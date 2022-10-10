У п’яти областях України проблеми з інтернетом через відключення електрики

У Хмельницькій, Львівській, Полтавській областях, Харкові та Житомирі виникли проблеми з доступом до інтернету через відключення електрики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму телеграм-каналі заступник голови парламентського комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

"У Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, Харкові та Житомирі фіксуються проблеми з інтернетом. Це пов'язано з тим, що сталося автоматичне відключення електричних мереж у місті", - написав Федієнко.

Він додав, що зв'язок відновитися, як тільки енергетики налагодять постачання електроживлення.

Депутат наголосив, що всі підрозділи критичної інфраструктури працюють, використовуючи супутникові технології.

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