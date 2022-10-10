УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11411 відвідувач онлайн
Новини
4 538 3

У п’яти областях України проблеми з інтернетом через відключення електрики

компьютер,ноутбук,робота,інтернет,кар'єра

У Хмельницькій, Львівській, Полтавській областях, Харкові та Житомирі виникли проблеми з доступом до інтернету через відключення електрики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму телеграм-каналі  заступник голови парламентського комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

"У Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, Харкові та Житомирі фіксуються проблеми з інтернетом. Це пов'язано з тим, що сталося автоматичне відключення електричних мереж у місті", - написав Федієнко.

Він додав, що зв'язок відновитися, як тільки енергетики налагодять постачання електроживлення.

Депутат наголосив, що всі підрозділи критичної інфраструктури працюють, використовуючи супутникові технології.

Також читайте: Ворожі ракети влучили в енергосистеми різних міст, є потрапляння в ТЕЦ. Потрібно бути готовими до віялових відключень, - ОП

Автор: 

інтернет (1978) обстріл (28171) електроенергія (6174)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Склади на території росії потрібно знищити, там, де ці ракети лежать.

Потрібно знищити заводи, які їх виробляють, щоб росія не змогла виготовити нових.

Знищити літаки на російських аеродромах, які можуть запускати ці ракети.

Знищити кораблі в чорному морі, з яких можуть запускатися ракети.
показати весь коментар
10.10.2022 11:43 Відповісти
... електрики ... Згадалось як зелена щобла купувала в минулому році електрику у бульбофюрера і путлера . Чи згадує зараз наше зе як він заглядував в очко путлеру і бачив там мир ?
показати весь коментар
10.10.2022 11:46 Відповісти
Телеграмм сервис лег Одесса большой трафик запросы временами отключается а там сервисы тревог между прочим...и так по всей Украине
показати весь коментар
10.10.2022 12:00 Відповісти
 
 