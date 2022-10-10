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Окупанти завдають ударів по Харкову та критичній інфраструктурі Харківщини, - ОВА

ракета

Ворог завдає ракетних ударів по Харкову та критичній інфраструктурі Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, об’єкти зазнали пошкоджень.

"Деякий час може бути відсутнє електро- та водопостачання. Усі екстрені служби зараз працюють над якнайшвидшим відновленням пошкодженої інфраструктури. Небезпека ще не минула. Залишайтеся в укриттях. Віримо в ЗСУ та нашу перемогу!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи лунають у Харкові (оновлено)

Автор: 

обстріл (28171) Харків (5549) Харківщина (6054) Синєгубов (857)


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В російських пропагандистських передачах вже місяць кричать, що треба нанести удари по критичній інфраструктурі України.

Може це вони і взірвали той кримський міст, щоб потім був повод нанести удари.
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10.10.2022 11:46 Відповісти
А в белгороде курске ростове жители хорошо выспались так как сирены и взрывы их не будят встали с тёплых постелей Поели щей и блинов Взяли в руки гаджеты И смеются с Украинцев которые не стреляют в ответ по их территории А власть Украинская только причитает и ноет и воздух сотрясает заменяя пи---жём ответные действия
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10.10.2022 11:48 Відповісти
 
 