Дівчина зафіксувала момент прильоту по Києву, записуючи повідомлення. ВIДЕО

Дівчина зафіксувала момент прильоту по Києву, записуючи відеоповідомлення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікований у соцмережах.

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