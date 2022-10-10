Дівчина зафіксувала момент прильоту по Києву, записуючи повідомлення. ВIДЕО
Дівчина зафіксувала момент прильоту по Києву, записуючи відеоповідомлення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+62 НБ
показати весь коментар10.10.2022 09:48
+48 Герхард
показати весь коментар10.10.2022 09:45
+41 Vadim Izumov #511001
показати весь коментар10.10.2022 10:26
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а нужно бить по рашке по местам откуда прилетели ракеты
как только подойдем к перешейку они сами уйдут - подыхать не захотят
Тільки ядерна зброя! Тоді хай бог сортує поголів'я на раше! В нього буде багато роботи.
Не волнуйся.
Ізраїль ніколи не б"є по сутто громадянським об"єкотам . Бо сенс -- тільки негативний й терористам як й московитам абсолютно похер на своє населення . Навпаки Хамас навмистно розміщає свої штаби й об"єкти в подвалах шкіл , лікарень , мечетей й житлових будинків .
Й повірте , як й терористи араби , так й московити роблять усе , щоб відповідь на їх теракти теж були по суті терактами . Але , слава Богу -- що ні !
Й українцям є кого вбивати крім пересічних жителів Бєлгорода й Вороніжа . Тим більше , що в тому ж Вороніжу десь тритина -- це українці за походженням .
Требо бити по потягам з мобіками , на передку требо гасити ворога . Є військові аеродроми , є база московитів в Севастополі , є купа військової логістики у прифронтовій зоні . Тупо Хаймарсів не вистачає на усіх (поки йще) . Коли буде більші високоточної зброї буде для їх логістики повний армагедон .
А вбивати населення супротивника -- це лише свідомство бессілля . Московити цим саме це й підкреслюють -- що їм тільки це й залишається .
10.10.2022 очікується масований ракетний удар. Планується що він буде в 3 фази: 1 - задіяння масованого ракетного удару щоб українська ППО використала весь наявний Б/К на установках; 2 - майже одразу (поки ППО не встигне підготоватися) удар по енергетичним об'єктам. 3 фаза - удар по військовим об'єктам. Очікується задіяння всіх наявних в РФ носіїв ракетного озброєння. Інформація підтверджена всіма наявними джерелами союзників.
Підтримуємо армію,це головне.
Поки в плешивого є ракети,терор не закінчиться.