Окупанти завдають ударів по Харкову та критичній інфраструктурі Харківщини, - ОВА
Ворог завдає ракетних ударів по Харкову та критичній інфраструктурі Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, об’єкти зазнали пошкоджень.
"Деякий час може бути відсутнє електро- та водопостачання. Усі екстрені служби зараз працюють над якнайшвидшим відновленням пошкодженої інфраструктури. Небезпека ще не минула. Залишайтеся в укриттях. Віримо в ЗСУ та нашу перемогу!", - йдеться у повідомленні.
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Може це вони і взірвали той кримський міст, щоб потім був повод нанести удари.