Шість російських ракет збито біля Бучі, - мер Федорук

Над Бучанською міською територіальною громадою у Київській області збито 6 російських ракет.

Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук, інформує Цензор.НЕТ.

"2 ракети – між селом Здвижівка та селищем Бородянка (залишки ракет впали в лісі). 4 ракети - поблизу сіл Синяк та Гаврилівка (залишки впали в ліс)

ППО працює. Уражень інфраструктури немає, жертви відсутні", - йдеться у повідомленні.

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