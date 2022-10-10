Шість російських ракет збито біля Бучі, - мер Федорук
Над Бучанською міською територіальною громадою у Київській області збито 6 російських ракет.
Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук, інформує Цензор.НЕТ.
"2 ракети – між селом Здвижівка та селищем Бородянка (залишки ракет впали в лісі). 4 ракети - поблизу сіл Синяк та Гаврилівка (залишки впали в ліс)
ППО працює. Уражень інфраструктури немає, жертви відсутні", - йдеться у повідомленні.
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