняти усі сфери
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10.10.2022 09:57 Ответить
Моль проняло за живое.
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10.10.2022 09:45 Ответить
здохне із дрючком у заду
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10.10.2022 09:59 Ответить
Краще швартову через гланди до сраки на кнехт!
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10.10.2022 11:22 Ответить
****** кацапи!!
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10.10.2022 09:45 Ответить
Вогонь по Сєвасу!..
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10.10.2022 09:46 Ответить
Севастополь это Украина еще приголдится
а нужно бить по рашке по местам откуда прилетели ракеты
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10.10.2022 09:54 Ответить
Багато ракет запускають з Ту 22М3 з території раші
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10.10.2022 09:57 Ответить
аэродромы с Ту-шками нужно валить дронами или дрг
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10.10.2022 09:59 Ответить
Херсон та Маріуполь теж Україна. Бавовнятко повинно завітати на флот свінособак у Севастополь. Однозначно
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10.10.2022 10:03 Ответить
Севас будет Украиной когда мы уничтожим там орков засевших и командующих оттуда войсками
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10.10.2022 10:24 Ответить
Севастополь севасом называют только кацапы
как только подойдем к перешейку они сами уйдут - подыхать не захотят
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10.10.2022 10:28 Ответить
Ні. Не знадобиться. Кацапів в "Сєвастополі" (перейменовано кацапами в 1784 році) буде знищено, місто перебудовано і буде повернуто історичну назву Ахтіар.
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10.10.2022 11:25 Ответить
а может присоеденить к Херсонесу ?
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10.10.2022 11:34 Ответить
Не варто. "Херсонес" вже став завдяки ***** якимсь "скрєпним" символом "хрєщєнія Русі". Тому на фіг все що навіть віддалено нагадує про існування свинособак і секти кірюші гундяєва.
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10.10.2022 11:47 Ответить
ну здрасьте - если гитлер жил в Берлине так что омтенять германию?
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10.10.2022 12:10 Ответить
Только воевать в ответ. Каждая ракета ради террора и сохранения лица - это значит каждая ракета не по передовой по позициям наших воинов.
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10.10.2022 09:46 Ответить
Відповіді? Чим? А гитлер тільки чекає, що би по варонежу вдарили і оголосити священую вайну
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10.10.2022 09:47 Ответить
А чим Белгород гірший?
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10.10.2022 09:50 Ответить
І що він зробить,крім гучного оголошеня?! Все,на що воно спроможно - вже є!
Тільки ядерна зброя! Тоді хай бог сортує поголів'я на раше! В нього буде багато роботи.
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10.10.2022 10:02 Ответить
А шо він ще не оголосив???? Могилізація, обстрели України ???? Анексія ????
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10.10.2022 10:11 Ответить
Ось тому позбуваймось всього що пов'язує з цими варварами насамперед язика ,адже ця погань прийшла "защищать русскоязичноє насіленіє".
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10.10.2022 09:48 Ответить
Война за Украину продолжается. А то некоторые начали расслабляться уже и требовать вернуть им схемы по разворовыванию бюджета. Правда, любители *зеленых тарифов*? Или все же лучше вместо тарифов закупить ПРО?
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10.10.2022 09:49 Ответить
******, я в Израиле прожил пару лет, там соседи такие же ублюдки палестинцы. Так, когда они обстреливают Израиль, евреи начинают ******* по территории Палестины в 100 раз сильнее в ответку, что б не аоыадно было, а наш бубочка ***** может только пмздеть "які росіяни погані, вони терористи", ****, вся харьковская область почти освобождена, чего не дать команду в ответку ******* по белгороду курску брянску, ***** этот скулеж "мы бьём только по военным целям. Гандоны кацапские что бьют по военным целям? Дай команду ******* по жилым районам приграничных городов, что **** за сцыкуны
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10.10.2022 09:52 Ответить
Когда прилетит по кремлю, то зацепит и жилые районы.
Не волнуйся.
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10.10.2022 09:58 Ответить
Ні хрєна там житлові райони не "зацепить" Вибухові хвилі будуть гаситься фортечною стіною А "хмарочосів" у районі Кремля немає
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10.10.2022 10:49 Ответить
Досвід Ізраїля абсолютно не придатний для України. У нас "передова" мабуть як мінімум в чотири рази довша ніж периметр кордонів Ізраїлю...
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10.10.2022 10:20 Ответить
Згоден. Ще й територія расєі в десятки, чи може сотні разів більша, ніж Палестина. В Палестини немає тих ракет і їх носіїв, що має кацапія. Якщо й обстрілювали кацапію, то виключно військову інфраструктуру, але чим до них дотягнутися?
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10.10.2022 10:40 Ответить
Не тиражуйте дурниці ...
Ізраїль ніколи не б"є по сутто громадянським об"єкотам . Бо сенс -- тільки негативний й терористам як й московитам абсолютно похер на своє населення . Навпаки Хамас навмистно розміщає свої штаби й об"єкти в подвалах шкіл , лікарень , мечетей й житлових будинків .

Й повірте , як й терористи араби , так й московити роблять усе , щоб відповідь на їх теракти теж були по суті терактами . Але , слава Богу -- що ні !

Й українцям є кого вбивати крім пересічних жителів Бєлгорода й Вороніжа . Тим більше , що в тому ж Вороніжу десь тритина -- це українці за походженням .

Требо бити по потягам з мобіками , на передку требо гасити ворога . Є військові аеродроми , є база московитів в Севастополі , є купа військової логістики у прифронтовій зоні . Тупо Хаймарсів не вистачає на усіх (поки йще) . Коли буде більші високоточної зброї буде для їх логістики повний армагедон .
А вбивати населення супротивника -- це лише свідомство бессілля . Московити цим саме це й підкреслюють -- що їм тільки це й залишається .
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10.10.2022 10:59 Ответить
Шановні земляки! Будьте дуже обачні сьогодні, перемістіться в укриття і чекайте поки цей жах закінчиться.

10.10.2022 очікується масований ракетний удар. Планується що він буде в 3 фази: 1 - задіяння масованого ракетного удару щоб українська ППО використала весь наявний Б/К на установках; 2 - майже одразу (поки ППО не встигне підготоватися) удар по енергетичним об'єктам. 3 фаза - удар по військовим об'єктам. Очікується задіяння всіх наявних в РФ носіїв ракетного озброєння. Інформація підтверджена всіма наявними джерелами союзників.
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10.10.2022 09:59 Ответить
Зараз треба всім затягнути пояса і працювати на оборонку,хто чим може.
Підтримуємо армію,це головне.
Поки в плешивого є ракети,терор не закінчиться.
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10.10.2022 10:06 Ответить
Самое главное, не поддаваться панике. Как говорил русский генерал В.О. Каппель большевикам, породившим сегодняшнюю кремлёвскую власть: "Вы можете убить мою жену, моих детей, они разделяют мои взгляды. А я... Как бил Вас, так и буду бить". И мы, подобно доблестному воину, не смотря на устрашения врага, должны быть тверды. Мы победим любой ценой, чекистско-кремлёвская гидра будет обезглавлена. Бог милостив...
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10.10.2022 10:14 Ответить
Не показуйте це відео тим, хто пережив Бучу, Гостомель, Марік... Коли летять гради на 20 км не менш страшно
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10.10.2022 10:44 Ответить
Украинцы расслабились, а война не закончилась, и нужно во много раз больше усилий прилагать, чтобы выиграть!
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10.10.2022 12:03 Ответить
А Квартал, а Ліга смєха, а відосікі про перемогу - вся геніальність йде з ОП.
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10.10.2022 22:11 Ответить
Ото онукам буде розповідь.
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10.10.2022 22:10 Ответить
НЕБХОДИМО БЫЛО ЕЩЁ ПРИ КРАВЧУКЕ ВСЕХ КОРРУПЦИОНЕРОВ УНИЧТОЖИТЬ И ИХ ВСЕ СЕМЬИ !!!
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11.10.2022 03:50 Ответить
 
 