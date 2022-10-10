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Новини Війна
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Шість російських ракет збито біля Бучі, - мер Федорук

ракета,крилата

Над Бучанською міською територіальною громадою у Київській області збито 6 російських ракет.

Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук, інформує Цензор.НЕТ.

"2 ракети – між селом Здвижівка та селищем Бородянка (залишки ракет впали в лісі). 4 ракети - поблизу сіл Синяк та Гаврилівка (залишки впали в ліс)

ППО працює. Уражень інфраструктури немає, жертви відсутні", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Київській області працює ППО. Є інформація про збиті об’єкти, - ОВА

Автор: 

Київська область (4001) обстріл (28171) ППО (3138) Буча (539)


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Топ коментарі
+14
летіли з бульбостану на Київ, нас вбивати.... але воїни ЗСУ знають свою справу.. Слава ЗСУ!
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10.10.2022 11:19
+5
Руки геть від Бучі. Україну не зломити,не злякати. Орки не знають,хто такі українці! Вони дадуть відповідь на полі бою і уже сьогодні. Тримайтесь і бережіть Україну
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10.10.2022 11:20
+3
Назад бы по беларуси влупить.
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10.10.2022 11:22
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летіли з бульбостану на Київ, нас вбивати.... але воїни ЗСУ знають свою справу.. Слава ЗСУ!
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10.10.2022 11:19 Відповісти
Назад бы по беларуси влупить.
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10.10.2022 11:22 Відповісти
Руки геть від Бучі. Україну не зломити,не злякати. Орки не знають,хто такі українці! Вони дадуть відповідь на полі бою і уже сьогодні. Тримайтесь і бережіть Україну
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10.10.2022 11:20 Відповісти
Нажаль з нас поки терпіл роблять. Відповідати ж не можна бопутіннападе.
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10.10.2022 11:23 Відповісти
Поки,але це не назавжди. Війна і її потрібно або прийняти і воювати,або ні і сидіти в кафе. На жаль, уряд України не зовсім розуміє, що має робити в першу чергу, а що далі
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10.10.2022 11:42 Відповісти
Слышал. После Харькова херовое дежавю.
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10.10.2022 11:21 Відповісти
Зеленський - чому ще й досі з бІлорусією у нас дипломатичні відносини!?
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10.10.2022 11:23 Відповісти
Стреляйте в ответ по территории мордора Никогда современные войны не выигрывались если не наносились удары по территории противника И не скулите что вам нечем На восьмой год войны и на восьмой месяц полномасштабной агрессии На южмаше уже можно десятки ракет в месяц клепать на пару сотен км дальности
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10.10.2022 11:24 Відповісти
Значит стреляли с Бушашандии. Нужно уже бить Лукажеску ипало.
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10.10.2022 11:26 Відповісти
Якби таких потвор, як оце мудило федорук, свого часу сажали у в'язницю за крадіжки, Україна мала б свої ракети і москалі сиділи тихенько.
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10.10.2022 12:24 Відповісти
Найбільш огидне те, що потвори типу оце федорук в Бучі і єрко в Бородянці , які розкрадали нашу Державу роками, зараз ще й піаряться на війні. Вони тепер громадські діячі нах.
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10.10.2022 12:37 Відповісти
 
 